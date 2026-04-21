JEE MAINS 2026 : सेल्फ स्टडी के साथ क्रिकेट खेलने का समय था फिक्स, AIR 5 अर्णव गौतम के दोनों सेशन में आए 100 परसेंटाइल
JEE MAIN 2026 में 100 परसेंटाइल लाने वाले छात्रों में शामिल कोटा के अर्णव गौतम से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की...
Published : April 21, 2026 at 12:58 PM IST
कोटा : कोटा के रहने वाले अर्णव गौतम जेईई मेन में 100 परसेंटाइल लेकर आए हैं. उन्होंने जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षा में 100 परसेंटाइल हासिल किया है. पहले सेशन में अर्णव के 295 अंक आए थे. इसके बाद भी उन्होंने दूसरे सेशन की परीक्षा दी और फिर से 100 परसेंटाइल लेकर आए हैं. उनकी रैंक 5 आई है. इस मौके पर अर्णव ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की
उन्होंने कहा कि उनकी सफलता में सोशल मीडिया से दूरी का भी हाथ है. टॉपर्स के साथ कंपीटिशन से फायदा मिला है. टॉपर्स के साथ पढ़ने में एक की गलती से दूसरे को सीखने को मिलता है. गलती करने पर दूसरे उसे सही करते और फैकल्टी से भी पूछते थे. इसी के जरिए उन्हें सफलता मिली है. उन्होंने बताया कि दिन में कुछ समय वो रोज गली क्रिकेट जरूर खेलते थे. वह अपने छोटे भाई देव गौतम के साथ आधे से एक घंटा समय निकाल घर के बाहर क्रिकेट खेलते थे. यह उनके रूटीन में भी शामिल रहा. वे इसी से रिफ्रेश हो जाते थे. अर्णव गौतम के पिता डॉ. बुद्धि प्रकाश कोटा विश्वविद्यालय में जियोग्राफी की गेस्ट फैकल्टी हैं, जबकि उनकी मां निधि सरकारी टीचर हैं और कोटा के तलवंडी में पढ़ाती हैं. उनका छोटा भाई देव कक्षा 6 में पढ़ रहा है.
पढ़ें. JEE MAIN 2026 Result: 100 परसेंटाइल के क्लब में देशभर में 26 स्टूडेंट, फिर चमका कोटा, कबीर छिल्लर बने टॉपर
6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी : अर्णव गौतम के अनुसार जेईई मेन में फैकल्टी ने जैसे गाइड किया, वैसे ही पढ़ाई की. सभी कंसेप्ट को समझा और डाउट्स क्लियर किए. कोई दिक्कत आई तो टीचर से बात की. पेरेंट्स ने कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया. पढ़ाई का माहौल घर पर रहा और इसी से फायदा हुआ है. उन्होंने पूरा टाइम शेड्यूल बनाया हुआ था. सुबह में कोचिंग के लिए निकल जाते थे, इसके बाद शाम को ही वापस आते थे. कोचिंग संस्थान में ही वह अपने डाउट क्लियर और सेल्फ स्टडी करते थे. घर पर आने के बाद कुछ घंटे पढ़ाई करते थे. इस तरह करीब 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते थे. इस बीच क्रिकेट खेलने का टाइम फिक्स कर रखा था.
पढ़ें. JEE MAIN 2026 में जयपुर का जलवा, टॉप-100 में 5 स्टूडेंट, श्रेष्ठ जसोरिया रहे सिटी टॉपर
एक टॉपर की गलती से दूसरे सीख रहे थे : कोटा में काफी ज्यादा कंपीटिशन है और पूरी तरह से हेल्दी कंपीटिशन हमारे बीच में रहा है. टॉपर कबीर छिल्लर भी उसमें शामिल हैं. अन्य टॉपर्स भी साथ थे, जिसमें शुभम और चिरंजीब खार हैं. हम सब लोग एक की गलती से सीखते थे. इसके बाद तय करते थे कि ये गलती नहीं करनी है. कोई भी गलती होने पर उसे दुरुस्त करते थे और टीचर से भी बात करते थे. जेईई जैसे एग्जाम की तैयारी में डाउट्स का तुरंत समाधान होना बेहद जरूरी है.
पढे़ं. कबीर छिल्लर बोले- पढ़ाई करने के तरीके को भी अलग बनाया, इसलिए बना जेईई मेन टॉपर
असफल रहे बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहना सही : अर्णव गौतम ने कहा कि जो बच्चे असफल रहते हैं, उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए. ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. अपनी गलतियों को पहचाना चाहिए. उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग स्टडी मैटेरियल लेने व भेजने के लिए किया था. उनका लक्ष्य आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना है, लेकिन उसके बाद का फिलहाल अभी कुछ सोचा नहीं है. पेरेंट्स ने भी कोई इच्छा जाहिर नहीं की है, इसीलिए अभी कुछ नहीं सोचूंगा. अभी अल्टीमेट लक्ष्य जेईई एडवांस्ड है.
पढ़ें. JEE Main 2026 : बिहार के शुभम को मिली AIR-6, IITian बहन के नक्शे कदम पर चलकर तय किया था लक्ष्य
उन्होंने कहा कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, लेकिन सही गाइडेंस के लिए कोचिंग का सहयोग भी जरूरी है. कक्षा 6 से ही पिता ने उन्हें कोचिंग में दाखिला दिला दिया था. इसमें नेशनल व इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की तैयारी भी की. अर्णव के 10वीं में 95.8 फीसदी अंक आए थे. उन्होंने साल 2023 में जूनियर साइंस ओलंपियाड के ओसीएससी (Orientation-cum-Selection Camp), 2024 में एस्ट्रो ओलंपियाड के ओसीएससी और 2025 में फिजिक्स ओलंपियाड के ओसीएससी में भाग लिया. इसके अलावा एशियन फिजिक्स ओलंपियाड 2025 में ब्रॉन्ज मेडल मिला था.