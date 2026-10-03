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Explainer : क्या सच में 'जीविका' ने 20 सालों में बिहार की महिलाओं की बदली जिंदगी ?

रियलिटी चेक में जानें क्या नीतीश कुमार की 'जीविका' से बिहार की महिलाओं की जिंदगी वाकई बदली है? रिपोर्ट- अविनाश कुमार/सुमित/धर्मेंद्र

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बिहार में महिलाओं की बदली जिंदगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2026 at 7:44 PM IST

22 Min Read
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पटना/शिवहर: 2 अक्टूबर 2006 तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना) दीदियों को लेकर शुरू किये गये अभियान से आज सूबे की लगभग 1.81 करोड़ से 1.88 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं और कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प जैसे व्यवसायों के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं. इस ऐतिहासिक सफर के 20 साल पूरा होने पर केस स्टडी से विस्तार से जानें कि आखिर इससे बिहार की महिलाओं और उनके परिवार की जिंदगी कितनी बदली है.

केस स्टडी 1

शिवहर जिले के फतेहपुर वार्ड 23 की निवासी रेणू देवी आज महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. वह स्वर्गीय पवित्र राम की पुत्री और राजी राम की पत्नी हैं. कठिन संघर्षों से निकलकर उन्होंने जीविका समूह की मदद से व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखा. आज रेणू देवी स्थानीय महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही हैं.

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रेणू देवी बनीं आत्मनिर्भर (ETV Bharat)

"वर्ष 2014 में जीविका से जुड़ी थी. लंबे समय तक समूह की गतिविधियों से जुड़े रहने के बाद वर्ष 2024 में ट्रॉली बैग के व्यवसाय की शुरुआत करने का फैसला लिया. समूह से एक लाख रुपया ऋण लेकर इस काम की नींव रखी. शुरुआत में सीमित संसाधनों के साथ काम शुरू किया. धीरे-धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाया और आज यह एक स्थापित व्यवसाय का रूप ले चुका है."- रेणू देवी, जीविका दीदी

शानदार मासिक आमदनी

इस व्यवसाय से रेणू देवी की हर महीने दो लाख रुपये से अधिक की कमाई हो जाती है. अपने सभी स्टाफ को वेतन देने के बाद भी उनके पास अच्छी राशि बचती है. एक छोटे से जिले में रहकर इतनी बड़ी आमदनी अर्जित करना अपने आप में बड़ी बात है. इससे उनके पूरे घर-परिवार का खर्च अब बेहद शानदार तरीके से चल रहा है.

दूर हुआ आर्थिक संकट

जीविका से जुड़ने से पहले रेणू देवी के घर में खाने-पीने की भारी किल्लत रहती थी. आर्थिक तंगी के कारण उनके परिवार को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. व्यवसाय शुरू होने के बाद से उनकी माली हालत बेहद मजबूत हो गई है. रेणू देवी संतोष जताते हुए कहती हैं कि अब परिवार अच्छे से कमा और खा रहा है.

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जीविका दीदियों के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

परिवार की स्थिति भी हुई बेहतर

रेणू देवी के दो बेटे और तीन बेटी हैं. दो बेटी की शादी हो चुकी है, जिसमें से एक विवाह इसी वर्ष अप्रैल में हुआ. एक बेटी अभी पढ़ाई कर रही है. उनके पति राजी राम पहले मजदूरी करते थे, लेकिन अब वे सिर्फ खेती-किसानी देखते हैं. जीविका से जुड़ाव के बाद उन्होंने मजदूरी छोड़ दी, जिससे परिवार का तेजी से विकास हुआ.

ट्रॉली बैग की कई जिलों में सप्लाई

रेणू देवी द्वारा तैयार किए जाने वाले ट्रॉली बैग की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. वर्तमान में इनके उत्पाद शिवहर जिले के साथ-साथ सीतामढ़ी, मोतिहारी और मधुबनी जैसे कई अन्य जिलों में सप्लाई किए जा रहे हैं. इतने बड़े क्षेत्र में पैर पसारना व्यवसाय की गुणवत्ता को दर्शाता है. भविष्य में इस काम को और बढ़ाने की योजना है.

