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कोटा में JEE की तैयारी कर रहे UP के छात्र ने दी जान, पुलिस कर रही जांच

कोटा : शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में कोचिंग स्टूडेंट के आत्महत्या का मामला सामने आया है. छात्र उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का रहने वाला था और कोटा आकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. बताया जा रहा है कि घटनाक्रम बुधवार को हुआ है, जिसका पता रात को चला है. छात्र के दोस्त उसे निजी अस्पताल गए थे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस को सूचना मिली. बाद में पुलिस ने बॉडी को रिकवर करते हुए एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. आगे की कार्रवाई के लिए परिजनों को सूचना दी गई है.

जवाहर नगर थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल ने बताया कि 17 वर्षीय छात्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का निवासी है. यह ओल्ड राजीव गांधी नगर के एक मकान में पीजी में रह रहा था. इस मकान के अन्य कमरों में दूसरे स्टूडेंट भी रहते थे. छात्र बुधवार दोपहर को कोचिंग नहीं गया था, जब उसके दोस्त कोचिंग से रात को वापस लौटे तब भी उसका कमरा बंद था. उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला. शक होने पर दोस्त जैसे तैसे दरवाजे के अंदर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए.