JEE MAIN 2026: पहले सेशन में ही बना रिकॉर्ड, 13 लाख कैंडिडेट्स ने दी परीक्षा

Published : January 29, 2026 at 5:08 PM IST

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 (JEE MAIN 2026) के पहले सेशन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (B Tech) की परीक्षा बुधवार को समाप्त हो गई है. इस परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के डेटा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जारी किया है. इसके अनुसार इस परीक्षा में जनवरी सेशन में सर्वाधिक कैंडिडेट का रिकॉर्ड बना है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार साल 2026 में जनवरी सेशन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार 13.50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे. इनमें से 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है. ऐसे में परीक्षा में यह अपने आप में रिकॉर्ड है. दूसरी तरफ उपस्थित कैंडिडेट्स का प्रतिशत भी बीते 5 साल में सर्वाधिक है और यह अपने आप में रिकॉर्ड बना है. इस बार 96.25 प्रतिशत कैंडिडेट ने परीक्षा दी है. पहले सेशन में यह बीते सालों में सबसे ज्यादा रही है. इससे पहले सर्वाधिक उपस्थित प्रतिशत साल 2025 में था, जहां पर पहले सेशन में 13.11 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए थे. इनमें से 12.58 लाख ने परीक्षा दी थी. पहले सेशन में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन और एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या भी साल 2025 में ही थी.

JEE MAIN 2026
यहां देखें आंकड़े. (ETV Bharat gfx)

यूनिक कैंडिडेट्स का भी बन सकता है रिकॉर्ड : देव शर्मा ने बताया कि बीते चार साल से दो सेशन में जेईई मेन की परीक्षा आयोजित हो रही है. इस बार भी दो सेशन होंगे. परीक्षा से पहले सेशन से यूनिक कैंडिडेट में बीते 4 सालों में 1.35 से 2.89 लाख कैंडिडेट की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में इस साल 2026 में भी यही माना जा रहा है. करीब 2 लाख विद्यार्थियों के बढ़ोतरी यूनिक कैंडिडेट्स में पहले सेशन से होगी. इसके अनुसार इस बार पहले सेशन में 13 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है. परीक्षा देने वाले यूनिक कैंडिडेट की संख्या 15 लाख को क्रॉस कर जाएगी. यह अपने आप में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में एक रिकॉर्ड स्थापित होगा.

JEE MAIN 2026
यहां देखें आंकड़े. (ETV Bharat gfx)

ये होते हैं यूनिक कैंडिडेट : देव शर्मा का कहना है कि जेईई मेन की परीक्षा दो सेशन में आयोजित हो रही है. परीक्षा में पहले और दूसरे सेशन में अधिकांश एग्जाम देने वाले कैंडिडेट समान होते हैं. कैंडिडेट पहले सेशन के स्कोर में सुधार के लिए दूसरे सेशन की परीक्षा देते हैं, जबकि कई कैंडिडेट दूसरे सेशन में ऐसे होते हैं, जिन्होंने पहले सेशन की परीक्षा नहीं दी. ऐसे में पहले सेशन के रजिस्टर्ड कैंडिडेट और दूसरे सेशन के वे कैंडिडेट जिन्होंने पहले सेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, दोनों को मिलाकर यूनिक रजिस्टर्ड कैंडिडेट बनते हैं. इसी तरह पहले सेशन में परीक्षा देने वाले और दूसरे सेशन के वे कैंडिडेट जिन्होंने पहले सेशन में परीक्षा नहीं दी है, ये दोनों मिलाकर परीक्षा देने वाले यूनिक कैंडिडेट होते हैं. एग्जाम के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक भी यूनिक कैंडिडेट्स के नंबर के अनुसार ही बनती है.

JEE MAIN 2026
यहां देखें आंकड़े. (ETV Bharat gfx)

12 फरवरी को जारी होगा रिजल्ट : जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन में बीई व बीटेक एंट्रेंस के लिए 5 दिन में 10 शिफ्ट में हुई है. एनटीए की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार 13 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है. ऐसे में प्रत्येक शिफ्ट में करीब 1.3 लाख विद्यार्थी बैठे हैं. एनटीए जल्द ही विद्यार्थियों के रिकॉर्ड रिस्पांस, क्वेश्चन पेपर और आंसर की जारी करेगा. एनटीए इन्हें जारी करने के बाद विद्यार्थियों से आपत्ति भी लेगा. इन आपत्तियों का निस्तारण एक्सपर्ट करेंगे, जिनमें कुछ प्रश्नों में विद्यार्थियों को बोनस अंक मिल सकते हैं या फिर कुछ प्रश्नों को परीक्षा से हटाया जा सकता है. ऐसा बीते सालों में हुआ भी है. इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगी, जिसके आधार पर स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा. प्रवेश परीक्षा के जनवरी सेशन का परिणाम 12 फरवरी 2026 को जारी होगा.

अभी नहीं होगी AIR जारी : देव शर्मा ने बताया कि जनवरी सेशन के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक्स (AIR) जारी नहीं की जाएगी. केवल स्कोर कार्ड परसेंटाइल में जारी किए जाएंगे. इस परसेंटाइल के आधार पर कैंडिडेट यह निर्णय कर सकता है कि उसे दूसरे सेशन अप्रैल की परीक्षा देनी है या नहीं. अप्रैल सेशन के बाद दोनों सत्रों के बेहतर स्कोर के आधार पर जेईई मेन 2026 की ऑल इंडिया रैंक्स (AIR) जारी की जाएगी, इसीलिए अधिकांश कैंडिडेट अपने बेहतर स्कोर के लिए दोनों सेशन की परीक्षा देते हैं. दूसरी तरफ पहले सेशन के बाद रही कमी में सुधार के लिए भी लाखों विद्यार्थी दूसरे सेशन में शामिल होते हैं.

