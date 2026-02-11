ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2026: 13 लाख स्टूडेंट्स का जारी होगा परिणाम, पिछले साल 100 परसेंटाइल में 5 स्टूडेंट थे राजस्थान से

जेईई मेन 2026 रिजल्ट ( ETV Bharat )

कोटा : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) जनवरी सेशन का परिणाम जल्द ही जारी करेगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 फरवरी को प्रणाम घोषित करने की तारीख पहले से ही दी हुई है. बीते साल 2025 में इस परीक्षा के जनवरी सेशन की बात की जाए तो एग्जाम में 100 परसेंटाइल के क्लब में 14 विद्यार्थी शामिल हुए थे. इनमें पांच विद्यार्थी राजस्थान से थे. वहीं, साल 2024 में तेलंगाना जनवरी सेशन में टॉप पर रहा था. 23 विद्यार्थी 100 परसेंटाइल के क्लब में शामिल थे, जिनमें से 7 तेलंगाना से थे. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि राजस्थान के विद्यार्थी इस बार भी 100 परसेंटाइल क्लब में शामिल हो सकते हैं. जनवरी सेशन के स्कोर कार्ड फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किए जाएंगे. एनटीए ने पहले प्रोविजनल आंसर की जारी की थी, जिन पर आपत्ति मांगी थी, उन आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल आंसर की तैयार हुई है, जिसको परिणाम के कुछ समय पहले ही जारी कर दिया जाएगा. पढ़ें. बीते 7 साल में 239 स्टूडेंट लेकर आए 100 पर्सेंटाइल, इस बार भी परफेक्ट स्कोर के दावे शुरू...