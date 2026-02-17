JEE MAIN 2026: यहां देखें किस रैंक पर मिल सकती है कौन सी NIT, IIIT या GFTI
जेईई मेन्स 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है.
Published : February 17, 2026 at 11:59 AM IST
कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के जनवरी सेशन का परिणाम सोमवार को जारी हो गया है. इस परिणाम के आधार पर स्टूडेंट को जेईई एडवांस्ड की लिए क्वालीफाइंग मिलती है. इसके अलावा इस परिणाम से नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (NIT), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट (GFTI) में एडमिशन मिलता है.
बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी परसेंटाइल को सुधारने के लिए जेईई मेन के दूसरे अटेम्प्ट में भी कोशिश करते हैं. कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा का कहना है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका जनवरी जेईई मेन परसेंटाइल 99.5 से अधिक है, उन विद्यार्थियों को जेईई एडवांस्ड की परीक्षा की तैयारी पूरे फोकस के साथ करनी चाहिए. क्योंकि उनकी इस परसेंटाइल पर अच्छे एनआईटी में कोर ब्रांचेंज मिलने का विकल्प सुरक्षित हो गया है. जबकि 99.5 से 98.5 पर्सेन्टाइल स्कोर के मध्य वाले कैंडिडेट जेईई मेन अप्रैल सेशन दे सकते हैं. ऐसे विद्यार्थी जिनका पर्सेन्टाइल 98.5 से कम है, इन्हें जेईई-मेन, अप्रैल के साथ-साथ एडवांस्ड की तैयारी पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए. यह सुझाव कैटेगिरी के अनुसार बदल सकते हैं.
अमित आहूजा ने बताया कि स्टूडेंट के स्कोर 7 डेसिमल परसेंटाइल्स में जारी किए गए हैं. उन्होंने बीते सालों के रिकॉर्ड के आधार पर एनालिसिस कर बताया है कि विद्यार्थी को अपनी परसेंटाइल के आधार पर कौन सी एनआईटी, या ट्रिपल आईटी मिल सकती है. हालांकि उनका कहना है कि नीचे दी जा रही मिलने वाली कॉलेजों की संभावना कैटेगिरी सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी-एसटी के कैंडिडेट के लिए बदल सकती है.
किस परसेंटाइल पर कौन से एनआईटी व ट्रिपल आईटी :-
- 99 परसेंटाइल से ज्यादा : शीर्ष एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, राउकेला, कालीकट व जयपुर, कुरूक्षेत्र और ट्रिपलआईटी इलाहाबाद में कोर ब्रांच मिल सकती है.
- 99 से 98 परसेंटाइल : उन्हें शीर्ष के टॉप 10 एनआईटी की कोर ब्रांच के अलावा अन्य ब्रांच के साथ-साथ टॉप 10-20 एनआईटी व ट्रिपल आईटी जबलपुर, ग्वालियर, गुवाहाटी, कोटा, लखनऊ में कोर ब्रांच मिल सकती है. इन एनआईटी में भोपाल, सूरत, नागपुर, जालंधर, दिल्ली, हमीरपुर, दुर्गापुर शामिल हैं.
- 98 से 96 परसेंटाइल : टॉप 20 एनआईटी की कोर के अलावा अन्य ब्रांच और शेष नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी के साथ पटना, रायपुर, अगरतला, श्रीनगर, सिल्चर, उत्तराखंड, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल सकता है. नए ट्रिपलआईटी डोदरा, पुणे, सोनीपत, सूरत ,नागपुर, भोपाल, त्रिची, रायचूर, कांचीपुरम, रांची, धारवाड़, अगरतला, कल्याणी की कोर ब्रांच मिलने की संभावना भी है.
- 96 से 94 परसेंटाइल : स्कोर होने पर टॉप 25 से 31 एनआईटी की कोर के अलावा अन्य ब्रांच व जीएफटीआई में प्रवेश मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं.