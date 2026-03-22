JEE MAIN 2026: अप्रैल सेशन की एडवांस City Information Slip जारी, देखें किस तारीख को होगी परीक्षा
JEE MAIN 2026 में बीई और बीटेक की परीक्षा 5 दिन आयोजित की जाएगी, जबकि बीआर्क और बीप्लानिंग की परीक्षा केवल एक दिन आयोजित होगी.
Published : March 22, 2026 at 10:36 AM IST
कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के दूसरे सेशन अप्रैल की एडवांस एग्जाम सिटी इनफॉरमेशन स्लिप जारी कर दी गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इसके साथ ही परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान किया है. पेपर-1 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) के लिए की परीक्षा पांच दिन होगी. पेपर-2 में बैचलर ऑफ प्लानिंग (B.Planning) और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch) की परीक्षा एक दिन में आयोजित होगी.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि परीक्षा बीई और बीटेक की परीक्षा 2, 4, 5, 6 और 8 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जबकि बी-आर्क और बी-प्लानिंग की परीक्षा केवल 7 अप्रैल को एक दिन में आयोजित होगी. हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार शिफ्ट की जानकारी नहीं दी है कि परीक्षा कितने शिफ्ट में होगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर अपनी एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा के दो से तीन दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे.
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कैंडिडेट को एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप में परीक्षा शहर, तारीख, एप्लीकेशन नंबर, स्वयं, माता-पिता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगिरी के साथ-साथ परीक्षा का माध्यम बताया गया है. इन सबको विद्यार्थी क्रॉस चेक कर सकता है. इनमें किसी भी तरह की कोई गलती नजर आने पर विद्यार्थी एनटीए से तत्काल संपर्क कर सकता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह भी बताया कि यह परीक्षा भारत के 323 शहर और 15 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी. उम्मीद की जा रही थी कि खाड़ी देश में चल रहे युद्ध और अशांति के माहौल में वहां पर कुछ शहरों में परीक्षा स्थगित की जा सकती है, लेकिन इसकी कोई जानकारी फिलहाल जारी नहीं की गई है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि पहले सेशन में 14.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इनमें से परीक्षा 13.50 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी. इसमें बीटेक/बीई और बीआर्क/बीप्लानिंग दोनों के विद्यार्थी शामिल हैं. देव शर्मा ने बताया कि दूसरे सेशन अप्रैल में भी करीब 12 लाख के आसपास विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं. इनमें से 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी नए होंगें, जिन्होंने जनवरी सेशन की परीक्षा नहीं दी है. ऐसे में दोनों सेशन को मिलाकर यूनिक कैंडिडेट की संख्या 16 लाख से ज्यादा हो सकती है. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड इस परीक्षा में बनने वाला है.