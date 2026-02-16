JEE MAIN 2026: जारी हुई Final Answer Key, 9 प्रश्न किए गए ड्रॉप, अब जारी होगा परिणाम
JEE MAIN 2026 सेशन-1 परीक्षा देने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए NTA ने फाइनल आंसर-की जारी कर दी है.
Published : February 16, 2026 at 11:13 AM IST|
Updated : February 16, 2026 at 11:20 AM IST
कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के पहले सेशन जनवरी का परिणाम सोमवार को जारी होना है. जनवरी सेशन के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) की फाइनल आंसर की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जारी कर दी है. जिसके आधार पर ही परिणाम तैयार किया गया है. इस बार 9 प्रश्नों को ड्रॉप किया गया है. जिसमें फिजिक्स के सात और मैथमेटिक्स के दो प्रश्न है. जबकि केमिस्ट्री में कोई प्रश्न ड्रॉप नहीं किया गया है. जबकि तीन ऐसे प्रश्न है जिनमें दो से ज्यादा उत्तरों को सही घोषित किया गया है. अब जल्द ही परिणाम व स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि पूरे प्रश्न पत्र में 9 प्रश्नों को ड्रॉप किया गया है, जिसमें फिजिक्स के सात और मैथमेटिक्स के दो है. इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का एक-एक प्रश्न ऐसे है, जिनमें एक से ज्यादा उत्तर को सही माना है. जबकि बीते साल 2025 में पहले सेशन में केवल 6 प्रश्न ही ड्रॉप किए गए थे. जिनमें फिजिक्स के चार, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का एक-एक प्रश्न था.
📢 JEE (Main) Session 1 – 2026 Update— National Testing Agency (@NTA_Exams) February 16, 2026
The Final Answer Keys for Session 1 are now officially available!
Candidates can visit the official NTA website to download the PDF and verify Question IDs and confirmed keys for their respective shifts.
🔗 Check here:… pic.twitter.com/WPnjYfg9B1
ये प्रश्न हुए है ड्राप :-
- 22 जनवरी जनवरी को आयोजित हुई पहली शिफ्ट में फिजिक्स का 16 नंबर का प्रश्न ड्रॉप किया गया है.
- 22 जनवरी को दूसरी शिफ्ट में फिजिक्स का दसवां और 17 नंबर का प्रश्न ड्रॉप किया गया है.
- मैथमेटिक्स दूसरी शिफ्ट में मैथमेटिक्स का 20वें नंबर का प्रश्न भी ड्रॉप किया गया है.
- 23 जनवरी को पहली शिफ्ट में फिजिक्स का 20 वें नंबर का प्रश्न ड्रॉप किया गया है.
- 23 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में फिजिक्स का पहला और चौथा प्रश्न ड्रॉप किया गया है.
- 24 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में फिजिक्स का 22वें नंबर का प्रश्न ड्रॉप किया गया है.
- इसी तरह से 28 जनवरी को मैथमेटिक्स का 23 वें प्रश्न ड्रॉप किया गया है.
इन प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर माने गए हैं सही :-
- 23 जनवरी को दूसरी शिफ्ट में फिजिक्स के 18 नंबर के प्रश्न में तीन ऑप्शन को सही माना गया है.
- 24 जनवरी के पहले शिफ्ट में केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र में दसवीं प्रश्न में दो ऑप्शंस को सही माना गया है.
- 24 जनवरी को दूसरी शिफ्ट में मैथमेटिक्स के 14 नंबर के प्रश्न के चारों ऑप्शन को सही माना गया है.