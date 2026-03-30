ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2026: अप्रैल सेशन के एडमिट कार्ड जारी, बिना आधार रजिस्ट्रेशन वाले छात्रों को पहुंचना होगा 1 घंटा पहले, जानें जरूरी गाइडलाइन्स

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main 2026) के दूसरे सेशन अप्रैल के एडमिट कार्ड रविवार रात को जारी कर दिए हैं. सुरक्षा कारणों और नकल पर नकेल कसने के लिए एनटीए ने फिलहाल केवल 2 और 4 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड ही पोर्टल पर अपलोड किए हैं. 5 से 8 अप्रैल के बीच होने वाली परीक्षाओं के प्रवेश पत्र चरणबद्ध तरीके से बाद में जारी किए जाएंगे.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एडमिट कार्ड में विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र, समय और शिफ्ट की जानकारी दी गई है. इस बार एडमिट कार्ड में एक विशेष बारकोड भी दिया गया है, जिसके जरिए छात्रों को उनकी अलॉटेड लैब की जानकारी मिलेगी. इसमें विद्यार्थी को रिपोर्टिंग और एंट्री गेट क्लोजिंग का समय भी बताया गया है. छात्र अपने एडमिट कार्ड को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे. उन्हें परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की गाइडलाइन भी इसके साथ ही जारी की गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप में शिफ्ट की जानकारी नहीं दी थी, लेकिन एडमिट कार्ड के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में इनको साझा कर दिया है. जिसमें बताया है कि परीक्षा इस बार भी सुबह और शाम की शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, हालांकि कुल कितनी शिफ्ट बीईई व बीटेक/ बीआर्क व बी प्लानिंग की होगी, इस संबंध में नहीं बताया गया है.

इसे भी पढ़ें: बोर्ड परीक्षाओं के बाद फिर गुलजार हुई कोचिंग नगरी कोटा, ​NEET-JEE की तैयारी के लिए उमड़े छात्र और पेरेंट्स

इन स्टूडेंट को पहुंचना होगा एक घंटे पहले : NTA ने परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए जारी की गई गाइडलाइन में बताया है कि जिन विद्यार्थियों ने आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है. उन्हें करीब 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाना है, जिसमें समय लग सकता है. कोई भी विद्यार्थी अनफेयर मीन्स में शामिल होता है तो वह 3 साल के लिए परीक्षा से डीबार हो जाएगा. इसके साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

सुबह के शिफ्ट 9 बजे से 12 के लिए एंट्री 8:30 पर बंद हो जाएगा. वहीं दोपहर की शिफ्ट 3 से 6 बजे के लिए एंट्री 2:30 पर बंद हो जाएगी. विद्यार्थी इस समय से पहले पहुंचे. एग्जाम सेंटर पर परीक्षा पूरी होने के बाद ही विद्यार्थियों को छोड़ा जाएगा. समय से पहले किसी भी विद्यार्थी को बाहर नहीं निकाला जाएगा. एडमिट कार्ड में पेज नंबर एक पर विद्यार्थी कि केंद्र की डिटेल दी गई है. जबकि पेज नंबर दो पर सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, जिन्हे उन्हें भरकर लेकर जाना है. पेज नंबर 3 पर इंर्पोटेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. इसके साथ पेज नंबर तीन पर ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी भी जारी की गई है. जिन विद्यार्थियों ने आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनको पेज नंबर चार पर दिए गए डिक्लेरेशन को भी भरकर लेकर जाना है.