जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस: बॉयफ्रेंड श्री जोगधंकर को उम्रकैद, दीया पडलकर बरी ( ETV Bharat )

मुंबई: चर्चित जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में, मुंबई सेशंस कोर्ट ने उसके बॉयफ्रेंड श्री जोगधंकर को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई. हालांकि, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में जाह्नवी की दोस्त दीया पडलकर को बरी कर दिया. मुंबई सेशंस कोर्ट के स्पेशल जज सत्यनारायण नवंदर ने शनिवार (31 जनवरी) को यह फैसला सुनाया. हालांकि, कुकरेजा परिवार ने "ईटीवी भारत" को बताया कि वे दीया को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी. वह अपनी बचपन की दोस्त दीया और बॉयफ्रेंड श्री जोगधंकर के साथ 31 दिसंबर, 2020 को खार में भगवती हाइट्स बिल्डिंग की छत पर न्यू ईयर ईव पार्टी में गई थी. उस समय तीनों नशे में थे. पार्टी के दौरान, जाह्नवी अपने बॉयफ्रेंड श्री को दीया के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर नाराज हो गई. इस वजह से उनके बीच तीखी बहस हुई. फिर बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल पर उनके बीच लड़ाई हुई. आरोप है कि इस दौरान, श्री और दीया ने मिलकर जाह्नवी पर बेरहमी से हमला किया, और उसकी मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम जांच में जाह्नवी के शरीर पर कुल 48 चोटें मिलीं, जिनमें मारपीट, घसीटने और दीवार पर पटकने के निशान शामिल हैं.