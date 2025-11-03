ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

एनटीए ने अपने ही इनफॉर्मेशन बुलेटिन में बदलाव कर कहा है कि परीक्षा में बेसिक वर्चुअल कैलकुलेटर की सुविधा नहीं दी जाएगी.

JEE MAIN 2026
JEE MAIN 2026 (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 10:15 AM IST

कोटा : नेशनल टैस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जा रही देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन 2026 के आयोजन में रजिस्ट्रेशन शुरू होने के दूसरे ही दिन बड़ा बदलाव किया गया है. एनटीए ने अपने ही इनफॉर्मेशन बुलेटिन में बदलाव कर संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है. यह बदलाव भी इनफॉरमेशन बुलिटिन जारी होने के 1 दिन बाद किया गया है. इसके अनुसार अब परीक्षा में बेसिक वर्चुअल कैलकुलेटर की सुविधा नहीं दी जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर की रात को शुरू हुई थी, इससे पहले इसी दिन इनफोर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया था. रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है. आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवम्बर तक है. अब तक दो दिन में एक लाख से अधिक कैंडिडेट परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं. इस वर्ष 15 लाख से कैंडिडेट के आवेदन करने उम्मीद है.

निजी इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए ने जारी किए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार जेईई-मेन परीक्षा में कैंडिडेट को कैलकुलेटर की सुविधा नहीं दी जाएगी. एनटीए ने साफ किया है कि जेईई-मेन परीक्षा कोई जेनरिक टेस्ट नहीं है, जिसमें स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर की सुविधा दी जाए. नोटिफिकेशन में बताया है कि यह एक टाइपोग्राफिक एरर हो गई है, जिसके चलते इनफॉर्मेशन बुलेटिन में विद्यार्थियों को प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड रूट व पर्सेन्टेज के लिए बेसिक वर्चुअल कैलकुलेटर देने की बात की गई थी.

एनटीए ने से संशोधित इनफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी कर दिया है, जिसमें वर्चुअल कैलकुलेटर देने की बात को हटा दिया गया है. ऐसे में कैंडिडेट अपनी परीक्षा की तैयारी पूर्व में हुई परीक्षाओं की तर्ज पर ही करें. आहूजा के मुताबिक इस साल यह परीक्षा 21 से 30 जनवरी व 2 से 9 अप्रैल के मध्य दो सेशन में करवाई जाएगी. सेशन-1 का परीक्षा परिणाम 12 फरवरी एवं जेईई-मेन की फाइनल आल इंडिया रैंक के साथ सेशन-2 का परिणाम 20 अप्रैल को जारी किया जाएगा.

NTA
VIRTUAL CALCULATOR
जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन
JEE MAIN EXAM 2026

