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उत्तराखंड के राजनेताओं पर बरसीं जेनी, ठोस दस्तावेजों के साथ जल्द मीडिया के सामने आने का दावा, बीजेपी और कांग्रेस में हलचल

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराना जेनी प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार मामले को नया मोड़ खुद जेनी के वीडियो ने दिया है. लंबे समय तक इस मामले पर सार्वजनिक रूप से खामोश रहने के बाद जेनी ने सामने आकर राजनीतिक दलों और नेताओं को दो टूक संदेश दिया है कि उनके नाम का इस्तेमाल कर राजनीतिक रोटियां सेंकना बंद किया जाए. उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक किसी भी नेता ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उनके साथ उस समय क्या हुआ था और वह किन परिस्थितियों से गुजरी थीं. लेकिन आज सभी दल एक-दूसरे पर आरोप लगाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं. जेनी ने जल्द ही खुद सामने आकर पूरे घटनाक्रम की सच्चाई बताने और उसके समर्थन में दस्तावेजी सबूत सार्वजनिक करने का ऐलान भी किया है.

बीजेपी और कांग्रेस साध रहे निशाना: जेना के सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है. हरक सिंह जहां इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, वहीं महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस और हरक सिंह पर तीखा हमला बोला है. दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा पर पुराने मामले को उछालकर अंकिता भंडारी हत्याकांड से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है. इस तरह एक पुराने प्रकरण ने एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है.

राजनीतिक भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश: हरक सिंह रावत ने इस पूरे विवाद पर कहा कि जिस समय यह मामला सामने आया, उससे ठीक पहले अखबारों में उनके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना को लेकर खबरें प्रकाशित हुई थीं. इसके तुरंत बाद यह विवाद सामने आया और उनके राजनीतिक भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. हरक सिंह का आरोप था कि उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए ही यह षड्यंत्र रचा गया था. हरक सिंह रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सीधे चुनौती देते हुए कहा था कि यदि वह डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें खुद अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए.

जेनी प्रकरण एक सोची-समझी राजनीतिक है. उनके खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं और वो मामले में निर्दोष हैं. जब 2003 में यह मामला सामने आया था, तब सीबीआई ने इसकी जांच की थी और उनका डीएनए टेस्ट भी कराया गया था. उनकी डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आई थी और जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है. -हरक सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता

जेनी के ऐलान पर सबकी निगाहें: इसके लिए उन्होंने मीडिया और जनता से समय मांगा है. अब उनके इस ऐलान के बाद सबकी निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी हैं. सवाल यह भी है कि क्या उनके सामने आने के बाद 23 साल पुराने इस मामले में कोई नया तथ्य सामने आएगा या फिर राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला ही आगे बढ़ेगा. हालांकि, जेनी के दावों की वास्तविकता उनके सामने आने और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. जेनी के वीडियो से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत इस पूरे प्रकरण पर भाजपा को खुली चुनौती दे चुके हैं.

कई सबूत और दस्तावेज होने का किया दावा: उन्होंने कहा कि 2003 में उनके साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद के वर्षों में जो घटनाक्रम रहा, उसकी पूरी जानकारी वह खुद सार्वजनिक करेंगी. जेनी ने दावा किया कि उनके पास उस समय से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य, सबूत और दस्तावेज मौजूद हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह केवल अपनी बात कहकर नहीं रुकेंगी, बल्कि ठोस प्रमाणों के साथ पूरे घटनाक्रम को सामने रखेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास ऐसे सबूत हैं, जिनसे इस मामले में राजनीति कर रहे कई बड़े चेहरों की सच्चाई सामने आ सकती है.

जल्द सामने आने की किया ऐलान: जेनी ने कहा कि नेताओं को एक-दूसरे पर आरोप लगाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए. उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि आज इतने वर्षों बाद जब उनका मामला फिर से चर्चा में आया है तो उनके बारे में भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं और उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, इस तरह की बयानबाजी उनके व्यक्तिगत जीवन और सम्मान को चोट पहुंचा रही है. जेनी के वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण उनका जल्द सामने आकर पूरे मामले का सच बताने का ऐलान है.

