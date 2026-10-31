ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2027: एप्लीकेशन फॉर्म में हुई गलती तो दोबारा आवेदन कर सकेंगे कैंडिडेट, NTA ने जारी किया सर्कुलर

फॉर्म भरते छात्र (प्रतीकात्मक) ( ETV Bharat )

कोटा : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2027) को लेकर एक नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया है. इसके तहत ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान कोई गलती होती है तब अभ्यर्थी दोबारा आवेदन कर सकता है. उसके केवल उस आवेदक को स्वीकार किया जाएगा, जिसमें उसने फीस जमा की है और कंफर्मेशन पेज आ गया है. शेष आवेदनों को हर साल की भांति इस बार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा. हालांकि, बीते सालों में अभ्यर्थी को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से केवल एक ही आवेदन भरने की अनुमति थी.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जेईई-मेन जनवरी सेशन के ऑनलाइन आवेदन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भरने की छूट दी है. ऑनलाइन आवेदन में गलती होने पर नए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दे दी गई है. सुविधा ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी है, जिन्होंने पहले से ऑनलाइन आवेदन भर एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर लिया और फीस जमा नहीं की है. इनमें वही ऑनलाइन आवेदन वैध माना जाएगा, जिसके लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान किया गया है और कन्फर्मेशन पेज जेनरेट हुआ है.