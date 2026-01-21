JEE MAIN 2026: मेटल डिटेक्टर व बायोमेट्रिक जांच के बाद कैंडिडेट को प्रवेश, लड़कियों की नाक की नथ व इयररिंग्स उतरवाई
JEE MAIN 2026 में 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जनवरी सेशन में परीक्षा देंगे.
January 21, 2026
Updated : January 21, 2026 at 9:58 AM IST
कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) का पहला सेशन जनवरी बुधवार से शुरू हो गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) देश और विदेश के 300 से ज्यादा शहरों में परीक्षा में आयोजित कर रही है. कोटा के चार परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों की परीक्षा सुबह और दोपहर दो शिफ्ट में आयोजित होनी है. सुबह 9 बजे की परीक्षा के लिए 8:30 तक ही प्रवेश मिला था, कुछ विद्यार्थी देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, ऐसे में उन्हें अनुमति नहीं मिली है. काफी गहन सुरक्षा के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति मिली है. स्टूडेंट्स की तलाशी के साथ मेटल डिटेक्टर से जांच की गई है. इसके अलावा बायोमेट्रिक जांच भी की गई है.
परीक्षा केंद्र पर 7:30 बजे से ही लंबी कतारें लग गई थी. यह सुबह 8:20 तक रही उसके बाद इक्के दुक्के विद्यार्थी ही प्रवेश कर रहे थे. परीक्षा को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है. ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड पर होने वाली इस परीक्षा में सीसीटीवी और जैमर की भी मदद ली जाती है. इन सीसीटीवी कैमरा की सीधी मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग रूम के जरिए होती है. ऐसे में कोटा की कॉमर्स कॉलेज रोड पर तलवंडी में स्थित परीक्षा केंद्र पर केवल छात्रों का ही सेंटर दिया गया है. परीक्षा केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में स्टूडेंट लाइन में खड़े हुए थे, वहीं उनके पैरेंट्स भी आसपास खड़े हुए थे. इस कारण वहां काफी भीड़ हो गई थी. ऐसे में परीक्षा की मॉनीटरिंग को लेकर कंट्रोल रूम से इस संबंध में फोन आया और इस भीड़ को हटाया गया. 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जनवरी सेशन में परीक्षा देंगे.
पुलिस की मौजूदगी में हुई गहन जांच : सुबह से ही परीक्षा को देखकर पुलिस और सिक्योरिटी की ड्यूटी लगाई हुई थी. इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पहले से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया गया है. परीक्षा प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को बारकोड के जरिए लैब अलॉट की गई, जिसके बाद परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई. यह परीक्षा दोपहर 12 बजे तक चलेगी. हालांकि कई विद्यार्थी ऐसे थे, जो कि नियमों की पालना करते नहीं पहुंचे थे. इस बार ओरिजिनल आईडी प्रूफ से ही प्रवेश देने के निर्देश दिए गए थे. कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा होने पर उनके पेरेंट्स परेशान होते रहे और तत्काल आईडी का इंतजाम किया गया.
इयररिंग्स और मौली पहनकर पहुंचे विद्यार्थी : कई विद्यार्थी ऐसे थे जिनके गले में कोई डोरी या फिर हाथ में मौली बंधी हुई थी, ऐसे में उन्हें हटाकर या काटकर प्रवेश दिया गया. कुछ लड़कियां ऐसी थी, जो इयररिंग्स और नोज पिन खोलकर नहीं पहुंची थी. उन्हें वहीं खुलवाया गया. सबसे बड़ी समस्या सर्दी होने के चलते हुई विद्यार्थियों को हुई है. विद्यार्थी अधिकांश जैकेट पहनकर पहुंचे थे. इनपर अधिकांश पर मोटे बटन या फिर मेटल की चेन लगी हुई थी, जिनको लेकर काफी समस्या का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ा. इनको टेपिंग करने के बाद अंदर प्रवेश दिया गया है. कोटा के चारों परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक शिफ्ट में करीब 700 से स्टूडेंट्स एक पारी में एग्जाम दे रहे हैं.