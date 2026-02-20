ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2026: 27 स्टेट टॉपर कैंडिडेट नहीं ला पाए हंड्रेड परसेंटाइल, तीन साल में 11 स्टेट से ही आए टॉपर

इस बार 2026 में 27 स्टेट के स्टूडेंट हंड्रेड परसेंटाइल के क्लब में शामिल नहीं हो पाए हैं.

JEE MAIN 2026 RESULT
JEE MAIN 2026 RESULT (PHOTO ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 20, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
कोटा : जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के जनवरी सेशन के परिणाम में 12 स्टूडेंट हंड्रेड परसेंटाइल लेकर आए हैं. जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 43 स्टूडेंट्स को स्टेट टॉप पर घोषित किया है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में हंड्रेड परसेंटाइल लाने वाले महज 12 कैंडिडेट है. ये केवल 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी के हैं. बाकी 20 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी से एक भी स्टूडेंट हंड्रेड परसेंटाइल के क्लब में शामिल नहीं हुआ है. कई स्टेट के स्टेट टॉपर तो 99 परसेंटाइल के भी नीचे हैं.

देव शर्मा ने बताया कि बीते 3 सालों में देखा जाए तो 100 परसेंटाइल लाने वाले स्टूडेंट्स 11 स्टेट के है. इनमें राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक व उड़ीसा का ही बोल बाला रहा है. इस बार 2026 में 27 स्टेट के स्टूडेंट हंड्रेड परसेंटाइल के क्लब में शामिल नहीं हो पाए हैं. इसी तरह से साल 2025 में जहां पर 14 स्टूडेंट 100 परसेंटाइल के क्लब में थे, लेकिन यह केवल आठ स्टेट के थे. जबकि 28 स्टेटस के स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं थे. साल 2024 में 23 से कैंडिडेट हंड्रेड परसेंटाइल के क्लब में थे. इस साल में भी 27 स्टेट से बच्चे यह कारनामा नहीं कर पाए थे, केवल 9 स्टेट से हंड्रेड परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स थे.

साल 2026 में हंड्रेड परसेंटाइल में शामिल होने वालों की सूची
साल 2026 में हंड्रेड परसेंटाइल में शामिल होने वालों की सूची (फोटो ईटीवी भारत GFX)

साल 2025 में 100 परसेंटाइल क्लब में शामिल
साल 2025 में 100 परसेंटाइल क्लब में शामिल (फोटो ईटीवी भारत gfx)

7 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में 99 परसेंटाइल से कम अंक : अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, व पांडिचेरी से एक भी विद्यार्थी हंड्रेड परसेंटाइल नहीं ला पाया है. इसके अलावा 7 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं. जहां से 99 परसेंटाइल के नीचे विद्यार्थियों के अंक हैं. इनमें लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर व मेघालय शामिल है.

साल 2024 के आंकड़ा जानिए...
साल 2024 के आंकड़ा जानिए... (फोटो ईटीवी भारत gfx)

68 विद्यार्थियों का रोका रिजल्ट : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस बार परीक्षा में 68 विद्यार्थियों के रिजल्ट को रोक लिया गया है. यह अनफेयर मिंस और आईडेंटिफाई वेरिफिकेशन की विसंगतियों के चलते रोका गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार परीक्षा में 311 सिटी कोऑर्डिनेटर, 726 ऑब्जर्वर , 311 फ्लाइंग स्क्वॉड और 215 रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एजेंसीज के बनाए थे. इसके अलावा ए बेस्ट वीडियो एनालिटिक और विजुअल ऑब्जर्वर सिस्टम देखा गया था 5G जैमर लगाए गए थे वहीं सीसीटीवी सर्विलेंस भी किया गया था.

