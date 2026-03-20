JEE MAIN 2026: अप्रैल सेशन की City Information Slip का लाखों कैंडिडेट्स को इंतजार
स्टूडेंट्स NTA से एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं.
Published : March 20, 2026 at 11:43 AM IST|
Updated : March 20, 2026 at 11:49 AM IST
कोटा : जेईई मेन एग्जाम का दूसरा सेशन 2 अप्रैल से शुरू होगा. इस दूसरे सेशन की परीक्षा भारत के 323 और 15 विदेशी शहरों में आयोजित होना प्रस्तावित है. भारत के बाहर कुछ देशों में अशांति का माहौल है और वहां पर परीक्षा को टाला जा सकता है, लेकिन भारत में परीक्षा तय समय पर होगी, जिसमें शामिल होने वाले विद्यार्थियों की एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप (City Information Slip) अभी तक जारी नहीं हुई है. विद्यार्थियों को इसका इंतजार है और वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जल्द इन्हें जारी करने की मांग भी कर रहे हैं.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस बार पहले और दूसरे सेशन को मिलाकर यूनिक कैंडिडेट 16 लाख से ज्यादा हो सकते हैं. दूसरे चरण में भी करीब 12 लाख के आसपास विद्यार्थी परीक्षा देंगे. इन सभी विद्यार्थियों को अपनी एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप का इंतजार है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले सेशन जनवरी के लिए 8 जनवरी को एग्जामिनेशन सिटी इनफॉरमेशन स्लिप जारी कर दी गई थी. जबकि परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होनी थी, यानी की करीब 2 सप्ताह पहले यह जानकारी साझा की गई थी. लेकिन अब 2 अप्रैल से परीक्षा है, ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को तत्काल यह जानकारी साझा कर देनी चाहिए ताकि विद्यार्थी परीक्षा शहर तक पहुंचने का इंतजाम कर लें. उन्हें वहां पर पहुंचने के लिए ट्रेन या बस से रिजर्वेशन भी करना होगा या फिर परिजनों के साथ व्यवस्था भी करनी होगी.
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देव शर्मा ने बताया कि करीब 10 शिफ्ट में परीक्षा दूसरे चरण में भी हो सकती है और इसके लिए एग्जामिनेशन सिटी इनफॉरमेशन स्लिप एक साथ जारी कर दी जाती है. इस स्लिप के साथ यह जानकारी भी मिल जाती है कि परीक्षा कितने शिफ्ट में आयोजित होगी. बीटेक व बीई की परीक्षा कितने दिन होगी. किस दिन बीआर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा होगी. यह भी जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन सिटी इनफॉरमेशन स्लिप में देगी.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप में विद्यार्थी को परीक्षा शहर और परीक्षा की तारीख के संबंध में जानकारी दे देते हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र की जानकारी उसे एडमिट कार्ड में मिलती है. यह एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने के 2 से 3 दिन पहले जारी किए जाते हैं. नकल रोकने और सुरक्षा कारणों से ऐसा किया जाता है. ताकि ऑनलाइन (कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट) होने वाली परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी या केंद्र संचालक मिलीभगत कर नकल या अनफेयर मिंस के मामले नहीं कर पाए.
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मिडिल ईस्ट में जेईई मेन की परीक्षा पर संशय : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि सीबीएसई ने परीक्षाओं को मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज में स्थगित कर दिया है. युद्ध जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं. जिसमें बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के परीक्षा केंद्रों के 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे हैं. इसके बाद जेईई मेन की परीक्षा भी इन कंट्रीज में होनी है, इनमें मनामा (बहरीन), दोहा (कतर), दुबई, शारजाह व अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात), मस्कट (ओमान), रियाद (सऊदी अरब) व कुवैत सिटी (कुवैत) में परीक्षा केंद्र बनाएं है. ऐसे में हालात असामान्य होने के चलते वहां भी परीक्षाओं को टाला जा सकता है, लेकिन भारत में परीक्षाएं तय समय पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी और परीक्षाओं के लिए 2 से 8 अप्रैल का समय दिया हुआ है.