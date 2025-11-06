ETV Bharat / bharat

कैसा रहा झारखंड के 25 वर्षों का सफर, जानें नागपुरी लोक गायक पद्मश्री मधु मंसुरी हसमुख की जुबानी

झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को है. इस वर्ष झारखंड गठन का सिल्वर जुबली मनाया जाएगा. जानें कैसा रहा झारखंड के 25 वर्षों का सफर.

रांची: झारखंड आंदोलन यानी अलग झारखंड राज्य के लिए हुए आंदोलन के दौरान अपनी गीतों से आंदोलनकारियों को उद्वेलित कर देने वाले राज्य के प्रख्यात नागपुरी गायक पद्मश्री मधु मंसुरी हसमुख को इस बात का मलाल है कि राज्य बनने के 25 वर्ष के बाद भी राज्य ने विकास की गति नहीं पकड़ी है. पद्मश्री मधु मंसुरी हंसमुख की आवाज में आज भी वहीं दर्द है, जो आज से 50 वर्ष पहले हुआ करता था. उन्होंने कहा कि शोषण, अत्याचार, महाजनी प्रथा, विस्थापन और पलायन की पीड़ा पहले भी यहां के लोग सह रहे थे और आज जब राज्य बनने के 25 वर्ष पूरा होने को तब भी यहां के लोगों की समस्याएं जस की तस ही नजर आती है.

झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरा होने को है. ऐसे में 25 वर्षों का झारखंड का सफर, यहां अलग राज्य बनने के बाद हुए विकास, यहां के लोगों की समस्याओं के लिए जिम्मेवार कौन और क्या आगे, झारखंड में विकास की क्या संभावनाएं हैं जैसे तमाम मुद्दों पर पद्मश्री मधु मंसुरी हसमुख से बात की हमारे रांची संवाददाता उपेन्द्र कुमार ने.

नागपुरी लोक गायक पद्मश्री मधु मंसुरी हसमुख से बात करते संवाददाता उपेन्द्र कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शिबू सोरेन ने मधु मंसुरी के लिए कही थी ये बात

आज से 50 वर्ष पहले रामगढ़ के केदला में एक जनसभा हो रही थी. उस जनसभा में शिबू सोरेन भी शामिल थे. उनकी उपस्थिति में जब मधु मंसुरी हसमुख ने मंच से नागपुरी गीत गाना शुरू किया तो उनसे प्रभावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने तब कहा था कि "हमर तीर और राउर गीत के धार से अलग राज बनेगा". गुरुजी की ये बातें 15 नवंबर 2000 को सच भी साबित हुई और बिहार से अलग होकर झारखंड नाम से एक नए राज्य का उदय हुआ.

रोटी-रोजगार की नहीं हुई व्यवस्था-मधु मंसुरी हंसमुख

लोक गायक पद्मश्री मधु मंसुरी हसमुख कहते हैं कि "गुरुजी और हम सबका एक सपना तो अलग राज्य के रूप में पूरा हो गया, लेकिन धन-धान्य से परिपूर्ण राज्य झारखंड विकास की राह पर कहीं पीछे छूट गया, इसका उन्हें मलाल है". ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में पद्मश्री मधु मंसुरी हसमुख कहते हैं कि राज्य बनने के बाद हाईकोर्ट, विधानसभा का भव्य भवन बन गया, सड़कें बन गईं, रांची और कुछ अन्य शहरों में अट्टालिकाएं बन गईं, लेकिन यहां के युवाओं को नौकरी-रोजगार और रोटी की व्यवस्था नहीं हो सकी.

आज भी रोजी-रोटी की तलाश में झारखंड से युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं और यह बात उन्हें अखरती है. वह कहते हैं कि झारखंड क्षेत्र के लिए पलायन अंग्रेजों के समय से होता रहा है, लेकिन पीड़ा तब अधिक होती है जब राज्य बनने के 25 वर्ष में भी स्थितियां नहीं बदली हैं. सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि हमारी बेटियों को भी दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता है या भेज दिया जाता है.

"झारखंड में जमीन लूट का उद्योग बढ़ा"

25 वर्षों के झारखंड में अब तक हुए विकास के कामों को बेहद कम बताते हुए पद्मश्री मधु मंसुरी हसमुख कहते हैं कि यहां उद्योग-धंधे बंद होते गए, HEC और कई कंपनियां या तो बंद हो गई या बंदी के कगार पर पहुंच गई. तंज और आक्रोश भरे अंदाज में वह कहते हैं कि अलग झारखंड बनने के बाद, राज्य में जो एक मात्र उद्योग तेजी से पनपा वह "जमीन लूट" का उद्योग. बिना किसी का नाम लिए वह कहते हैं कि जिम्मेवार व्यक्ति भी इस लूट के उद्योग में शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि जमीन लूट के उद्योग में शामिल लोग प्यार से, लाठी-बंदूक से, पैसा से इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता परेशान है. वह कहते हैं कि जमीन लूट के इस महाउद्योग में शामिल जिम्मेवार लोगों का नाम वह नहीं लेना चाहते लेकिन, आंखों की शोखी और पेशानी की लकीरें बताती हैं कि बंदे की सोच क्या है? उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य के लोगों ने सभी राजनीतिक दलों को वोट देकर मौका दिया, लेकिन कोई भी दल राज्यवासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो स्वाभाविक है कि लोग बोलेंगे.

झारखंड के विकास से निराशा, पर उम्मीदें अभी जीवित

नागपुरी लोकगायक पद्मश्री मधु मंसुरी हसमुख भले ही 25 वर्ष के झारखंड में हुए विकास की धीमी रफ्तार, उद्योग-धंधों के बंद होते जाने, बेरोजगारी, विस्थापन और पलायन की समस्या पहले की तरह बने रहने से निराश जरूर हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद भी है कि जब प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, यहां की मेहनतकश और भोलेभाले, ईमानदार लोगों को साथ लेकर अगर ईमानदारी से प्रयास होगा, तब हमारा झारखंड चांद की तरह चमकेगा.

