JEE MAIN 2026: लाखों विद्यार्थियों को एग्जाम सिटी और डेट का इंतजार, जानिए कब तक होगा जारी

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) 21 से 30 जनवरी के बीच में आयोजित होनी है, लेकिन कैंडिडेट्स को परीक्षा की तारीख और शहर की सूचना जारी नहीं हुई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इन्हें जारी करने के लिए जनवरी के पहले सप्ताह का समय दिया है. ऐसे में एक दो दिन में ही यह जारी हो जाएगी. इसके बाद कैंडिडेट को पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस दिन कौन से शहर में आयोजित होगी, जिसके अनुसार वह अपना प्लान बना सकेंगे.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन परीक्षा की घोषणा के साथ ही यह साफ कर दिया था कि 21 से 30 जनवरी के बीच में परीक्षा होगी. इसके बीच में कितने सेशन आयोजित किए जाएंगे. यह परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर तय होता है. विद्यार्थी की परीक्षा किस दिन और किस शहर में आयोजित होगी, यह एडवांस्ड सिटी इनफॉरमेशन स्लिप के जरिए पता चलता है. इस बार ऑनलाइन आवेदन में 14.25 लाख फॉर्म नंबर जारी किए गए हैं. फॉर्म नंबर और पंजीयन में काफी अंतर रहता है. रजिस्ट्रेशन इससे करीब 80 से 90 हजार की संख्या में कम रहते हैं. इस हिसाब से करीब 13.30 लाख रजिस्ट्रेशन पहले जनवरी सेशन में हो गए हैं. इतने विद्यार्थी एग्जाम देंगे. सभी को एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप का इंतजार है.