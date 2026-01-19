ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2026: कई स्टूडेंट्स की एग्जाम डेट बदली! सिटी इंटीमेशन स्लिप में परीक्षा तारीख, एडमिट कार्ड नहीं हो रहे डाउनलोड

इस संबंध में एनटीए की ओर से कोई जानकारी भी जारी नहीं की गई है, जिससे विद्यार्थी बड़े असमंजस में आ गए हैं.

परीक्षा केंद्र पर छात्र
परीक्षा केंद्र पर छात्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 19, 2026 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) का आयोजन 21 जनवरी से होना है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कई विद्यार्थियों की परीक्षा तारीख पहले जारी कर दी थी. हालांकि, स्टूडेंट के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं. ऐसे बड़ी संख्या में स्टूडेंट संशय में आ गए हैं.

करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि 17 जनवरी को दोपहर में प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए थे. इसके बाद कई विद्यार्थी ऐसे सामने आ रहे हैं, जिनकी परीक्षाएं सिटी इंटीमेशन स्लिप में 21 से 24 जनवरी के मध्य थी. जब इन विद्यार्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना शुरू किया तो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ.

पढ़ें. JEE MAIN 2026: NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड, इन नियमों की पालना पर ही मिलेगा प्रवेश

अब दी गई सूचना के अनुसार उनकी परीक्षाएं 28 व 29 को होने के कारण एडमिट कार्ड बाद में जारी होने की जानकारी मिली. ऐसे में ये स्टूडेंट्स बिना किसी सूचना के परीक्षा तिथि बदलने के कारण असमंजस में हैं. इस संबंध में एनटीए की ओर से कोई जानकारी भी जारी नहीं की गई है, जिससे विद्यार्थी बड़े असमंजस में आ गए हैं. 21 से शुरू हो रही परीक्षा में कोटा में चार परीक्षा केंद्र हैं.

जुड़वा के लिए परेशानी : अमित आहूजा ने बताया कि जेईई-मेन आवेदन के दौरान जुड़वां स्टूडेंट्स की जानकारी एनटीए ने ले रखी थी. इसके बावजूद भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे सामने आ रहे हैं, जिनकी परीक्षा तिथियां 21 से 24 के मध्य है, उनके प्रवेश पत्र रोक लिए गए हैं. इन विद्यार्थियों की परीक्षा तिथियां अलग-अलग हैं. प्रवेश पत्र रोकने का कारण इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं एक ही दिन एक ही परीक्षा केन्द्र पर करवाना माना जा सकता है, ताकि एक विद्यार्थी एक ही समय में परीक्षा दे सकें. इससे पहले भी इस परीक्षा में यही होता आया है.

TAGGED:

JEE MAIN 2026
JEE MAIN 2026 EXAM DATE
JEE MAIN 2026 एडमिट कार्ड
JEE MAIN 2026 ADMIT CARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.