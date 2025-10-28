ETV Bharat / bharat

JEE Main 2026: जल्दी शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन ! लाखों कैंडिडेट कर रहे इंतजार

जेईई मेन परीक्षा ( ETV Bharat Kota (File Photo) )

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होंने हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने वर्ष 2024 में यह 28 अक्टूबर को शुरू कर दिए थे. ऐसे में कैंडिडेट, पेरेंट्स व एक्सपर्ट को जल्द शुरू होने की उम्मीद है. कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडवाइजरी जारी कर परीक्षा की टेंटेटिव तारीख घोषित की. इसमें बाद यह भी बताया था कि उनकी ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in/ पर शुरू होंगे. ऐसे में आज या कल में यह ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं. देव शर्मा ने यह भी बताया कि लाखों स्टूडेंट इन ऑनलाइन आवेदनों का इंतजार कर रहे हैं. बीते साल 14.75 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, जबकि 15.39 लाख से ज्यादा आवेदन हुए थे. पढ़ें:JEE MAIN 2026: 21 जनवरी से पहले और 1 अप्रैल से दूसरे सेशन की होगी परीक्षा