JEE Main 2026: जल्दी शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन ! लाखों कैंडिडेट कर रहे इंतजार

NTA ने बीते साल 28 अक्टूबर को ऑनलाइन आवेदन शुरू किए थे. कैंडिडेट, पेरेंट्स को इस बार आवेदन जल्द शुरू होने की उम्मीद.

JEE Main exam
जेईई मेन परीक्षा (ETV Bharat Kota (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 12:49 PM IST

2 Min Read
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होंने हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने वर्ष 2024 में यह 28 अक्टूबर को शुरू कर दिए थे. ऐसे में कैंडिडेट, पेरेंट्स व एक्सपर्ट को जल्द शुरू होने की उम्मीद है.

कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडवाइजरी जारी कर परीक्षा की टेंटेटिव तारीख घोषित की. इसमें बाद यह भी बताया था कि उनकी ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in/ पर शुरू होंगे. ऐसे में आज या कल में यह ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं. देव शर्मा ने यह भी बताया कि लाखों स्टूडेंट इन ऑनलाइन आवेदनों का इंतजार कर रहे हैं. बीते साल 14.75 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, जबकि 15.39 लाख से ज्यादा आवेदन हुए थे.

पढ़ें:JEE MAIN 2026: 21 जनवरी से पहले और 1 अप्रैल से दूसरे सेशन की होगी परीक्षा

शर्मा के अनुसार पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन का डेमो लिंक जारी किया था. इसके जरिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, यह पहले ही देख सकते हैं. उन दस्तावेजों के आधार पर अपना ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है, यह भी समझाया है. कैंडिडेट जनवरी व अप्रैल दोनों सेशन के आवेदन एक साथ कर सकते हैं, जबकि अलग अलग भी कर सकते हैं. इसमें पहले सेशन के रजिस्ट्रेशन नम्बर से आवेदन होगा.

देव शर्मा ने बताया कि एनटीए ने साल 2025 के आवेदनों में पहली बार तय तारीखों के बाद आवेदन की समय सीमा नहीं बढ़ाई थी. इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए विद्यार्थी पहले ही डेमो लिंक के आधार पर अपनी तैयारी पूरी रखे व शुरू होने के पहले सप्ताह में ही ऑनलाइन आवेदन कर दें. एजेंसी ने इस बार आधार कार्ड और कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए पहले ही गाइडलाइन जारी की हुई है.

