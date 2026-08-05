झाबुआ विधायक ने निभाया डॉक्टर होने का फर्ज, हादसे में घायल महिला को अस्पताल पहुंचाकर खुद लगाए टांके
झाबुआ विधायक ने डॉक्टर होने के नाते महिला को समय पर उपचार देकर पेश की मानवता की मिसाल. दिव्यराज राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 10:59 PM IST
झाबुआ: झाबुआ से कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया ने बुधवार को जनप्रतिनिधि होने के साथ ही डॉक्टर होने का फर्ज भी निभाया है. कल्याणपुर क्षेत्र के बावड़िया गांव में दो मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई जिसमें एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई. विधायक विक्रांत भूरिया ने घायल महिला को न सिर्फ अस्पताल पहुंचाया बल्कि अपने डॉक्टर होने का फर्ज भी निभाया और महिला को लगी चोट पर टांके भी लगाए हैं. हालांकि, इस दौरान कल्याणपुर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विभाग की पोल भी खुल गई जब महिला का समय पर एक्स रे भी नहीं हो सका और अस्पताल में आवश्यक दवाई और संसाधन भी नहीं मिले.
विक्रांत भूरिया राजनीति में आने से पूर्व डॉक्टर थे
गौरतलब है कि विक्रांत भूरिया राजनीति में आने से पूर्व डॉक्टर थे. उन्होंने मास्टर्स इन सर्जरी भी किया हुआ है. वह पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के पुत्र और वर्तमान में झाबुआ से विधायक हैं. एक जनप्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्र के दौरे पर निकले विक्रांत भूरिया को रास्ते में दुर्घटना में घायल हुए कुछ लोग मिले जिन्हें अस्पताल पहुंचा कर विक्रांत भूरिया ने उनका प्राथमिक उपचार भी किया.
विक्रांत भूरिया ने फोन पर चर्चा में बताया कि "रास्ते में उन्हें बाइक दुर्घटना में घायल हुए कुछ लोग मिले, जिसमें बहन शांति मेड़ा गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. उन्हें हम कल्याणपुर स्थित सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे. जहां ड्रेसर उपलब्ध नहीं होने पर डॉक्टर होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया है."
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अस्पताल में ड्रेसर और फार्मासिस्ट नहीं, एक्स-रे मशीन भी नहीं चलती
दुर्घटना में घायल महिला को शासकीय अस्पताल कल्याणपुर लेकर पहुंचे विधायक विक्रांत भूरिया को अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की कमियां भी पकड़ में आई हैं. जहां महिला के कंधे में फ्रैक्चर होने पर उसका एक्स-रे इस वजह से नहीं हो सका की ट्रांसफार्मर छोटा होने की वजह से एक्स-रे मशीन को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है. वहीं, अस्पताल में ड्रेसर और फार्मासिस्ट भी नहीं हैं. यहां तक की दुर्घटना में घायलों के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां और संसाधन भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं मिले हैं. जिसे लेकर झाबुआ विधायक ने सीएमएचओ और कलेक्टर से भी चर्चा की है.