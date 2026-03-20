ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2026: अप्रैल सेशन की City Information Slip का लाखों कैंडिडेट्स को इंतजार

कोटा : जेईई मेन एग्जाम का दूसरा सेशन 2 अप्रैल से शुरू होगा. इस दूसरे सेशन की परीक्षा भारत के 323 और 15 विदेशी शहरों में आयोजित होना प्रस्तावित है. भारत के बाहर कुछ देशों में अशांति का माहौल है और वहां पर परीक्षा को टाला जा सकता है, लेकिन भारत में परीक्षा तय समय पर होगी, जिसमें शामिल होने वाले विद्यार्थियों की एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप (City Information Slip) अभी तक जारी नहीं हुई है. विद्यार्थियों को इसका इंतजार है और वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जल्द इन्हें जारी करने की मांग भी कर रहे हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस बार पहले और दूसरे सेशन को मिलाकर यूनिक कैंडिडेट 16 लाख से ज्यादा हो सकते हैं. दूसरे चरण में भी करीब 12 लाख के आसपास विद्यार्थी परीक्षा देंगे. इन सभी विद्यार्थियों को अपनी एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप का इंतजार है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले सेशन जनवरी के लिए 8 जनवरी को एग्जामिनेशन सिटी इनफॉरमेशन स्लिप जारी कर दी गई थी. जबकि परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होनी थी, यानी की करीब 2 सप्ताह पहले यह जानकारी साझा की गई थी. लेकिन अब 2 अप्रैल से परीक्षा है, ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को तत्काल यह जानकारी साझा कर देनी चाहिए ताकि विद्यार्थी परीक्षा शहर तक पहुंचने का इंतजाम कर लें. उन्हें वहां पर पहुंचने के लिए ट्रेन या बस से रिजर्वेशन भी करना होगा या फिर परिजनों के साथ व्यवस्था भी करनी होगी.

इसे भी पढ़ें: बड़ी खबर: JEE Advanced में परीक्षा पैटर्न की अफवाहों पर लगाम, IIT रुड़की ने जारी किया क्लैरिफिकेशन

देव शर्मा ने बताया कि करीब 10 शिफ्ट में परीक्षा दूसरे चरण में भी हो सकती है और इसके लिए एग्जामिनेशन सिटी इनफॉरमेशन स्लिप एक साथ जारी कर दी जाती है. इस स्लिप के साथ यह जानकारी भी मिल जाती है कि परीक्षा कितने शिफ्ट में आयोजित होगी. बीटेक व बीई की परीक्षा कितने दिन होगी. किस दिन बीआर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा होगी. यह भी जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन सिटी इनफॉरमेशन स्लिप में देगी.