केस स्टडी 2

शिवहर जिले के गोसाईपुर गांव की रहने वाली सुमित्रा देवी भी आत्मनिर्भरता की एक जीती-जागती मिसाल बन चुकी हैं. वह साल 2016 से ही पारंपरिक रूप से खेती का काम कर रही थीं. हालांकि, उनकी जिंदगी में असली और बड़ा बदलाव तब आया, जब वे साल 2023 में सहारा ग्राम संगठन के तहत जीविका समूह से जुड़ीं. समूह से जुड़ने के बाद उनके जीवन को नई दिशा मिली.

ऋण से बदली किस्मत

समूह से जुड़ने के बाद सुमित्रा देवी को सब्जी की खेती करने के लिए एचएनएस (HNS) योजना के तहत एक लाख रुपये का लोन मिला. इस पैसे का सुमित्रा देवी ने बेहद सूझबूझ के साथ सही इस्तेमाल किया, जिससे उनकी किस्मत ही बदल गई. उन्होंने इस लोन राशि में से लगभग 30 से 35 हजार रुपये सब्जी की खेती को और अधिक बढ़ाने में लगाए.

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सब्जी की तुड़ाई करतीं सुमित्रा देवी (ETV Bharat)

डेयरी व्यवसाय की शुरुआत

लोन से बची हुई शेष धनराशि का उपयोग करके सुमित्रा देवी ने अपने जीवन की पहली गाय खरीदी. इस तरह उन्होंने खेती के साथ-साथ डेयरी के क्षेत्र में भी कदम रख दिया. आज उनकी दिन-रात की कड़ी मेहनत का ही सुखद नतीजा है कि उनका पूरा परिवार इस संयुक्त काम से लगातार तरक्की कर रहा है और खुशहाल जीवन जी रहा है.

एक बीघा से 6 बीघा जमीन का सफर

सुमित्रा देवी के पास पहले अपनी सिर्फ एक बीघा जमीन थी. लेकिन अब वे बाकी की जमीन लीज पर लेकर कुल छह बीघा के विशाल रकबे में सफलतापूर्वक खेती संभाल रही हैं. फिलहाल उनके दो बीघा खेत में हरी सब्जियां लगी हुई हैं. सुमित्रा देवी ने बताया कि सब्जी की बंपर कमाई से उन्होंने अब अपनी खुद की दस कट्ठा जमीन भी खरीद ली है.

"2016 में मैं जीविका से जुड़ी और तभी से लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती रही. जीविका से मुझे शुरुआत में ₹1 लाख की मदद मिली, जिसे खेती में लगाया. इसी पैसे से भैंस और एक गाय खरीदी, जो आज बढ़कर 10 गायों तक पहुंच चुकी है. बकरियां भी खरीदीं और आज मेरे पास कुल 17 बकरियां हैं."- सुमित्रा देवी, जीविका दीदी

एचएनएस की अहम भूमिका

एचएनएस (HNS) में कार्यरत रूबी शाही ने बताया कि जब वे सीएलएफ की बैठक में गई थीं, तब वहां अध्यक्ष के रूप में मौजूद सुमित्रा देवी से उनकी मुलाकात हुई थी. उस बैठक के दौरान सुमित्रा जी ने चर्चा की थी कि उन्हें सब्जी की खेती को बड़े पैमाने पर शुरू करना है जिसके लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त पैसों की सख्त आवश्यकता है.

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गोसाईपुर गांव की रहने वाली सुमित्रा देवी (ETV Bharat)

"सुमित्रा देवी की बात सुनकर मैंने जीविका संगठन के माध्यम से उन्हें एक लाख रुपये की लोन राशि दिलवाई. इसी वित्तीय मदद और परिवार के पूरे सहयोग की बदौलत सुमित्रा देवी आज इस बड़े मुकाम तक पहुंची हैं. अब सब्जी की खेती और दुग्ध व्यवसाय से उनकी रोजमर्रा की आमदनी में बहुत बढ़िया इजाफा होने लगा है."- रूबी शाही, एचएनएस में कार्यरत

केस स्टडी 3

वर्ष 2018 में जीविका समूह से जुड़ने के बाद आमना खातून की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गयी. कभी कच्चे फूस के घर में रहने वाली आमना आज सालाना 20 लाख रुपये का कारोबार करती हैं. वह हर साल 5-6 लाख रुपये का शुद्ध प्रॉफिट कमाती हैं. आमना शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड अंतर्गत दोस्तिया गांव की रहने वाली हैं. आमना को लहठी उद्योग में बड़ी सफलता मिली है.

