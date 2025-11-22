ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2026 : ऑनलाइन आवेदन की गति इस साल से धीमी, अब तक महज 10.60 लाख आवेदन

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE Main 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं. यह ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू हो गए थे. इनके अंतिम तारीख 27 नवंबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले ही आगाह कर चुकी है कि इस बार ऑनलाइन आवेदन की तारीखों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन की गति काफी धीमी है. कोटा के राजीव गांधी नगर में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आवेदन का सेंटर चलाने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि शनिवार दोपहर 2:00 तक 10.60 लाख कैंडिडेट ने ऑनलाइन आवेदन जेईई मेन के लिए किया है. जबकि इसके बीते साल काफी ज्यादा संख्या में ऑनलाइन आवेदन हुए थे. अब जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन में अंतिम पांच दिन रह गए है. इन शेष दिन में बीते साल के बराबर आवेदन होना मुश्किल लग रहा है. इस साल ऑनलाइन आवेदन की गति धीमी है. इसे भी पढ़ें : JEE Main 2026: टाई ब्रेकिंग नियम बरकरार, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को मिल सकती है AIR-1 एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साल 2025 में जेईई मेन और नीट यूजी दोनों परीक्षा में ही ऑनलाइन आवेदन तिथि में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी. इसलिए इस साल भी कैंडिडेट तय समय सीमा में ही आवेदन कर दें. अंतिम समय में आवेदन करने में त्रुटि भी हो सकती है. इसके अलावा ऑनलाइन सर्वर से लेकर फीस डिपॉजिट में भी दिक्कत आ सकती है. इसलिए वह इस परीक्षा को देने से वंचित रह सकते हैं.