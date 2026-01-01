JEE MAIN 2026: लाखों विद्यार्थियों को एग्जाम सिटी और डेट का इंतजार, जानिए कब तक होगा जारी
JEE MAIN 2026 की परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच में आयोजित होनी है.
Published : January 1, 2026 at 10:34 AM IST|
Updated : January 1, 2026 at 11:05 AM IST
कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) 21 से 30 जनवरी के बीच में आयोजित होनी है, लेकिन कैंडिडेट्स को परीक्षा की तारीख और शहर की सूचना जारी नहीं हुई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इन्हें जारी करने के लिए जनवरी के पहले सप्ताह का समय दिया है. ऐसे में एक दो दिन में ही यह जारी हो जाएगी. इसके बाद कैंडिडेट को पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस दिन कौन से शहर में आयोजित होगी, जिसके अनुसार वह अपना प्लान बना सकेंगे.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन परीक्षा की घोषणा के साथ ही यह साफ कर दिया था कि 21 से 30 जनवरी के बीच में परीक्षा होगी. इसके बीच में कितने सेशन आयोजित किए जाएंगे. यह परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर तय होता है. विद्यार्थी की परीक्षा किस दिन और किस शहर में आयोजित होगी, यह एडवांस्ड सिटी इनफॉरमेशन स्लिप के जरिए पता चलता है. इस बार ऑनलाइन आवेदन में 14.25 लाख फॉर्म नंबर जारी किए गए हैं. फॉर्म नंबर और पंजीयन में काफी अंतर रहता है. रजिस्ट्रेशन इससे करीब 80 से 90 हजार की संख्या में कम रहते हैं. इस हिसाब से करीब 13.30 लाख रजिस्ट्रेशन पहले जनवरी सेशन में हो गए हैं. इतने विद्यार्थी एग्जाम देंगे. सभी को एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप का इंतजार है.
पढ़ें. जेईई-एडवांस्ड 2026 : इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी, सिलेबस व पात्रता शर्त नहीं बदली, विदेशी केंद्र पर फीस बढ़ी
सुरक्षा की दृष्टि से बाद में जारी किए जाते हैं एडमिट कार्ड : देव शर्मा का कहना है कि पहले कई मामलों में देखने में आया है कि विद्यार्थियों को पहले काफी समय पहले परीक्षा केंद्र और शिफ्ट की जानकारी मिल जाती थी. परीक्षा केंद्र संचालक को भी कैंडिडेट के संबंध में जानकारी मिल जाती थी. ऐसे में दोनों की मिली-भगत से नकल के मामले सामने आए हैं. ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे सेटअप को बदल दिया है, जिसके अनुसार विद्यार्थियों को पहले केवल परीक्षा शहर और तारीख बता दी जाती है. इसके बाद उन्हें एग्जाम के दो से तीन दिन पहले परीक्षा केंद्र की जानकारी दी जाती है. यह जानकारी एडमिट कार्ड के जरिए मिलती है. ऐसे में परीक्षा केंद्र के बारे में दो या तीन दिन पहले कैंडिडेट को पता चलता है. सुबह और शाम की शिफ्ट में आयोजित होने वाले एग्जाम में विद्यार्थियों के टुकड़ों में एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं ताकि मिली भगत की आशंका कम रहे.