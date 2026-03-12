ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2026 : अभ्यर्थियों को एक और मौका, अप्रैल सेशन के लिए अब 13 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इसके संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जो कैंडिडेट अप्रैल सेशन के पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन व रजिस्ट्रेशन में करेक्शन की अनुमति नहीं दी गई है. अप्रैल सेशन के लिए पहली बार आवेदन कर रहे विद्यार्थियों को भी यह ध्यान रखना होगा कि फॉर्म फिलिंग के दौरान कोई गलती नहीं करें, क्योंकि उन्हें करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा.

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 (JEE MAIN 2026) के अप्रैल सेशन की परीक्षाएं 2 से 9 अप्रैल के बीच में होनी है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी तक लिए गए थे. हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आवेदन से चूके विद्यार्थियों को एक मौका और दिया है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए 12 मार्च गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन दोबारा खोल दिए गए हैं, जिसके अनुसार 13 मार्च शुक्रवार रात 9 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. फीस जमा करने की प्रक्रिया रात 11:50 बजे तक पूरी होगी.

2 से 9 अप्रैल के बीच परीक्षा : देव शर्मा ने बताया कि अप्रैल सेशन की परीक्षा 2 से 9 अप्रैल के बीच में आयोजित होगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही अप्रैल सेशन की एडवांस्ड सिटी इनफॉरमेशन स्लिप जारी कर देगी. इसके बाद विद्यार्थियों को उनके परीक्षा तारीख और शहर की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अमेरिका और इजरायल की ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर मिडल ईस्ट में अशांति जैसे माहौल बने हुए हैं. कई देशों पर ईरान ने हमला बोला है, जिसके चलते सीबीएसई ने भी वहां पर परीक्षाओं को स्थगित किया है. इसी तरह से मिडिल ईस्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन के भी परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जहां पर भी परीक्षा होनी है, ऐसे में इस युद्ध के बीच वहां भी परीक्षाएं स्थगित होने की संभावना बन गई है.

एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि सीबीएसई ने भी कई कंट्री में युद्ध को देखते हुए परीक्षा स्थगित की है. इस तरह से जेईई मेन के अभ्यर्थियों के सामने भी संकट खड़ा है. मिडिल ईस्ट में परीक्षा स्थगित हो सकती है. शर्मा ने बताया कि एनटीए ने सिंगापुर, कुआलालंपुर (मलेशिया), काठमांडू (नेपाल), पश्चिम जावा (इंडोनेशिया), वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमेरिका), लागोस (नाइजीरिया), म्यूनिख (जर्मनी), मनामा (बहरीन), दोहा (कतर), दुबई, शारजाह व अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात), मस्कट (ओमान), रियाद (सऊदी अरब) व कुवैत सिटी (कुवैत) में भी परीक्षा केंद्र बनाएं हैं. इनमें बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब व कुवैत जैसे देशों पर ईरान ने अटैक भी किया है. ऐसे में जेईई मेन के विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है.