जेनी ने राजनीति करने पर जताई आपत्ति: उन्होंने कहा कि उनके जीवन से जुड़े घटनाक्रम की सच्चाई केवल वही जानती हैं. ऐसे में किसी भी नेता को उनके बारे में अपनी तरफ से अनाप-शनाप बयानबाजी करने या उनके व्यक्तिगत जीवन पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है. जेनी ने विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति जताई कि राजनीतिक दलों के बीच चल रही डीएनए टेस्ट की बहस में उनके और उनके बच्चे का नाम घसीटा जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर नेता कौन होते हैं, जो उनके और उनके बच्चे के जीवन को लेकर इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं. कोई किसी का डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहा है तो कोई किसी दूसरे व्यक्ति का, जबकि इस पूरे मामले में उनकी अपनी बात सुनने की कोशिश नहीं की जा रही है.

मेरे नाम से उत्तराखंड में जो राजनीति की जा रही है, वह ठीक नहीं है. मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी ने नहीं पूछा. आज इतने सालों के बाद मुझ पर लांछन लगाया जा रहा है और गलत टिप्पणी की जा रही है. मेरे साथ क्या हुआ वो मुझे पता है. तथ्यों के साथ मैं आपके सामने आऊंगी, तब मेरे साथ जो हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगी. मेरे बारे में आप जो टिप्पणी कर रहे, आप कहने वाले कौन होते हैं. आप ये सब मत कीजिए. मैं अपनी जुबानी बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. इसके लिए मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए. -जेनी-पीड़ित-

जेनी ने वीडियो जारी कर कही ये बात: जेनी ने अपने वीडियो में राजनीतिक दलों और नेताओं की बयानबाजी पर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक किसी भी नेता या राजनीतिक दल ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनके साथ उस समय क्या हुआ था और वह किन परिस्थितियों से गुजरी थीं. लेकिन आज अचानक सभी नेता उनके नाम का सहारा लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाने में जुट गए हैं. जेनी ने कहा कि उनके नाम पर उत्तराखंड में जिस तरह की राजनीति और कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है, वह बेहद शर्मनाक है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतने वर्षों तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली तो आज राजनीतिक दलों को उनके मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है.

आखिर भाजपा क्या करना चाहती है साबित: उन्होंने कहा था कि उस समय भी सीबीआई ने जांच की थी और आज भी वही जांच एजेंसी है, ऐसे में पुराने मामले को बार-बार उठाकर आखिर भाजपा क्या साबित करना चाहती है. हरक सिंह ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि उनके खिलाफ व्यक्तिगत लांछन लगाने की राजनीति बंद नहीं हुई तो उनके पास भी वर्तमान सरकार और विरोधी नेताओं से जुड़े कई ऐसे काले चिट्ठे और दस्तावेज हैं, जिन्हें वह सार्वजनिक मंच पर सामने ला सकते हैं. उन्होंने कहा कि वह इस तरह के राजनीतिक हमलों से डरने वाले नहीं हैं और मानहानि के मुकदमों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं. हरक सिंह ने अपने पुराने कानूनी मामलों का जिक्र करते हुए कहा था कि पहले भी कई लोगों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए, लेकिन बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी. उनके इस बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पलटवार किया और हरक सिंह की भाषा तथा उनके आरोपों पर सवाल उठाए.

यह पूरा प्रकरण कांग्रेस के शासनकाल के दौरान सामने आया था और उस समय जो घटना हुआ, उसका सच जनता के सामने आना चाहिए. जब खुद जेनी सामने आकर अपनी बात रख रही हैं तो अब दूसरे लोगों को इस मामले में अनावश्यक बयानबाजी करने का कोई आधार नहीं रह जाता. उनका शुरू से ही एक सवाल रहा है कि उत्तराखंड में जन्मे उस बच्चे के पिता की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. उस दौर में देवभूमि के माथे पर जो कलंक लगा था, उसका पूरी तरह पटाक्षेप होना चाहिए.