"साल 2020 में मात्र 40 हजार रुपये के ऋण से मैंने लहठी का काम अपने गांव में शुरू किया था. पहली पूंजी मैंने समय पर चुका दी और फिर 80 हजार और फिर डेढ़ लाख का लोन लिया. छोटे स्तर पर शुरू किया गया कारोबार रफ्तार पकड़ने लगा. मैं घर पर रहकर निर्माण कार्य की पूरी कमान संभालती हूं और मेरे पति मोहम्मद इम्तियाज आलम मार्केटिंग और सप्लाई का काम देखते हें."-आमना खातून, जीविका दीदी

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आमना खातून (ETV Bharat)

केस स्टडी 4

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंगेर की जीविका दीदियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 2 दिन में 36 हजार तिरंगा बना डाला था. उन जीविका दीदियों में आशा देवी भी शामिल थीं और बाकी महिलाओं की तरह वह भी आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं. आशा देवी ने बताया कि वह 12 सालों से जीविका से सक्रिया रूप से जुड़ी हुई हैं. लेकिन पहले उनकी माली हालत काफी खराब थी. घर की दैनिक जरूरतों और सीमित आय के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था.

"जीविका से जुड़ने के बाद हमारी स्थिति काफी बेहतर हुई है. अब मैं आर्थिक रूप से मजबूत हो गई हूं और परिवार के पालन-पोषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हूं. जीविका से जुड़ने के बाद मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी काफी सुधर गई है."- आशा देवी, जीविका दीदी

केस स्टडी 5

मुंगेर की शैल देवी की कहानी भी आशा से अलग नहीं है. वह भी 12 सालों से जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं. 15 अगस्त को जब तिरंगा बनाने की बड़ी जिम्मेदारी मिली तो शैल ने भी इसमें अहम योगदान निभाया था. समय पर लक्ष्य को पूरा करके साबित कर दिया कि महिलाएं अगर कुछ करने की ठान ले तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है.

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टी फैक्ट्री में जीविका दीदी (ETV Bharat)

केस स्टडी 6

मुंगेर के चिरौया बराही की निवासी कुशमी देवी के पति मजदूरी करते हैं. पहले परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, लेकिन जब से वह जीविका से जुड़ीं हैं उनका समय बदल गया है. कुशमी पिछले बारह सालों से जीविका से जुड़ी हैं. वह कहती हैं कि 15 अगस्त में मुझे 400 तिरंगा तैयारी करने की जिम्मेदारी मिली थी. जिसे मैंने पूरा कर दिया है. कुशमी देवी का एक बेटा और तीन बेटियां हैं.

"जीविका से जुड़ने से पहले हम दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन अब पहले तुलना में परिस्थिति काफी बेहतर हो गई है. जीविका अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक परिवर्तन का बड़ा माध्यम बन गया है."- कुशमी देवी, जीविका दीदी

केस स्टडी 7

मुंगेर की आरती का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है. पिता इस दुनिया में नहीं हैं. आरती कहती हैं, 2024 में मैं जीविका से जुड़ी और जीवन में काफी साकारात्मक बदलाव आया है. सिलाई के काम से जुड़ी आरती अपने लिए एक सम्मानजनक जिंदगी चाहती हैं और स्वरोजगार से अपने पैरों पर खड़ी हैं. आरती कहती हैं कि मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है.

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जीविका दीदियां चला रहीं टी फैक्ट्री (ETV Bharat)

"जीविका से जुड़कर मेरी जिंदगी बदल गई. नीतीश कुमार ने जो जीविका के माध्यम से महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है."- आरती, जीविका दीदी

किशनगंज की चाय फैक्ट्री बनी मिसाल

किशनगंज में बिहार की एकमात्र सरकारी चाय फैक्ट्री मिसाल बन गई है. इसे जीविका दीदियां संचालित कर रही हैं. बोर्ड डायरेक्टर से लेकर पत्ती तोड़ने तक का काम महिलाओं के जिम्मे है. किशनगंज के पोठिया प्रखंड के कुसियारी पंचायत में स्थित इस टी फैक्ट्री में जीविका दीदियों ने महानंदा लीफ चायपत्ती का उत्पादन शुरू किया था. इस टी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई के जरिए बेहतरीन चायपत्ती बाजार में पहुंचायी जा रही है.

