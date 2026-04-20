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कबीर छिल्लर बोले- पढ़ाई करने के तरीके को भी अलग बनाया, इसलिए बना जेईई मेन टॉपर

हरियाणा निवासी कबीर छिल्लर ( सोर्स- एलन कोचिंग संस्थान )

कोटा: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के परिणाम में कोटा से कोचिंग कर रहे हरियाणा निवासी कबीर छिल्लर ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आए हैं. उन्होंने पहले ही सेशन जनवरी में परीक्षा दी थी, जिसके बाद परफेक्ट स्कोर बनाया था, जिसमें 300 में से 300 अंक लेकर आए थे. इसी से उनकी ऑल इंडिया रैंक वन बनी है. कबीर फिलहाल कोटा में नहीं हैं. वे मुंबई में ओलंपियाड के कैंप के लिए गए हैं, लेकिन वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने कहा है कि मेरी सक्सेस का मुख्य कारण फैकल्टीज का गाइडेंस मानता हूं. साथ ही मैंने अपने पढ़ाई करने के तरीके को भी अलग बनाया है. सेल्फ स्टडीज में अटेंशन स्पान और क्वालिटी देखता हूं. हर टेस्ट के बाद खुद का एनालिसिस किया और जहां कमी थी, उसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया. कबीर छिल्लर ने क्या कहा, सुनिए... (सोर्स- एलन कोचिंग संस्थान) मैं एग्जाम से पहले स्टडी स्ट्रेटेजी को फाइन ट्यून करता हूं. नियमित मॉक टेस्ट देने के साथ-साथ हर पेपर का डीपली एनालिसिस किया, जिससे मेरी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों बेहतर होते चले गए. कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे जरूरी है. रटने की बजाय हर टॉपिक को समझना और उसे एप्लाई करना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रही. पढ़ाई को छोटे-छोटे टारगेट्स में बांटा, शॉर्ट नोट्स बनाए और नियमित रिवीजन को अपनी आदत बनाया.