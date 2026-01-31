जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस: बॉयफ्रेंड श्री जोगधंकर को उम्रकैद, दीया पडलकर बरी
जाह्नवी कुकरेजा की 31 दिसंबर, 2020 को मौत हो गई थी, जब वह दोनों के साथ खार में न्यू ईयर पार्टी में गई थी.
मुंबई: चर्चित जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में, मुंबई सेशंस कोर्ट ने उसके बॉयफ्रेंड श्री जोगधंकर को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई. हालांकि, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में जाह्नवी की दोस्त दीया पडलकर को बरी कर दिया.
मुंबई सेशंस कोर्ट के स्पेशल जज सत्यनारायण नवंदर ने शनिवार (31 जनवरी) को यह फैसला सुनाया. हालांकि, कुकरेजा परिवार ने "ईटीवी भारत" को बताया कि वे दीया को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.
19 साल की जाह्नवी कुकरेजा साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी. वह अपनी बचपन की दोस्त दीया और बॉयफ्रेंड श्री जोगधंकर के साथ 31 दिसंबर, 2020 को खार में भगवती हाइट्स बिल्डिंग की छत पर न्यू ईयर ईव पार्टी में गई थी. उस समय तीनों नशे में थे. पार्टी के दौरान, जाह्नवी अपने बॉयफ्रेंड श्री को दीया के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर नाराज हो गई. इस वजह से उनके बीच तीखी बहस हुई. फिर बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल पर उनके बीच लड़ाई हुई.
आरोप है कि इस दौरान, श्री और दीया ने मिलकर जाह्नवी पर बेरहमी से हमला किया, और उसकी मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम जांच में जाह्नवी के शरीर पर कुल 48 चोटें मिलीं, जिनमें मारपीट, घसीटने और दीवार पर पटकने के निशान शामिल हैं.
मुंबई पुलिस ने 31 मार्च, 2021 को मुंबई सेशंस कोर्ट में दोनों आरोपियों, दीया पडलकर और श्री जोगधंकर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. इसमें आरोप लगाया गया कि दोनों ने मिलकर जाह्नवी की हत्या की थी. हालांकि हत्या के समय कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन मुंबई पुलिस ने दावा किया कि फोरेंसिक रिपोर्ट, पार्टी में मौजूद लोगों के बयान और उनसे मिले हालात के सबूत आरोपियों का गुनाह साबित करने के लिए काफी थे.
मुंबई पुलिस ने चार्जशीट में कुल 74 गवाहों के बयान भी दर्ज किए थे. इसमें फोरेंसिक लैब के 10 एक्सपर्ट्स के बयान और उनके किए गए अलग-अलग टेस्ट की रिपोर्ट शामिल हैं. कुछ गवाहों ने बताया कि घटना से पहले, उन्होंने श्री को दीया के साथ सीढ़ियों से उतरते देखा, जाह्नवी को छत पर रोते देखा और आरोपी को दीया का घाव साफ करते देखा.
पुलिस ने चार्जशीट में CCTV फुटेज भी शामिल किया है, जिसमें मुख्य आरोपी श्री घटना के बाद खून से सने कपड़ों के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिख रहा है. हालांकि, श्री ने दावा किया कि वह सीढ़ियों पर लड़खड़ा कर गिर गया था और सायन के लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, जबकि दीया का हिंदुजा हॉस्पिटल में इलाज हुआ.
