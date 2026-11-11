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झालावाड़ में साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग से आहत महिला ने की थी आत्महत्या, बिहार से 6 आरोपी गिरफ्तार

साइबर ठगी के गिरफ्तार आरोपी ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: 56 साल की मधुबाला ठाकुर ने सोचा था, घर में पड़े पुराने सिक्के शायद बेटे की पढ़ाई का सहारा बन जाएं. सोशल मीडिया पर दुर्लभ सिक्के लाखों में खरीदने वाले विज्ञापन ने उन्हें उम्मीद दी, पर वही उम्मीद जाल बन गई. पहले छोटी रकम, फिर बड़े बहाने, और देखते ही देखते जीवन भर की जमा पूंजी ठगों के खातों में चली गई. जब मधुबाला ने अपने पैसे वापस मांगे, तो ठगी का दूसरा चेहरा सामने आया. AI से बने फर्जी फोटो-वीडियो, बेटे को जेल भेजने की धमकी और पुलिस कार्रवाई के झूठे डर ने एक मां को अंदर तक तोड़ दिया. रोज-रोज की ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना से टूटकर सुभाष कॉलोनी की इस महिला ने आखिर अपनी जान दे दी.