JEE Main 2026: ऑनलाइन आवेदन शुरू, 27 नवंबर लास्ट डेट... यहां देखें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE Main 2026) के ऑनलाइन आवेदन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 31 अक्टूबर शुक्रवार मध्य रात्रि बाद से शुरू कर दिए हैं. यह ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर तक चलेंगे. जिसमें परीक्षा को देने के इच्छुक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in/ पर कर सकते हैं. परीक्षा आवेदन में जानकारी 10वीं बोर्ड की अंकतालिका के आधार भरी जानी है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन तीन प्रक्रिया में होगा. पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा फीस का भुगतान है. एग्जाम में फिजिक्स, केमेस्ट्री व मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है. इस परीक्षा में विद्यार्थियों की कोई एज लिमिट नहीं है. साल 2025 में आयोजित हुई जेईई मेन परीक्षा में 1539848 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाया था, जबकि परीक्षा 1475103 में दी है. इस बार उम्मीद की जा रही है कि यह संख्या बढ़ सकती है.

पहले सेशन की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच होगी. वहीं दूसरे सेशन की परीक्षा 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच होगी. इस परीक्षा में 12वीं पास कर चुके या पढ़ रहे स्टूडेंट दे सकते है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इनफॉरमेशन बुलेटिन के साथ ही जारी कर दिया है कि जनवरी सेशन का परिणाम 12 फरवरी और अप्रैल सेशन का परिणाम 20 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा.

1000 रुपए है परीक्षा फीस, आवेदन के समय देनी होगी : देव शर्मा ने बताया कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) के लिए आवेदन करने वाले जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 1000 रुपए फीस है, जबकि फीमेल कैंडिडेट की फीस 800 है. इसी तरह से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की फीस 900 और फीमेल की 800 है. वहीं एससी, एसटी व दिव्यांग और थर्ड जेंडर कैंडिडेट की 500 रुपए है. जबकि बीई और बीटेक के साथ भी बैचलर्स का आर्किटेक्ट (BArch) और बैचलर का प्लानिंग (BPlan) की परीक्षा भी देना चाहते हैं.

इन जरनल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को 2000 रुपए आवेदन फीस देनी होगी. वहीं इन कैटेगरी की छात्राओं को यह फीस 1600 रुपए देनी होगी. इसी तरह से एससी, एसटी, दिव्यांग व थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स को 1000 रुपए फीस देनी होगी. भारत के बाहर के परीक्षा केंद्र पर एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले वाले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 5000 व छात्राओं को 4000 रुपए फीस देनी होगी. इसी तरह से ईडब्ल्यूएस व ओबीसी कैंडिडेट को 4500 और छात्राओं को 4000 रुपए फीस देनी होगी. जबकि एससी, एसटी व दिव्यांग कैंडिडेट को 2500 और थर्ड जेंडर को 3000 रुपए फीस देनी होगी. परीक्षा 13 भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू में आयोजित होगी.

JEE Main से NIT और JEE Advanced से IIT में एडमिशन : JEE Main परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही देश की नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट (GFTIs) में एडमिशन मिलता है. वहीं इस प्रवेश परीक्षा से जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE Advanced) के लिए क्वालीफाई कैंडिडेट करता है. ऐसे में जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड से ही इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) में एडमिशन मिलता है.