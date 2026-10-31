JEE MAIN 2027: एप्लीकेशन फॉर्म में हुई गलती तो दोबारा आवेदन कर सकेंगे कैंडिडेट, NTA ने जारी किया सर्कुलर
जेईई-मेन जनवरी सेशन के ऑनलाइन आवेदन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है.
Published : October 31, 2026 at 1:59 PM IST
कोटा : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2027) को लेकर एक नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया है. इसके तहत ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान कोई गलती होती है तब अभ्यर्थी दोबारा आवेदन कर सकता है. उसके केवल उस आवेदक को स्वीकार किया जाएगा, जिसमें उसने फीस जमा की है और कंफर्मेशन पेज आ गया है. शेष आवेदनों को हर साल की भांति इस बार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा. हालांकि, बीते सालों में अभ्यर्थी को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से केवल एक ही आवेदन भरने की अनुमति थी.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जेईई-मेन जनवरी सेशन के ऑनलाइन आवेदन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भरने की छूट दी है. ऑनलाइन आवेदन में गलती होने पर नए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दे दी गई है. सुविधा ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी है, जिन्होंने पहले से ऑनलाइन आवेदन भर एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर लिया और फीस जमा नहीं की है. इनमें वही ऑनलाइन आवेदन वैध माना जाएगा, जिसके लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान किया गया है और कन्फर्मेशन पेज जेनरेट हुआ है.
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कोई विद्यार्थी नया ऑनलाइन आवेदन करता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करता है तो उसका नया ऑनलाइन-आवेदन वैध नहीं माना जाएगा. वहीं, अगर वो फीस जमा कर देता है तो नया आवेदन वैध माना जाएगा और पुराने को अस्वीकार किया जाएगा. नए ऑनलाइन आवेदन में एक नया एप्लीकेशन नंबर जेनरेट होगा. इस नए ऑनलाइन आवेदन में विद्यार्थियों की फोटो, हस्ताक्षर और सभी अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
यह गलती की तो बन जाएगा अनफेयर मिंस का मामला : ऑनलाइन आवेदन के लिए दी गई रजिस्ट्रेशन फीस का रिफंड नहीं किया जाएगा. इसका किसी भी रूप में समायोजन भी नहीं होगा. हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे और उसके बाद 26 नवंबर तक लेट फीस शामिल आवेदन लिए जाएंगे. बाद में 27 से 29 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन में करेक्शन के सुविधा मिलेगी.
एनटीए ने यह भी क्लियर किया है कि एक से ज्यादा आवेदन फॉर्म भरने के बाद विद्यार्थी दो सीटों की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता है. ऐसे मामलों को अनफेयर मिंस में काउंट किया जाएगा. स्पेशल टेस्टिंग एजेंसी के राजीव गांधी नगर में फॉर्म फिलिंग सेंटर को संचालित करने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि शनिवार दोपहर तक 1.70 लाख आवेदन हो चुके हैं. अब आवेदन तेज गति से हो रहे हैं.
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