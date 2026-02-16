ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2026: जारी हुई Final Answer Key, 9 प्रश्न किए गए ड्रॉप, अब जारी होगा परिणाम

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के पहले सेशन जनवरी का परिणाम सोमवार को जारी होना है. जनवरी सेशन के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) की फाइनल आंसर की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जारी कर दी है. जिसके आधार पर ही परिणाम तैयार किया गया है. इस बार 9 प्रश्नों को ड्रॉप किया गया है. जिसमें फिजिक्स के सात और मैथमेटिक्स के दो प्रश्न है. जबकि केमिस्ट्री में कोई प्रश्न ड्रॉप नहीं किया गया है. जबकि तीन ऐसे प्रश्न है जिनमें दो से ज्यादा उत्तरों को सही घोषित किया गया है. अब जल्द ही परिणाम व स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि पूरे प्रश्न पत्र में 9 प्रश्नों को ड्रॉप किया गया है, जिसमें फिजिक्स के सात और मैथमेटिक्स के दो है. इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का एक-एक प्रश्न ऐसे है, जिनमें एक से ज्यादा उत्तर को सही माना है. जबकि बीते साल 2025 में पहले सेशन में केवल 6 प्रश्न ही ड्रॉप किए गए थे. जिनमें फिजिक्स के चार, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का एक-एक प्रश्न था.