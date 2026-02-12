JEE Main 2026: आज नहीं अब 16 फरवरी को जारी होगा रिजल्ट, NTA ने बदली तारीख
NTA ने जनवरी सेशन के रिजल्ट को 12 फरवरी से 4 दिन आगे बढ़ाया. इसमें कुल 13 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी.
Published : February 12, 2026 at 10:03 AM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE Main 2026) के जनवरी सेशन के परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आया है. मूल रूप से यह परिणाम आज 12 फरवरी 2026 को घोषित होने वाला था. इसकी घोषणा पिछले साल परीक्षा तिथियों के ऐलान के साथ ही कर दी गई थी.
हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को परिणाम तैयार करने में थोड़ा अतिरिक्त समय लग रहा है. इसलिए, NTA ने परिणाम की तारीख में 4 दिन का बदलाव किया है. अब यह परिणाम सोमवार, 16 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा. NTA ने बुधवार रात ही आधिकारिक सूचना जारी कर इसकी जानकारी दे दी थी.
Result Update : JEE (Main) Session 1#NTA #JEEMain2026 #ExamUpdates pic.twitter.com/iUWzDMAcE9— National Testing Agency (@NTA_Exams) February 11, 2026
इसे भी पढ़ें- बीते 7 साल में 239 स्टूडेंट लेकर आए 100 पर्सेंटाइल, इस बार भी परफेक्ट स्कोर के दावे शुरू...
परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार, जनवरी सेशन के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) में कुल 13,50,969 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए थे. इनमें से 13,00,368 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जो उपस्थिति का 96.25 प्रतिशत है.
NTA की समयबद्धता पर सवाल: देव शर्मा ने बताया कि चार महीने पहले NTA ने पूरा टाइम फ्रेम घोषित कर दिया था, जिसके आधार पर छात्रों को तैयारी करनी चाहिए थी. परिणाम तिथि में बदलाव से NTA की साख पर कुछ असर पड़ सकता है. हालांकि, बुधवार रात ही सूचना जारी करने से उनकी कार्यप्रणाली में सुधार दिखाई दे रहा है. पहले के वर्षों में NTA तिथि घोषित कर देती थी, लेकिन परिणाम देर से आते थे. इससे छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर बार-बार चेक करते थे और मीम्स भी बनाते थे, अब समय से पहले अपडेट देने से छात्रों का तनाव कम होता है.
देव शर्मा का कहना है कि JEE Advanced से NTA ने अच्छी सीख ली है. JEE Advanced का आयोजन IITs करती है, जहां ढाई लाख बच्चों की परीक्षा के लिए टाइम फ्रेम 5 महीने पहले तय हो जाता है और हर चीज समय पर पूरी होती है. NTA भी अब इसी दिशा में काम कर रही है, जो छात्रों के लिए सकारात्मक बदलाव है.
इसे भी पढ़ें- JEE MAIN 2026: आज से शुरू होंगे अप्रैल सेशन के आवेदन, जनवरी की आंसर की 4 या 5 फरवरी को