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JEE MAINS 2026 : सेल्फ स्टडी के साथ क्रिकेट खेलने का समय था फिक्स, AIR 5 अर्णव गौतम के दोनों सेशन में आए 100 परसेंटाइल

कोटा : कोटा के रहने वाले अर्णव गौतम जेईई मेन में 100 परसेंटाइल लेकर आए हैं. उन्होंने जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षा में 100 परसेंटाइल हासिल किया है. पहले सेशन में अर्णव के 295 अंक आए थे. इसके बाद भी उन्होंने दूसरे सेशन की परीक्षा दी और फिर से 100 परसेंटाइल लेकर आए हैं. उनकी रैंक 5 आई है. इस मौके पर अर्णव ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की

उन्होंने कहा कि उनकी सफलता में सोशल मीडिया से दूरी का भी हाथ है. टॉपर्स के साथ कंपीटिशन से फायदा मिला है. टॉपर्स के साथ पढ़ने में एक की गलती से दूसरे को सीखने को मिलता है. गलती करने पर दूसरे उसे सही करते और फैकल्टी से भी पूछते थे. इसी के जरिए उन्हें सफलता मिली है. उन्होंने बताया कि दिन में कुछ समय वो रोज गली क्रिकेट जरूर खेलते थे. वह अपने छोटे भाई देव गौतम के साथ आधे से एक घंटा समय निकाल घर के बाहर क्रिकेट खेलते थे. यह उनके रूटीन में भी शामिल रहा. वे इसी से रिफ्रेश हो जाते थे. अर्णव गौतम के पिता डॉ. बुद्धि प्रकाश कोटा विश्वविद्यालय में जियोग्राफी की गेस्ट फैकल्टी हैं, जबकि उनकी मां निधि सरकारी टीचर हैं और कोटा के तलवंडी में पढ़ाती हैं. उनका छोटा भाई देव कक्षा 6 में पढ़ रहा है.

अर्णव गौतम से खास बातचीत (ETV Bharat Kota)

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6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी : अर्णव गौतम के अनुसार जेईई मेन में फैकल्टी ने जैसे गाइड किया, वैसे ही पढ़ाई की. सभी कंसेप्ट को समझा और डाउट्स क्लियर किए. कोई दिक्कत आई तो टीचर से बात की. पेरेंट्स ने कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया. पढ़ाई का माहौल घर पर रहा और इसी से फायदा हुआ है. उन्होंने पूरा टाइम शेड्यूल बनाया हुआ था. सुबह में कोचिंग के लिए निकल जाते थे, इसके बाद शाम को ही वापस आते थे. कोचिंग संस्थान में ही वह अपने डाउट क्लियर और सेल्फ स्टडी करते थे. घर पर आने के बाद कुछ घंटे पढ़ाई करते थे. इस तरह करीब 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते थे. इस बीच क्रिकेट खेलने का टाइम फिक्स कर रखा था.