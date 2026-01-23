जम्मू कश्मीर : कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, जैश का आतंकवादी ढेर
जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकवादी को मार गिराया है.
Published : January 23, 2026 at 6:28 PM IST
जम्मू: पुलिस ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार को कठुआ जिले के बिलावर इलाके में एक जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराया गया।
जम्मू पुलिस के आईजी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर पुलिस की एक छोटी टीम ने भारतीय सेना और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ मिलकर किया था. विशेष इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, सुरक्षा बल ने बिलावर के आम इलाके में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान एक एनकाउंटर हुआ.
T-106— IGP Jammu (@igp_jammu) January 23, 2026
A Pakistani Jaish terrorist has been neutralised by a small JKP team in a joint operation with the Army and CRPF in the general area of Billawar, Kathua district.
फायरिंग के दौरान, पाकिस्तानी जैश आतंकवादी मारा गया. अधिकारियों ने मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश कमांडर उस्मान के रूप में की और कहा कि उसके पास से M4 ऑटोमैटिक राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है.
एक पुलिस अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि ऑपरेशन सुरक्षा बल के बीच सटीकता और समन्वय के साथ चलाया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. इस बीच, गोलीबारी के बाद आगे के सर्च ऑपरेशन के लिए और फोर्स मौके पर भेजी गई है.
Acting on specific intelligence inputs, Joint Operation was launched by Army, Police and CRPF on 23 Jan 26 in general area Parhetar, #Kathua. Area was Cordoned and contact established. In a precise strike by the joint forces, 1 Foreign Terrorist has been eliminated. Search… pic.twitter.com/n4Xn2GihKH— Rising Star Corps_IA (@RisingStarCorps) January 23, 2026
किश्तवाड़ में चल रही मुठभेड़ में बर्फबारी ने डाली रुकावट
किश्तवाड़ जिले के चतरु के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी के बाद, कल रात से इलाके में हो रही भारी बर्फबारी ने सर्च ऑपरेशन में रुकावट डाली है. लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बावजूद, सुरक्षा बल डटे होने के साथ ही इलाके की घेराबंदी बनाए हुए हैं जिससे आतंकवादियों को इलाका छोड़ने की कोई जगह न मिले.
अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि बर्फबारी शुरू होने के बाद सर्च ऑपरेशन की गति कम हो गई है, लेकिन सुरक्षा बल तैनात हैं. एक अधिकारी ने कहा, "घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आई है और भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान दोनों छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं. ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जमा होने के बाद आतंकवादी नीचे आने की कोशिश भी कर सकते हैं और उनके लिए भी बचना मुश्किल होगा. इन हालात में, ऐसी संभावना है कि आतंकवादी नीचे आने के बाद इलाके से निकलने के रास्ते ढूंढ सकते हैं.
बता दें कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो चुका है, वहीं सात अन्य घायल हैं इस ऑपरेशन के दौरान, एक ठिकाना भी पकड़ा गया, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी खाना रखने और पकाने की जगह के तौर पर कर रहे थे. ठिकाने का पकड़ा जाना सेना के लिए एक कामयाबी है और आतंकवादियों के लिए एक झटका है क्योंकि खराब मौसम में उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल होगा.
ये भी पढ़ें- 'किश्तवाड़ के जंगलों में जैश के आतंकी घिरे'! ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी