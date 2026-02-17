ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2026: यहां देखें किस रैंक पर मिल सकती है कौन सी NIT, IIIT या GFTI

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के जनवरी सेशन का परिणाम सोमवार को जारी हो गया है. इस परिणाम के आधार पर स्टूडेंट को जेईई एडवांस्ड की लिए क्वालीफाइंग मिलती है. इसके अलावा इस परिणाम से नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (NIT), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट (GFTI) में एडमिशन मिलता है.

बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी परसेंटाइल को सुधारने के लिए जेईई मेन के दूसरे अटेम्प्ट में भी कोशिश करते हैं. कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा का कहना है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका जनवरी जेईई मेन परसेंटाइल 99.5 से अधिक है, उन विद्यार्थियों को जेईई एडवांस्ड की परीक्षा की तैयारी पूरे फोकस के साथ करनी चाहिए. क्योंकि उनकी इस परसेंटाइल पर अच्छे एनआईटी में कोर ब्रांचेंज मिलने का विकल्प सुरक्षित हो गया है. जबकि 99.5 से 98.5 पर्सेन्टाइल स्कोर के मध्य वाले कैंडिडेट जेईई मेन अप्रैल सेशन दे सकते हैं. ऐसे विद्यार्थी जिनका पर्सेन्टाइल 98.5 से कम है, इन्हें जेईई-मेन, अप्रैल के साथ-साथ एडवांस्ड की तैयारी पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए. यह सुझाव कैटेगिरी के अनुसार बदल सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: JEE Main 2026: कोटा के अर्णव गौतम टॉपर, स्टूडेंट्स को दी सलाह सोशल मीडिया से रहे दूर