सीतामढ़ी में जीविका उत्सव

सीतामढ़ी में जीविका के 20 साल पूरे होने पर शुक्रवार को 'नीतीश संवाद' कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया. शहर के एक निजी होटल के सभागार में आयोजित इस भव्य समारोह में जीविका के जरिए महिलाओं में आए सामाजिक और आर्थिक बदलाव पर गहन चर्चा हुई. इस अवसर पर विधायक पंकज मिश्रा, कोमल सिंह और एमएलसी रेखा देवी समेत जदयू के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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तिरंगा झंडा बनातीं जीविका दीदियों की तस्वीरें (ETV Bharat)

गायघाट विधायक कोमल सिंह ने क्या कहा?

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गायघाट विधायक कोमल सिंह ने महिलाओं की स्थिति में आए ऐतिहासिक बदलाव का विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने 1980 के दशक के मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा कि उस समय महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति आज की तुलना में बिल्कुल भिन्न थी. उस दौर में अपराध और भारी असुरक्षा के माहौल के कारण महिलाओं की स्वतंत्र आवाजाही सीमित थी.

"पहले महिलाओं को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों और महज 10 रुपये के लिए भी घर के पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था. उन्हें हमेशा पति या अन्य पुरुषों से पैसे मांगने पड़ते थे. लेकिन समय बदलने के साथ आज जीविका से जुड़कर महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वतंत्र आर्थिक गतिविधियों को अपना रही हैं और निरंतर आगे बढ़ रही हैं."- कोमल सिंह,गायघाट विधायक

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JDU का अभियान (ETV Bharat)

आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल

जीविका से जुड़ने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं बचत और स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं. कई जागरूक महिलाएं अब अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं. इन स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं में सामूहिक निर्णय लेने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की क्षमता को काफी हद तक मजबूत किया है.

"महिलाओं को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है. अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को इन जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना ही मकसद है."- पंकज मिश्रा,विधायक

20 हजार रुपये की दूसरी किस्त

बिहार में वर्ष 2006 में शुरू की गई जीविका परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. विश्व बैंक के सहयोग से नीतीश कुमार द्वारा शुरू इस पहल के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं. जीविका ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. पूर्व में मिली आर्थिक सहायता के बाद अब बिहार सरकार द्वारा 20 हजार रुपये की दूसरी किस्त प्रदान की जा रही है.

महिलाओं के जीवन में बदलाव

जीविका से जुड़ी दीदियों ने बिहार की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदल दी है. जो महिलाएं कभी घर की चौखट पार नहीं करती थीं, वे आज उद्योग और स्वरोजगार में आगे बढ़ रही हैं. ग्रामीण महिलाएं इस माध्यम से स्वावलंबन पा रही हैं और अपने परिवारों को आगे बढ़ा रही हैं. इनमें से लाखों महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और उनके व्यवसायों का टर्नओवर करोड़ों रुपये तक पहुंच गया है.

'लखपति दीदी' बदल रहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

विगत 20 वर्षों में जीविका ने राज्य के सभी 534 प्रखंडों और पंचायतों में 10.6 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है. इससे लगभग 1.81 करोड़ ग्रामीण परिवार जुड़े हैं. वर्तमान में करीब 50 लाख जीविका दीदियां 'लखपति दीदी' बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल रही हैं. बिहार सरकार का आगामी मुख्य लक्ष्य एक करोड़ जीविका दीदियों को लखपति श्रेणी में लाने का है.

जीविका दीदियों के कारोबार का बढ़ा दायरा

ग्रामीण आर्थिक प्रगति के बीच जीविका दीदियों के कारोबार का कुल दायरा अब 1 लाख 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. रोजगार के नए अवसरों को बढ़ाने के लिए इन दीदियों ने वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया है. विशेष बात यह है कि बैंकों को ऋण समय पर लौटाने का इनका प्रतिशत 99% से अधिक रहा है.

वस्त्र निर्माण में ऐतिहासिक व्यावसायिक टर्नओवर

जीविका दीदियों ने सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 90 लाख से अधिक ड्रेस सिलकर लगभग 126 करोड़ रुपये का टर्नओवर खड़ा किया है. जानकी जीविका महिला स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वर्ष 2023-24 में मात्र 19 लाख रुपये के शुरुआती टर्नओवर से शुरू हुई थी. यही व्यावसायिक कारोबार अब वर्ष 2026-27 में बढ़कर कुल 126 करोड़ रुपये से अधिक के स्तर पर पहुंच गया है.

118 जीविका दीदी पुस्तकालयों का सफल संचालन

राज्य में संकुल स्तरीय संघों के माध्यम से वर्तमान में 118 जीविका दीदी पुस्तकालयों का बेहद सफल संचालन किया जा रहा है. इन शैक्षणिक केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्रों के 1 लाख से अधिक महत्वाकांक्षी युवा और महिलाएं निरंतर लाभान्वित हो रही हैं. दीदियाँ इसके साथ ही कृषि, पशुपालन, मशरूम उत्पादन और 'जीविका सुधा' जैसे बिक्री केंद्र खोलकर स्थानीय ग्रामीण बाजारों को लगातार मजबूत बनाने का प्रयास कर रही हैं.

सामाजिक सुधार और जागरूकता अभियानों में योगदान

ग्रामीण समाज को बेहतर बनाने की दिशा में जीविका दीदियों का योगदान सराहनीय रहा है. ये महिलाएं शराबबंदी, नशा मुक्ति अभियानों, स्वास्थ्य जागरूकता और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने में गांव-गांव जाकर बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं. इस प्रकार, जीविका समूह की महिलाओं ने आर्थिक स्वावलंबन के साथ-साथ राज्य में एक बड़े सकारात्मक सामाजिक सुधार की नींव भी मजबूती से रख दी है.

"जीविका दीदियों के कठिन परिश्रम और लगन से मिली आर्थिक आजादी ने बिचौलियों का अंत कर दिया है. इसने सीधे ग्रामीण परिवारों के जीवन में खुशहाली और स्वाभिमान का एक नया सवेरा लाने का ऐतिहासिक काम किया है. दीदियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों की बदौलत न केवल आम जनता का, बल्कि राज्य सरकार का भी गहरा भरोसा जीता है."- श्रवण कुमार,ग्रामीण विकास मंत्री,बिहार

'दीदी की रसोई' से व्यावसायिक विस्तार तक

वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में भी जीविका दीदियों को सफलतापूर्वक कैंटीन चलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है. महिलाएं 'दीदी की रसोई' के माध्यम से मरीजों और उनके परिजनों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करा रही हैं. इसके अलावा, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में भी जीविका दीदियों की सक्रिय मदद ली जा रही है. दीदियों ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों का माहौल पूरी तरह बदल दिया है.

वित्तीय प्रबंधन और वैश्विक पहचान

जीविका दीदियां स्वरोजगार के लिए बैंकों से जो भी ऋण ले रही हैं, उसे पूरी ईमानदारी के साथ समय पर वापस कर रही हैं. आज ये महिलाएं पूरे बिहार में डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक का विशाल व्यावसायिक कारोबार संभाल रही हैं. बिहार में जीविका दीदियों ने जो अभूतपूर्व काम किया है, उसकी गूंज और सफल चर्चा आज पूरे देश में मजबूती से सुनाई दे रही है.

राष्ट्रीय स्तर पर 'आजीविका' कार्यक्रम की शुरुआत

बिहार के जीविका मॉडल का अध्ययन करने के लिए दूसरे राज्यों से लोग लगातार आ रहे हैं. बिहार की जीविका दीदियां ट्रेनिंग देने के लिए देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जा रही हैं. राज्य के इस सफल कामकाज को देखकर ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 'आजीविका' कार्यक्रम की शुरुआत की है. इस प्रकार, इस मॉडल को अब वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहचान मिल चुकी है.

2 अक्टूबर से राज्यव्यापी विशेष अभियान

नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2006 में गठित की गई इस आजीविका परियोजना के अब गौरवशाली 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं. इस ऐतिहासिक अवसर पर सरकार ने जीविका के शानदार कामकाज और उपलब्धियों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने का बड़ा फैसला लिया है. इसकी सफलता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर से राज्यव्यापी विशेष अभियान की शुरुआत की गई है.

'नीतीश संवाद' के तहत बड़ा अभियान

जीविका की स्थापना के सफल 20 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर जदयू इसे एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान के तौर पर चलाने की तैयारी में है. इस विशेष अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से होने जा रही है. इस कार्यक्रम को '20 साल बेमिसाल' और 'नीतीश संवाद' के नाम से बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, ताकि सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाया जा सके.

JDU की रणनीति और संगठनात्मक बैठकें

वर्तमान में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा फरक्का जलसंधि को लेकर नीतीश संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं. अब जीविका के नाम पर पार्टी की ओर से स्वतंत्र कार्यक्रम की तैयारी है. इसके लिए महिलाओं की एक विशेष टीम गठित की गई है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में इस टीम के साथ गहन बैठक भी संपन्न हुई है.

"अभियान की रूपरेखा तय कर ली गई है. कार्यक्रम में कौन-कौन लोग शामिल होंगे और इसका रूट चार्ट क्या होगा, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है. आगामी 18 सितंबर को जब पार्टी कार्यालय में विधानमंडल सदस्यों की बैठक होगी, तब इस रणनीति पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी."- रीना यादव, विधान परिषद सदस्य

बड़ा राजनीतिक वोट बैंक

बिहार में 1 करोड़ 81 लाख से अधिक जीविका से जुड़ी महिलाएं आज एक बहुत बड़ा और निर्णायक वोट बैंक बन चुकी हैं. हालिया विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन ने इस मजबूत महिला वोट बैंक का भरपूर लाभ भी उठाया है. इस चुनावी सफलता के बाद, राजनीतिक दलों द्वारा अब आगामी चुनावों की रणनीतिक तैयारी अभी से बड़े स्तर पर शुरू कर दी गई है.

"जीविका ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है. जीविका दीदियों ने अपने कड़े परिश्रम की बदौलत आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त किया है. वे आज अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और उनके घरों में खुशहाली आई है. ग्रामीण क्षेत्रों की जीविका दीदियां आज स्थानीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी बन चुकी हैं."- प्रवीण बागी,राजनीतिक विशेषज्ञ

शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला और प्रभाव

जीविका दीदियों की भारी मांग और दबाव के कारण ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसका असर धरातल पर भी दिख रहा है. वहीं जीविका से जुड़ी दीदियां आज आत्मनिर्भर बनकर हजारों करोड़ रुपये का विशाल व्यवसाय सफलतापूर्वक चला रही हैं. बिहार में कुल महिला मतदाताओं की संख्या में से लगभग आधी आबादी इन्हीं जीविका दीदियों की है, जो हर चुनाव में अपनी निर्णायक भूमिका निभाती हैं.

राजनीतिक सफलता के लिए नया अभियान

यह महिला वोट बैंक एकमुश्त रूप से नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान करता रहा है. यही कारण है कि 20 सालों से लगातार नीतीश अजय बने रहे. अब दो दशक जीविका के गठन का हो गया है तो इसलिए जदयू इस वोट बैंक को अपने साथ जुड़े रखने के लिए नया अभियान शुरू करने जा रहा है.

नीतीश ने महिलाओं को एक मजबूत आवाज दी- शीला मंडल

बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल का कहना है कि नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण पर जो काम बिहार में किया है, इसका उदाहरण पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा. महिलाएं घर की चौखट से कभी बाहर नहीं निकलती थी, आज करोड़ों का रोजगार कर रही हैं. वित्तीय लेनदेन कर रही हैं. नीतीश कुमार ने महिलाओं को न केवल आवाज दिया है बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक पर भी मजबूत किया है.

"आज महिलाएं राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं. नीतीश कुमार की जीविका ने तो पूरे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है. हम लोग भी ग्रामीण इलाकों से ही आते हैं, पहले और आज जमीन आसमान का अंतर है और इसमें जीविका दीदियों की सबसे बड़ी भूमिका है. इसलिए जीविका दीदियों का विश्वास हमेशा नीतीश कुमार के साथ है और आगे भी रहेगा. पार्टी उनके कार्यों को जनता के बीच बताएगी. इससे महिलाओं को सम्मान मिलेगा और उनमें उत्साह आएगा."- शीला मंडल, मंत्री,बिहार सरकार

क्या है जदयू की बड़ी तैयारी?

2006 में जीविका की शुरुआत हुई थी और महिलाओं के सशक्तिकरण पर नीतीश कुमार ने जो काम किया उसका असर सबसे पहले 2010 में देखने को मिला, जब एक मुश्त महिलाओं ने नीतीश कुमार को अपना वोट दिया. यह सिलसिला चल पड़ा. आज भी महिलाओं का विश्वास नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा है और उसमें भी जीविका की दीदियों का विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार पर ही है.

जदयू इसका लाभ उठाने की कोशिश में लगा है. 20 साल बेमिसाल के अभियान के तौर पर 2 अक्टूबर से नीतीश संवाद के रूप में यह कार्यक्रम होगा. लोगों के बीच जाकर जदयू के बड़े नेता नीतीश कुमार के काम का की चर्चा करेंगे. इसका लाभ 2029 और 2030 में कितना मिलेगा यह तो देखने वाली बात होगी.

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