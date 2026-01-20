ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2026 : 127 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की 62853 सीट के लिए 21 से एग्जाम, स्टूडेंट के लिए यह सलाह

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) बुधवार से शुरू हो रही है. इस परीक्षा के जरिए देश के 127 राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों में 62853 इंजीनियरिंग सीट पर प्रवेश मिलेगा. परीक्षा के जनवरी सेशन में करीब 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे. इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) के लिए 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को पांच दिनों में 10 शिफ्ट में परीक्षा होगी. पेपर दो में बैचलर ऑफ प्लानिंग (B.Planning) और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch) की परीक्षा 29 जनवरी को एक शिफ्ट में आयोजित होगी.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने परीक्षा में शामिल हो रहे स्टूडेंट को सलाह देते हुए बताया है कि एग्जाम सेंटर पर पूरी तरह से शांत रहे. पूरे छात्रों से पेपर, टॉपिक व कितना पढ़े हैं, इस संबंध या सवालों के संबंध में कोई बातचीत नहीं करें. सुरक्षा-जांच में सहयोग करें. सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस नहीं करें. परीक्षा के दौरान कोई तकनीकी खराबी हो तो इनविजीलेटर को सूचना दें. कंप्यूटर उपकरणों के खराब होने पर समय जाया जा रहा है, ऐसा नहीं सोच. प्रश्न पत्र हल करने के लिए पूरा समय मिलेगा.