-महेंद्र भट्ट,प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी-

महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह की बयानबाजी पर जताई आपत्ति: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह रावत की बयानबाजी पर भी कड़ी आपत्ति जताई. भट्ट ने कहा कि हरक सिंह रावत ने इस पूरे मामले में अपनी नैतिकता को ताक पर रख दिया है. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के नेता भी उसी स्तर की भाषा में जवाब देने लगे तो समाज और राजनीति में बची हुई मर्यादा भी समाप्त हो जाएगी. भट्ट के मुताबिक, हरक सिंह इस तरह की बयानबाजी कर पूरे मामले को फिर से संदेह के घेरे में डालने की कोशिश कर रही है, जबकि इस प्रकरण की पृष्ठभूमि कांग्रेस शासनकाल से जुड़ी हुई है.

जेनी के पिता की पहचान के तथ्य आने चाहिए सामने : महेंद्र भट्ट ने सीबीआई की जांच और रिपोर्ट को लेकर भी भाजपा का पक्ष स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सीबीआई की जांच रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों का सम्मान करती है. जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उन्हें स्वीकार करने में भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है. जेनी के बच्चे के पिता की पहचान से जुड़े तथ्य जनता के सामने आने चाहिए. उन्होंने कहा कि या तो जेनी खुद इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी स्पष्ट करें.

अंकिता भंडारी मामले पर राजनीति: भट्ट ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अपने शासनकाल में सामने आए जेनी प्रकरण पर चुप्पी साध लेते हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या उस समय की पीड़ित महिला उत्तराखंड की बेटी नहीं थी और क्या उसके लिए न्याय की मांग करना कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बेटियों से जुड़े मामलों को राजनीतिक लाभ-हानि के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए और हर मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए.

राज्य में विकास और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय सरकार का पूरा जोर अपने कुछ वीआईपी नेताओं और आरोपियों को बचाने पर लगा हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार के लिए यह बेहद शर्मनाक स्थिति है, जहां राज्य की गंभीर समस्याओं का समाधान करने के बजाय पुराने राजनीतिक विवादों को हवा दी जा रही है.

-प्रतिमा सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता-

अंकिता भंडारी के माता पिता कर रहे न्याय की मांग: कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि 19 साल की उत्तराखंड की बेटी की हत्या के बाद उसके माता-पिता आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं. उन्हें अपनी बेटी के लिए न्याय पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही. उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता के परिजनों को पहले इंडिया गेट से अपमानजनक तरीके से हटाया गया और अब भाजपा के बड़े नेता पीड़ित परिवार को डराने-धमकाने तथा जांच को प्रभावित करने के लिए सीबीआई कार्यालय तक ले जाने जैसे काम कर रहे हैं.

अंकिता को न्याय दिलाने के लिए गंभीरता से कार्य की जरूरत: प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार को सबसे पहले पीड़ित परिवार के सवालों का जवाब देना चाहिए और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए. प्रतिमा सिंह ने जैनी प्रकरण को लेकर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर 23 साल पुराने मामले को दोबारा हवा दे रही है, ताकि जनता का ध्यान अंकिता भंडारी हत्याकांड से हटाया जा सके. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध और कानून-व्यवस्था जैसे कई मुद्दे हैं, जिन पर सरकार जवाब देने से बच रही है. ऐसे में पुराने मामलों को राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाकर मूल सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग से पीछे नहीं हटेगी और सरकार को उसकी नैतिक जिम्मेदारी से बचने नहीं दिया जाएगा.

राजनीति का बना अखाड़ा: फिलहाल जैनी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में दो अलग-अलग सवालों पर बहस छिड़ी हुई है. एक तरफ खुद जेनी अपने नाम पर हो रही राजनीति से नाराज हैं और पूरे घटनाक्रम को सबूतों के साथ सामने रखने का दावा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस इस मामले को लेकर एक-दूसरे पर हमलावर हैं. हरक सिंह रावत पुराने डीएनए टेस्ट और सीबीआई जांच का हवाला देकर खुद को निर्दोष बता रहे हैं, जबकि महेंद्र भट्ट कांग्रेस के शासनकाल में हुए घटनाक्रम का जवाब मांग रहे हैं.

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