JEE MAIN 2026: अप्रैल सेशन के एडमिट कार्ड जारी, बिना आधार रजिस्ट्रेशन वाले छात्रों को पहुंचना होगा 1 घंटा पहले, जानें जरूरी गाइडलाइन्स
NTA ने JEE Main 2026 अप्रैल सत्र के 2 और 4 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं.
Published : March 30, 2026 at 8:08 AM IST|
Updated : March 30, 2026 at 8:24 AM IST
कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main 2026) के दूसरे सेशन अप्रैल के एडमिट कार्ड रविवार रात को जारी कर दिए हैं. सुरक्षा कारणों और नकल पर नकेल कसने के लिए एनटीए ने फिलहाल केवल 2 और 4 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड ही पोर्टल पर अपलोड किए हैं. 5 से 8 अप्रैल के बीच होने वाली परीक्षाओं के प्रवेश पत्र चरणबद्ध तरीके से बाद में जारी किए जाएंगे.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एडमिट कार्ड में विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र, समय और शिफ्ट की जानकारी दी गई है. इस बार एडमिट कार्ड में एक विशेष बारकोड भी दिया गया है, जिसके जरिए छात्रों को उनकी अलॉटेड लैब की जानकारी मिलेगी. इसमें विद्यार्थी को रिपोर्टिंग और एंट्री गेट क्लोजिंग का समय भी बताया गया है. छात्र अपने एडमिट कार्ड को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे. उन्हें परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की गाइडलाइन भी इसके साथ ही जारी की गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप में शिफ्ट की जानकारी नहीं दी थी, लेकिन एडमिट कार्ड के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में इनको साझा कर दिया है. जिसमें बताया है कि परीक्षा इस बार भी सुबह और शाम की शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, हालांकि कुल कितनी शिफ्ट बीईई व बीटेक/ बीआर्क व बी प्लानिंग की होगी, इस संबंध में नहीं बताया गया है.
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इन स्टूडेंट को पहुंचना होगा एक घंटे पहले : NTA ने परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए जारी की गई गाइडलाइन में बताया है कि जिन विद्यार्थियों ने आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है. उन्हें करीब 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाना है, जिसमें समय लग सकता है. कोई भी विद्यार्थी अनफेयर मीन्स में शामिल होता है तो वह 3 साल के लिए परीक्षा से डीबार हो जाएगा. इसके साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
सुबह के शिफ्ट 9 बजे से 12 के लिए एंट्री 8:30 पर बंद हो जाएगा. वहीं दोपहर की शिफ्ट 3 से 6 बजे के लिए एंट्री 2:30 पर बंद हो जाएगी. विद्यार्थी इस समय से पहले पहुंचे. एग्जाम सेंटर पर परीक्षा पूरी होने के बाद ही विद्यार्थियों को छोड़ा जाएगा. समय से पहले किसी भी विद्यार्थी को बाहर नहीं निकाला जाएगा. एडमिट कार्ड में पेज नंबर एक पर विद्यार्थी कि केंद्र की डिटेल दी गई है. जबकि पेज नंबर दो पर सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, जिन्हे उन्हें भरकर लेकर जाना है. पेज नंबर 3 पर इंर्पोटेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. इसके साथ पेज नंबर तीन पर ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी भी जारी की गई है. जिन विद्यार्थियों ने आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनको पेज नंबर चार पर दिए गए डिक्लेरेशन को भी भरकर लेकर जाना है.
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ड्रेस कोड और जरूरी नियम : एनटीए ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए गए हैं. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे मोटे सोल वाले जूते और बड़े बटन वाले कपड़े पहनकर न आएं. यदि कोई छात्र धार्मिक या पारंपरिक पोशाक पहनकर आता है, तो उसे गहन तलाशी के लिए समय से पहले पहुंचना होगा. रफ शीट और एडमिट कार्ड को परीक्षा के बाद निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में डालना अनिवार्य है, अन्यथा परिणाम रुक सकता है.
इन गाइडलाइन को करना होगा फ़ॉलो :-
- एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग समय पर ही सेंटर पर पहुंचे.
- फोटो साफ अपलोड होनी चाहिए. बेकार क्वालिटी वाली फोटो पर प्रवेश से रोका जा सकता है.
- धर्म/रिवाज के अनुसार विशेष कपड़े पहनते है तो जल्द एग्जाम सेंटर पहुंचे. ताकि पूरी जांच और तलाशी हो जाएं.
- एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग, ओरिजनल आईडी और फ्रिस्किंग से ही प्रवेश मिलेगा.
- किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अन्य सामान की इजाजत नहीं.
- मोटे सोल वाले जूते और बड़े बटन वाले कपड़े न पहनें.
- बायो-ब्रेक पर दोबारा फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस व वैरिफिकेशन होगा.
- रफ शीट्स व एडमिट कार्ड ड्रॉप बॉक्स में डालनी है.
- सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर लगाए गए हैं.
परीक्षा केंद्र पर क्या साथ ले जाएं? :-
- पारदर्शी पानी की बोतल
- पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन
- एडमिट कार्ड (साफ A4 प्रिंटआउट)
- एडमिट कार्ड का पेज-2 पूरी तरह भरा हुआ (फोटो और अंगूठे के निशान के साथ).
- अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के लिए एक अतिरिक्त फोटो
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपलोड की ओरिजनल आईडी
- ड्राइंग टेस्ट (B.Arch) के लिए ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, इरेजर, कलर पेंसिल या क्रेयॉन लाए. वॉटर कलर्स की अनुमति नहीं है.
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