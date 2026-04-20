कबीर छिल्लर बोले- पढ़ाई करने के तरीके को भी अलग बनाया, इसलिए बना जेईई मेन टॉपर

कबीर छिल्लर बोले- पढ़ाई करने के तरीके को भी अलग बनाया, इसलिए बना जेईई मेन टॉपर
JEE MAIN 2026 के परिणाम में कोटा से कोचिंग कर रहे हरियाणा निवासी कबीर छिल्लर ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आए हैं.
Published : April 20, 2026 at 10:19 PM IST
कोटा: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के परिणाम में कोटा से कोचिंग कर रहे हरियाणा निवासी कबीर छिल्लर ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आए हैं. उन्होंने पहले ही सेशन जनवरी में परीक्षा दी थी, जिसके बाद परफेक्ट स्कोर बनाया था, जिसमें 300 में से 300 अंक लेकर आए थे. इसी से उनकी ऑल इंडिया रैंक वन बनी है.
कबीर फिलहाल कोटा में नहीं हैं. वे मुंबई में ओलंपियाड के कैंप के लिए गए हैं, लेकिन वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने कहा है कि मेरी सक्सेस का मुख्य कारण फैकल्टीज का गाइडेंस मानता हूं. साथ ही मैंने अपने पढ़ाई करने के तरीके को भी अलग बनाया है. सेल्फ स्टडीज में अटेंशन स्पान और क्वालिटी देखता हूं. हर टेस्ट के बाद खुद का एनालिसिस किया और जहां कमी थी, उसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया.
मैं एग्जाम से पहले स्टडी स्ट्रेटेजी को फाइन ट्यून करता हूं. नियमित मॉक टेस्ट देने के साथ-साथ हर पेपर का डीपली एनालिसिस किया, जिससे मेरी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों बेहतर होते चले गए. कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे जरूरी है. रटने की बजाय हर टॉपिक को समझना और उसे एप्लाई करना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रही. पढ़ाई को छोटे-छोटे टारगेट्स में बांटा, शॉर्ट नोट्स बनाए और नियमित रिवीजन को अपनी आदत बनाया.
कबीर बीते दो सालों से कोटा के निजी कोचिंग में पढ़ रहे थे. उन्होंने कहा कि कोटा में फैकल्टी स्टूडेंट के साथ मेहनत करती है. गलतियों को दोहराने से बचने के लिए मैं हर टेस्ट के बाद कमजोरियों पर फोकस करता था. इस मेहनत, सटीक रणनीति और सेल्फ एनालिसिस से ही वे टॉपर बने हैं.
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MIT से करना चाहता हूं रिसर्च : कबीर के पिता मोहित छिल्लर आईआईटियन हैं व दिल्ली-एनसीआर में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं. जबकि मां प्रियंका छिल्लर प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं. कबीर ने 10वीं कक्षा 98 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर चुके हैं. उन्होंने 12वीं के साथ ही ऑल इंडिया रैंक 1 जेईई मेन में लेकर आए हैं.
कबीर का कहना है कि दोस्तों के साथ समय बिताता हूं, जिससे मानसिक रूप से रिफ्रेश रहने में मदद मिलती है. भविष्य को लेकर मेरा लक्ष्य स्पष्ट है. आईआईटी मुम्बई से कम्प्यूटर साइंस ब्रांच में बीटेक करने के बाद वर्ल्ड की नंबर-1 मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) से उच्च शिक्षा (रिसर्च) करना चाहता हूं.