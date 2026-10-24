JEE MAIN 2027: NTA ने शुरू किए रजिस्ट्रेशन, 22 नवंबर तक कर सकेंगे, जानिए पूरी डिटेल
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं.
Published : October 24, 2026 at 11:00 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 6:37 AM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2027' (JEE MAIN 2027) का नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को जारी कर दिया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार, जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन शनिवार रात से शुरू हो गए हैं. यह रजिस्ट्रेशन 22 नवंबर की रात 11:50 बजे तक चलेंगे. इसके बाद उम्मीदवार लेट फीस के साथ भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे, जिसके लिए 26 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है. छात्र रात 11:50 बजे तक फीस जमा कर सकेंगे.
लेट फीस के साथ 26 नवंबर तक आवेदन: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा भी कर दी है. इसके अनुसार, परीक्षा 20 से 24 जनवरी 2027 तक और फिर 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी. इस तरह यह परीक्षा कुल 6 दिन चलेगी. परीक्षा पहले की तरह ही दो शिफ्ट में, सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा पूरी तरह से पिछले वर्षों की तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड पर होगी. इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों को लेट फीस के माध्यम से भी आवेदन करने का अवसर दिया है. इसके तहत विद्यार्थी 26 नवंबर की रात 11:59 बजे तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकेंगे और इसी समय तक फीस भी डिपॉजिट करनी होगी. इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी.
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27 नवंबर से 29 नवंबर तक करेक्शन का मौका: इसके अतिरिक्त, छात्रों को 27 नवंबर से 29 नवंबर की रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करने का मौका मिलेगा. इसके बाद 30 दिसंबर को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन सिटी की घोषणा कर देगी, वहीं 13 जनवरी 2027 को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा, जिसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के जरिए जमा किया जा सकेगा.
बीई, बीआर्क व बी प्लानिंग के प्रश्न पत्रों का प्रारूप: परीक्षा में पेपर वन, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) में एडमिशन के लिए प्रश्न पत्र दो भागों में बंटा होगा. इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे. पहले भाग (पार्ट ए) में 20-20 प्रश्न होंगे, जबकि दूसरे भाग (पार्ट बी) में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे. बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (BArch) में एडमिशन के लिए कुल 77 प्रश्न पूछे जाएंगे. इसका पेपर तीन अलग-अलग हिस्सों में होगा. पहले हिस्से के पार्ट ए में मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न और पार्ट बी में 5 प्रश्न होंगे. दूसरे हिस्से में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे. तीसरा हिस्सा ड्राइंग टेस्ट का होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे. वहीं, बैचलर ऑफ प्लानिंग के पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें पहले हिस्से के पार्ट ए में मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न और पार्ट बी में 5 प्रश्न होंगे. दूसरे हिस्से यानी एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे, जबकि तीसरे हिस्से प्लानिंग में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे.
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नहीं बढ़ी फीस, लेकिन रजिस्ट्रेशन की लेट फीस 500 : जेईई मेन में जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी को 1000 रजिस्ट्रेशन फीस अदा करनी होगी, जबकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के विद्यार्थियों को 900 रुपए फीस देनी होगी. जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की गर्ल्स कैंडिडेट को 800 रुपए फीस देनी होगी. एससी, एसटी व दिव्यांग कैटिगरी के छात्र-छात्राओं और थर्ड जेंडर को 500 रुपए फीस अदा करनी होगी. जबकि सभी विद्यार्थियों को लेट फीस के साथ आवेदन करने पर 500 रुपए अतिरिक्त देने होंगे. विद्यार्थी बीआर्क व बी प्लानिंग की भी परीक्षा देता है तो भी उसे अतिरिक्त फीस देनी होगी, जबकि अगर वह अप्रैल सेशन में भी रजिस्ट्रेशन कराएगा, तब भी उसे अलग से फीस देनी होगी.
अप्रैल सेशन की परीक्षा 2 से 7 अप्रैल के बीच : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दूसरे सेशन यानी अप्रैल की परीक्षा तिथियां भी जारी कर दी है. जिसके अनुसार अप्रैल की परीक्षा 2 से लेकर 7 अप्रैल तक होगी. इन 6 दिन में परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी से 3 फरवरी 2027 तक चलेगा. वहीं लेट फीस से आवेदन 4 से लेकर 7 फरवरी तक होगा. इसके बाद 8 से 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन होगा. वहीं 12 फरवरी को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की जाएगी. इसके बाद 25 मार्च को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे.
यह रहेगी JEE MAIN 2027 के पहले सेशन (जनवरी) की महत्वपूर्ण डेट :-
- 24 अक्टूबर 2026 से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन
- 22 नवंबर 2026 तक कर सकेंगे विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन
- लेट फीस से 26 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन
- 27 से 29 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन
- सिटी इंटीमेशन स्लिप 30 दिसंबर को जारी होगी
- एडमिट कार्ड 13 जनवरी को जारी होंगे
- परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को होगी
यह रहेगी JEE MAIN 2027 के दूसरे सेशन (अप्रैल) की महत्वपूर्ण डेट :-
- 5 जनवरी 2027 से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन
- 3 फरवरी 2027 तक कर सकेंगे विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन
- लेट फीस से 4 से 7 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन
- 8 से 10 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन
- सिटी इंटीमेशन स्लिप 12 मार्च को जारी होगी
- एडमिट कार्ड 25 मार्च को जारी होंगे
- परीक्षा 2 से 7 अप्रैल को होगी