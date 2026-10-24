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JEE MAIN 2027: NTA ने शुरू किए रजिस्ट्रेशन, 22 नवंबर तक कर सकेंगे, जानिए पूरी डिटेल

जेईई मेन 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2027' (JEE MAIN 2027) का नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को जारी कर दिया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार, जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन शनिवार रात से शुरू हो गए हैं. यह रजिस्ट्रेशन 22 नवंबर की रात 11:50 बजे तक चलेंगे. इसके बाद उम्मीदवार लेट फीस के साथ भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे, जिसके लिए 26 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है. छात्र रात 11:50 बजे तक फीस जमा कर सकेंगे.

लेट फीस के साथ 26 नवंबर तक आवेदन: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा भी कर दी है. इसके अनुसार, परीक्षा 20 से 24 जनवरी 2027 तक और फिर 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी. इस तरह यह परीक्षा कुल 6 दिन चलेगी. परीक्षा पहले की तरह ही दो शिफ्ट में, सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा पूरी तरह से पिछले वर्षों की तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड पर होगी. इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों को लेट फीस के माध्यम से भी आवेदन करने का अवसर दिया है. इसके तहत विद्यार्थी 26 नवंबर की रात 11:59 बजे तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकेंगे और इसी समय तक फीस भी डिपॉजिट करनी होगी. इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी.

इसे भी पढ़ें- JEE MAIN 2027: NTA ने की एग्जाम तारीखों की घोषणा, जानिए कब होगी जनवरी सेशन की परीक्षा 27 नवंबर से 29 नवंबर तक करेक्शन का मौका: इसके अतिरिक्त, छात्रों को 27 नवंबर से 29 नवंबर की रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करने का मौका मिलेगा. इसके बाद 30 दिसंबर को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन सिटी की घोषणा कर देगी, वहीं 13 जनवरी 2027 को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा, जिसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के जरिए जमा किया जा सकेगा. बीई, बीआर्क व बी प्लानिंग के प्रश्न पत्रों का प्रारूप: परीक्षा में पेपर वन, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) में एडमिशन के लिए प्रश्न पत्र दो भागों में बंटा होगा. इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे. पहले भाग (पार्ट ए) में 20-20 प्रश्न होंगे, जबकि दूसरे भाग (पार्ट बी) में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे. बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (BArch) में एडमिशन के लिए कुल 77 प्रश्न पूछे जाएंगे. इसका पेपर तीन अलग-अलग हिस्सों में होगा. पहले हिस्से के पार्ट ए में मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न और पार्ट बी में 5 प्रश्न होंगे. दूसरे हिस्से में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे. तीसरा हिस्सा ड्राइंग टेस्ट का होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे. वहीं, बैचलर ऑफ प्लानिंग के पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें पहले हिस्से के पार्ट ए में मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न और पार्ट बी में 5 प्रश्न होंगे. दूसरे हिस्से यानी एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे, जबकि तीसरे हिस्से प्लानिंग में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे.