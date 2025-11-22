JEE MAIN 2026 : ऑनलाइन आवेदन की गति इस साल से धीमी, अब तक महज 10.60 लाख आवेदन
शनिवार दोपहर 2 बजे तक 10.60 लाख कैंडिडेट ने ऑनलाइन आवेदन जेईई मेन के लिए किया है. इस साल ऑनलाइन आवेदन की गति धीमी है.
Published : November 22, 2025 at 2:00 PM IST
कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE Main 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं. यह ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू हो गए थे. इनके अंतिम तारीख 27 नवंबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले ही आगाह कर चुकी है कि इस बार ऑनलाइन आवेदन की तारीखों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन की गति काफी धीमी है.
कोटा के राजीव गांधी नगर में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आवेदन का सेंटर चलाने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि शनिवार दोपहर 2:00 तक 10.60 लाख कैंडिडेट ने ऑनलाइन आवेदन जेईई मेन के लिए किया है. जबकि इसके बीते साल काफी ज्यादा संख्या में ऑनलाइन आवेदन हुए थे. अब जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन में अंतिम पांच दिन रह गए है. इन शेष दिन में बीते साल के बराबर आवेदन होना मुश्किल लग रहा है. इस साल ऑनलाइन आवेदन की गति धीमी है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साल 2025 में जेईई मेन और नीट यूजी दोनों परीक्षा में ही ऑनलाइन आवेदन तिथि में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी. इसलिए इस साल भी कैंडिडेट तय समय सीमा में ही आवेदन कर दें. अंतिम समय में आवेदन करने में त्रुटि भी हो सकती है. इसके अलावा ऑनलाइन सर्वर से लेकर फीस डिपॉजिट में भी दिक्कत आ सकती है. इसलिए वह इस परीक्षा को देने से वंचित रह सकते हैं.
तो कहीं गिर नहीं जाएं आवेदन का आंकड़ा : देव शर्मा ने बताया कि बीते साल 2025 में जहां पर 15.39 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था. इस बार अभी तक यह संख्या 10.60 लाख है. ऐसे में अगले 5 दिन में रोज 1 लाख से ज्यादा आवेदन होने पर ही बीते साल का आंकड़ा क्रॉस होगा. ऐसे में इस साल आवेदनों की संख्या कम रह सकती है. अभी तक के कैंडिडेट्स के आवेदन के रुझान से तो यही नजर आता है. क्योंकि बीते साल भी अंतिम समय पर आवेदनों की संख्या कम रही थी, ज्यादातर आवेदन बीच की अवधि में हो जाते हैं. शर्मा ने बताया कि बीते साल 2025 में परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की संख्या भी 14.75 लाख रही थी. यह इस परीक्षा के इतिहास में सर्वाधिक आवेदन व परीक्षा देने वाले कैंडिडेट थे.
1 से 2 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन में करेक्शन : पंकज खंडेलवाल ने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 नवंबर रात 9:00 बजे तक ही कैंडिडेट कर सकेंगे. वहीं इसकी फीस 27 नवंबर रात 11:50 बजे तक जमा होगी. देव शर्मा ने यह भी बताया कि फॉर्म फिलिंग के दौरान हुई गलतियों में सुधार के लिए ऑनलाइन करेक्शन की तारीख नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले ही जारी कर दी है. जिसके अनुसार 1 से 2 दिसंबर के बीच कैंडीडेट्स ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं. यह ऑनलाइन करेक्शन भी 2 दिसंबर की रात 11:50 बजे तक होगा.