JEE MAIN 2026: मेटल डिटेक्टर व बायोमेट्रिक जांच के बाद कैंडिडेट को प्रवेश, लड़कियों की नाक की नथ व इयररिंग्स उतरवाई

जेईई मेन परीक्षा ( ETV Bharat Kota )

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) का पहला सेशन जनवरी बुधवार से शुरू हो गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) देश और विदेश के 300 से ज्यादा शहरों में परीक्षा में आयोजित कर रही है. कोटा के चार परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों की परीक्षा सुबह और दोपहर दो शिफ्ट में आयोजित होनी है. सुबह 9 बजे की परीक्षा के लिए 8:30 तक ही प्रवेश मिला था, कुछ विद्यार्थी देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, ऐसे में उन्हें अनुमति नहीं मिली है. काफी गहन सुरक्षा के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति मिली है. स्टूडेंट्स की तलाशी के साथ मेटल डिटेक्टर से जांच की गई है. इसके अलावा बायोमेट्रिक जांच भी की गई है. परीक्षा केंद्र पर 7:30 बजे से ही लंबी कतारें लग गई थी. यह सुबह 8:20 तक रही उसके बाद इक्के दुक्के विद्यार्थी ही प्रवेश कर रहे थे. परीक्षा को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है. ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड पर होने वाली इस परीक्षा में सीसीटीवी और जैमर की भी मदद ली जाती है. इन सीसीटीवी कैमरा की सीधी मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग रूम के जरिए होती है. ऐसे में कोटा की कॉमर्स कॉलेज रोड पर तलवंडी में स्थित परीक्षा केंद्र पर केवल छात्रों का ही सेंटर दिया गया है. परीक्षा केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में स्टूडेंट लाइन में खड़े हुए थे, वहीं उनके पैरेंट्स भी आसपास खड़े हुए थे. इस कारण वहां काफी भीड़ हो गई थी. ऐसे में परीक्षा की मॉनीटरिंग को लेकर कंट्रोल रूम से इस संबंध में फोन आया और इस भीड़ को हटाया गया. 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जनवरी सेशन में परीक्षा देंगे. JEE MAIN 2026 शुरू (ETV Bharat Kota)