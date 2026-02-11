JEE MAIN 2026: 13 लाख स्टूडेंट्स का जारी होगा परिणाम, पिछले साल 100 परसेंटाइल में 5 स्टूडेंट थे राजस्थान से
JEE MAIN 2026 जनवरी सेशन का फाइनल आंसर परिणाम के कुछ समय पहले ही जारी कर दिया जाएगा.
Published : February 11, 2026 at 2:45 PM IST
कोटा : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) जनवरी सेशन का परिणाम जल्द ही जारी करेगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 फरवरी को प्रणाम घोषित करने की तारीख पहले से ही दी हुई है. बीते साल 2025 में इस परीक्षा के जनवरी सेशन की बात की जाए तो एग्जाम में 100 परसेंटाइल के क्लब में 14 विद्यार्थी शामिल हुए थे. इनमें पांच विद्यार्थी राजस्थान से थे. वहीं, साल 2024 में तेलंगाना जनवरी सेशन में टॉप पर रहा था. 23 विद्यार्थी 100 परसेंटाइल के क्लब में शामिल थे, जिनमें से 7 तेलंगाना से थे.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि राजस्थान के विद्यार्थी इस बार भी 100 परसेंटाइल क्लब में शामिल हो सकते हैं. जनवरी सेशन के स्कोर कार्ड फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किए जाएंगे. एनटीए ने पहले प्रोविजनल आंसर की जारी की थी, जिन पर आपत्ति मांगी थी, उन आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल आंसर की तैयार हुई है, जिसको परिणाम के कुछ समय पहले ही जारी कर दिया जाएगा.
तेलंगाना को पछाड़कर राजस्थान बना था टॉपर : देव शर्मा ने बताया कि जेईई मेन 2024 जनवरी सेशन में 23 विद्यार्थी 100 परसेंटाइल के क्लब में शामिल थे. इनमें से 7 तेलंगाना के थे, जबकि राजस्थान से महज इस क्लब में तीन विद्यार्थी थे. साल 2025 के जनवरी सेशन के परिणाम में 100 परसेंटाइल वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होकर 14 रह गई थी. इसमें तेलंगाना के विद्यार्थियों की संख्या भी कम हो गई थी और केवल 1 स्टूडेंट शामिल हुआ था, जबकि राजस्थान के पांच विद्यार्थी इस क्लब में पहुंच गए थे. इन पांचों में आयुष सिंघल, रजत गुप्ता, सक्षम जिंदल, अर्णव सिंह व ओमप्रकाश बेहरा शामिल थे. इनमें से अधिकांश विद्यार्थी कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे.
साल 2025 में जनवरी सेशन में 100 परसेंटाइल क्लब में शामिल
|राज्य
|कैंडिडेट
|राजस्थान
|5
|उत्तर प्रदेश
|2
|दिल्ली
|2
|महाराष्ट्र
|1
|आंध्र प्रदेश
|1
|तेलंगाना
|1
|गुजरात
|1
|कर्नाटक
|1
साल 2024 में जनवरी सेशन में यह थे 100 परसेंटाइल स्कोर वाले कैंडिडेट
|राज्य
|कैंडिडेट
|तेलंगाना
|7
|आंध्र प्रदेश
|3
|महाराष्ट्र
|3
|राजस्थान
|3
|हरियाणा
|2
|दिल्ली
|2
|गुजरात
|1
|कर्नाटक
|1
|तमिलनाडु
|1