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JEE Main 2026: 26 छात्रों ने हासिल किया 100 पर्सेंटाइल, दिल्ली से श्रेयस मिश्रा और आदित्य गुप्ता बने चमके

नई दिल्ली: देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक JEE Main 2026 के नतीजों में इस बार 26 छात्रों ने परफेक्ट 100 पर्सेंटाइल हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. इस उपलब्धि में दिल्ली के श्रेयस मिश्रा, आदित्य गुप्ता और अथर्व पंजाबी का नाम भी शामिल है. इन्होंने दिल्ली का मान बढ़ाया. जहां श्रेयस मिश्रा ने पहले सेशन में टॉप किया, वहीं आदित्य गुप्ता ने दूसरे सेशन में 300 में 300 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की. इन छात्रों की सफलता न सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि लाखों छात्रों के लिए एक मजबूत प्रेरणा भी है.

समझ के साथ पढ़ाई, सफलता की असली कुंजी: दिल्ली से पढ़ाई करने वाले श्रेयस मिश्रा ने जेईई मेन 2026 के पहले सेशन में 100 पर्सेंटाइल हासिल किया. उनकी यह उपलब्धि और खास तब बन गई जब उन्होंने दूसरे सेशन में भी 99.99 पर्सेंटाइल हासिल किया. श्रेयस ने बताया कि 'सेशन-2 में कुछ छोटी गलतियों की वजह से परफेक्ट स्कोर नहीं आ पाया, लेकिन मैं अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हूं.' श्रेयस का अब पूरा ध्यान JEE Advanced पर है. उनका सपना IIT Bombay से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का है. हालांकि, उन्हें इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस दोनों ही क्षेत्रों में रुचि है.

प्रैक्टिस के लिए दिया दूसरा सेशन: 100 पर्सेंटाइल मिलने के बावजूद श्रेयस ने दूसरे सेशन की परीक्षा दी. इसके पीछे उनका मकसद केवल प्रैक्टिस करना था. उन्होंने बताया कि 'मैंने यह परीक्षा खुद को टेस्ट करने और बेहतर समझ विकसित करने के लिए दी थी.' श्रेयस का मानना है कि जेईई जैसी परीक्षा में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत जरूरी है. उन्होंने कभी घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं की, बल्कि हर टॉपिक को गहराई से समझने पर जोर दिया. उन्होंने क्लास 6 से ही गणित में रुचि लेना शुरू कर दिया था और क्लास 11 से जेईई की तैयारी को गंभीरता से अपनाया.

कॉन्सेप्ट क्लियर, मॉक टेस्ट और संतुलन जरूरी: श्रेयस अपने जूनियर्स को सलाह देते हुए कहा कि 'सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करें. इसके लिए NCERT की किताबें पढ़ना बेहद जरूरी हैं. इसके बाद अन्य स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करें.' वह मॉक टेस्ट को सफलता का अहम हिस्सा मानते हैं. उन्होंने कहा कि 'मैंने नियमित रूप से मॉक टेस्ट दिए, जिससे मेरी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतर हुई.' साथ ही, श्रेयस यह भी मानते हैं कि पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने तनाव से बचने के लिए अपनी हॉबी को भी समय दिया. वह खाली समय में क्लासिकल म्यूजिक सुनते थे, जिससे उनका मन शांत रहता था.

सोशल मीडिया से दूरी, फोकस रखना जरूरी: श्रेयस का मानना है कि तैयारी के दौरान ध्यान भटकना सबसे बड़ी समस्या होती है. उन्होंने बताया कि 'क्लास 9 और 10 में मैंने भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काफी समय बर्बाद किया, लेकिन बाद में समझ आया कि यह मेरी तैयारी में बाधा बन रहा है. इसके बाद मैंने खुद को इससे दूर कर लिया.' उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य बड़ा है तो त्याग भी करना पड़ता है.

300 में 300 अंक, AIR-1 का शानदार कारनामा: दिल्ली के ही आदित्य गुप्ता ने JEE Main 2026 के दूसरे सेशन में इतिहास रचते हुए 300 में 300 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की. यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और मजबूत मानसिकता का परिणाम है. आदित्य का कहना है, 'रिजल्ट पर ध्यान देने के बजाय अपने प्रयासों पर फोकस करना चाहिए. अगर तैयारी सही दिशा में हो तो सफलता अपने आप मिलती है.'