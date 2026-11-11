झालावाड़ में साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग से आहत महिला ने की थी आत्महत्या, बिहार से 6 आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों ने सोशल मीडिया पर पुराने और दुर्लभ सिक्के लाखों में खरीदने का झूठा विज्ञापन देकर महिला को अपने जाल में फंसा लिया था.
Published : November 11, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 2:50 PM IST
झालावाड़: 56 साल की मधुबाला ठाकुर ने सोचा था, घर में पड़े पुराने सिक्के शायद बेटे की पढ़ाई का सहारा बन जाएं. सोशल मीडिया पर दुर्लभ सिक्के लाखों में खरीदने वाले विज्ञापन ने उन्हें उम्मीद दी, पर वही उम्मीद जाल बन गई. पहले छोटी रकम, फिर बड़े बहाने, और देखते ही देखते जीवन भर की जमा पूंजी ठगों के खातों में चली गई. जब मधुबाला ने अपने पैसे वापस मांगे, तो ठगी का दूसरा चेहरा सामने आया. AI से बने फर्जी फोटो-वीडियो, बेटे को जेल भेजने की धमकी और पुलिस कार्रवाई के झूठे डर ने एक मां को अंदर तक तोड़ दिया. रोज-रोज की ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना से टूटकर सुभाष कॉलोनी की इस महिला ने आखिर अपनी जान दे दी.
महिला की मौत पर SP अमित कुमार ने SIT बनाई और बैंक खातों से लेकर UPI ट्रांजेक्शन खंगाले गए तो तार बिहार के सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया तक निकले. वहां, दबिश देकर सरगना अजीत यादव सहित 6 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें 4 महिलाएं भी हैं. ये पुरुषों के साथ मिलकर इस घिनौने खेल को अंजाम दे रही थीं, साथ ही 3 नाबालिग निरुद्ध किए गए. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों झालावाड़ की सुभाष कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय मधुबाला ठाकुर ने साइबर ठगों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी. बाद में परिजनों के द्वारा कोतवाली थाने में महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने तथा साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया गया था.
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जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर पुराने और दुर्लभ सिक्के लाखों रुपए में खरीदने का झूठा विज्ञापन देकर महिला को अपने जाल में फंसा लिया था. शुरुआत में छोटी रकम लेकर बाद में अलग-अलग बहाने बनाकर लगातार पैसों की मांग की गई. जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने AI से तैयार फर्जी फोटो-वीडियो, पुलिस कार्रवाई और दुर्घटना के झूठे दृश्य भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, महिला के बेटे को गंभीर केस में फंसाने और गिरफ्तारी की धमकी भी दी गई.
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आरोपी पुलिस कस्टडी में: पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा को लेकर SIT का गठन किया गया. पुलिस ने बैंक खातों, UPI ट्रांजेक्शन और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर गिरोह के तार बिहार से जुड़े होने का खुलासा किया. इसके बाद झालावाड़ पुलिस की विशेष टीमों ने बिहार में स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें गिरोह का मुख्य सरगना अजीत यादव भी शामिल है. साथ ही तीन नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है. सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर झालावाड़ लाया गया है. फिलहाल आरोपी तीन दिन की पुलिस अभिरक्षा में हैं और मामले में आगे की जांच जारी है. SP ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में आरती कुमारी, मंजू देवी, अजीत कुमार, सतीश कुमार, रंजू देवी, खुशबू सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. तीन नाबालिगों को मामले में निरुद्ध किया है. इस घटनाक्रम से सामने आया कि साइबर ठगी के इस अपराध में महिलाएं भी शामिल हैं.
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