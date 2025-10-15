ETV Bharat / bharat

गाजा-हमास युद्ध के बाद भी कोलकाता में मुस्लिम समुदाय के लोग संभालते हैं यहूदी सिनागॉग

कोलकाताः इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने गाजा में भारी तबाही मचाई है. पिछले दो साल से जारी इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं. कई देशों ने, खासकर मुस्लिम बहुल देशों ने, इजरायल की कार्रवाइयों की निंदा की है. लेकिन कोलकाता में, गाजा से 4,500 किलोमीटर दूर, एक अनोखी कहानी सामने आ रही है जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करती है.

कोलकाता के ब्राबोर्न रोड पर दो यहूदी सिनागॉग- मेगन डेविड और नेवे शालोम और पोलक स्ट्रीट पर बेथ एल सिनागॉग स्थित हैं. इन तीनों सिनागॉग की देखभाल मुस्लिम समुदाय के तीन लोग करते हैं. इनके नाम अनवर खान, मोहम्मद मकसूद और मोहम्मद सिराज हैं. अनवर मेगन डेविड, मकसूद नेवे शालोम और सिराज बेथ एल सिनागॉग की देखरेख करते हैं.

यहूदी सिनागॉग (ETV Bharat)

ये तीनों लोग न केवल इन सिनागॉग को संभालते हैं, बल्कि यहूदी समुदाय के साथ परिवार जैसा रिश्ता रखते हैं. कोलकाता में यहूदी समुदाय की संख्या अब केवल 16-17 है, जबकि देश में 3,500-4,000 यहूदी दिल्ली और मुंबई में रहते हैं. इन सिनागॉग के अलावा, राजाबाजार नरकेल डांगा में एक यहूदी कब्रिस्तान और पार्क स्ट्रीट में एक स्कूल भी है, जिसकी जिम्मेदारी 80 वर्षीय श्रीमती कोहेन संभालती हैं.

कोहेन, जो 1962 में कोलकाता आई थीं, बताती हैं कि उनके लिए ये सिनागॉग और स्कूल परिवार जैसा है. अनवर, मकसूद और सिराज उनके साथ हर खुशी में शामिल होते हैं. हाल ही में यहूदी नववर्ष के उत्सव में भी ये तीनों मौजूद थे. इजरायल-गाजा युद्ध पर कोहेन कहती हैं, "हम यहां अपने धर्म का पालन करते हैं. वहां का युद्ध हम पर कोई असर नहीं डालता. अनवर, मकसूद और सिराज कई पीढ़ियों से हमारे साथ हैं. हमारा रिश्ता परिवार जैसा है."