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JEE MAIN 2026 : पेपर 1 का परिणाम आज होगा जारी, एडवांस्ड की होगी पात्रता घोषित

इस परिणाम के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑल इंडिया रैंक भी जारी करेगी, जिसके जरिए टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई होंगे.

JEE MAIN 2026
JEE MAIN 2026 (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 9:45 AM IST

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कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 (JEE MAIN 2026) के पेपर 1 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) का परिणाम सोमवार को जारी होगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी. इस परिणाम के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑल इंडिया रैंक भी जारी करेगी, जिसके जरिए टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई हो जाएंगे. इसके अलावा जेईई मेन की रैंक के आधार पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट (GFTIs) में प्रवेश मिलेगा.

जेईई मेन पहले सेशन के कोटा के कबीर छिल्लर का ऑल इंडिया रैंकर वन बनना तय है. हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाले कबीर कोटा से ही कोचिंग कर रहे हैं, उनके पिता मोहित छिल्लर भी आईआईटियन हैं और उनकी मां प्रियंका स्कूल टीचर हैं. कबीर ने पहले सेशन में परफेक्ट स्कोर यानी 300 में से 300 अंक प्राप्त किए थे. यह स्कोर अन्य विद्यार्थियों के भी थे. दूसरे सेशन में भी कुछ विद्यार्थियों के परफेक्ट स्कोर बन सकता है, इसीलिए कबीर के साथ इन सभी स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 1 आना तय है. परीक्षा देश-विदेश के 318 शहरों में 566 परीक्षा केंद्र पर आयोजित हुई थी, जिसमें 304 भारतीय और 14 विदेशी शहर हैं.

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परीक्षा में रिकॉर्ड भी बनेगा : जेईई मेन परीक्षा में लगातार स्टूडेंट की संख्या में वृद्धि हो रही है. एसएमएस साल 2025 में इस प्रवेश परीक्षा में रिकॉर्ड बनाया था और सर्वाधिक 14.75 लाख विद्यार्थियों में यह परीक्षा दी थी, लेकिन ये रिकॉर्ड साल 2026 में टूटने वाला है. इस बार विद्यार्थियों की संख्या 15 लाख से ज्यादा होगी. कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा कहना है कि फाइनल आंकड़ा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परिणाम के साथ जारी करेगी. हालांकि, एनटीए ने पहले और दूसरे सेशन में परीक्षा का आंकड़ा साझा किया हुआ है. इसके अनुसार पहले सेशन जनवरी में 13.55 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था.

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इनमें से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13.04 लाख है, जबकि दूसरे सेशन अप्रैल के लिए 11.10 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए थे. इनमें से परीक्षा 10.30 लाख ने दिया है. इनमें से कितने यूनिक कैंडिडेट हैं, इसकी संख्या जारी नहीं की गई है. हर साल की तरह इस बार भी करीब 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी यूनिक कैंडिडेट हो सकते हैं. ऐसे में साल 2025 का सर्वाधिक विद्यार्थियों का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि जेईई मेन 2025 में 15.39 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन थे, जबकि परीक्षा 14.75 लाख विद्यार्थियों ने दी थी.

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इस तरह से माने जाते हैं यूनिक कैंडिडेट : बीते कुछ सालों से जेईई मेन की परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जा रही है. इस साल भी पहले सेशन जनवरी के बाद दूसरा सेशन अप्रैल में आयोजित हुआ था. पहले सेशन में विद्यार्थियों के स्कोर कार्ड जारी किए थे, जबकि अधिकांश विद्यार्थियों ने पहले के साथ-साथ दूसरे सेशन में भी परीक्षा दी है. ऐसे में परीक्षा में शामिल यूनिक कैंडिडेट्स के आधार पर ही उनकी ऑल इंडिया रैंक जारी होती है. यूनिक कैंडिडेट निकालने का फॉर्मूला इस तरह होता है कि पहले सेशन में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी शामिल होते हैं. साथ ही दूसरे सेशन में एग्जाम देने वाले वे स्टूडेंट्स, जिन्होंने पहले सेशन की परीक्षा नहीं दी है, इन दोनों को मिलाकर यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या सामने आती है. इसी के आधार पर ऑल इंडिया रैंक जारी होती है.

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