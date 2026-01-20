JEE MAIN 2026 : 127 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की 62853 सीट के लिए 21 से एग्जाम, स्टूडेंट के लिए यह सलाह
जेईई मेन परीक्षा के जनवरी सेशन में करीब 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे. यहां जानिए बड़ा अपडेट...
Published : January 20, 2026 at 6:12 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) बुधवार से शुरू हो रही है. इस परीक्षा के जरिए देश के 127 राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों में 62853 इंजीनियरिंग सीट पर प्रवेश मिलेगा. परीक्षा के जनवरी सेशन में करीब 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे. इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) के लिए 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को पांच दिनों में 10 शिफ्ट में परीक्षा होगी. पेपर दो में बैचलर ऑफ प्लानिंग (B.Planning) और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch) की परीक्षा 29 जनवरी को एक शिफ्ट में आयोजित होगी.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने परीक्षा में शामिल हो रहे स्टूडेंट को सलाह देते हुए बताया है कि एग्जाम सेंटर पर पूरी तरह से शांत रहे. पूरे छात्रों से पेपर, टॉपिक व कितना पढ़े हैं, इस संबंध या सवालों के संबंध में कोई बातचीत नहीं करें. सुरक्षा-जांच में सहयोग करें. सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस नहीं करें. परीक्षा के दौरान कोई तकनीकी खराबी हो तो इनविजीलेटर को सूचना दें. कंप्यूटर उपकरणों के खराब होने पर समय जाया जा रहा है, ऐसा नहीं सोच. प्रश्न पत्र हल करने के लिए पूरा समय मिलेगा.
एक्सपर्ट ने यह दी यह सलाह :
- प्रश्नपत्र को दो-चरणों में हल करें. पहले चरण में कैंडिडेट तीनों-विषयों के वे प्रश्न हल करें, जिन्हें हल करने में उन्हें सहजता महसूस हो रही हो.
- दूसरे चरण में वे प्रश्न करें जिन्हें हल करने में थोड़ा समय लगने की संभावना है, लेकिन विद्यार्थी को यह आत्मविश्वास है कि वह प्रश्न को हल कर सकता है.
- ऐसे प्रश्नों पर अपना समय कभी व्यर्थ नहीं गवाएं, जहां वे बेहद असहज है.
- सभी प्रश्न समान अंकों के हैं. ऐसे में अनावश्यक तौर पर किसी प्रश्न को प्रतिष्ठा का विषय बनाकर नहीं उलझें.
- किसी विषय के लगातार दो पांच प्रश्न के कठिन पाए जाने पर घबराएं नहीं. जल्दबाजी में विषय के बारे में गलत धारणा नहीं बनाएं. टू क्वेश्चन को छोड़ते हुए कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें.
- सहजता से हल हो चुके प्रश्नों को दोबारा हल करने की गलती नहीं करें. दूसरी बार हल करते समय सावधानी के अलावा प्रश्न के गलत होने की संभावना रहती है.
- गणना कार्य के दौरान 'मेथड ऑफ एप्रोक्सीमेशन' का उपयोग प्रश्न पत्र के पार्ट-ए 'एमसीक्यू' आधारित प्रश्नों में तो सहायक साबित होता है, लेकिन पार्ट-बी न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्नों में इसका का ध्यान रखें.
इस तरह से है इंजीनियरिंग सीटों का विभाजन :
- 23 आईआईटी की 18160 सीट (जेईई मेन से क्वालीफाई होकर जेईई एडवांस्ड से चयन)
- 31 एनआईटी में 24525 सीट
- 26 ट्रिपल आईटी में 9940 सीट
- 47 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स में 10228 सीट