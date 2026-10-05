JEE ADVANCED 2026 : 1,79,694 छात्रों में से सिर्फ 209 ही हल कर सके मैथ्स का यह सवाल, जानें कौन से 5 प्रश्न साबित हुए सबसे बड़े सिरदर्द ?
JIC रिपोर्ट में परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों के कुल 102 सवालों का पूरा डेटा विश्लेषण दिया गया है. पेश है मनीष गौतम की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 9:19 PM IST
कोटा : देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली 'जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड' (JEE Advanced 2026) को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है. परीक्षा कितनी चुनौतीपूर्ण थी, इसकी वास्तविक तस्वीर अब जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कमिटी (JIC) द्वारा जारी आधिकारिक स्टैटिक्स रिपोर्ट से साफ हो गई है. रिपोर्ट में परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों के कुल 102 सवालों का पूरा डेटा विश्लेषण दिया गया है.
इस रिपोर्ट में परीक्षा में पूछे गए 102 प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स की स्टैटिक्स दी गई है. कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान का कहना है कि इस रिपोर्ट में सामने आया है कि परीक्षा में बैठने वाले 1,79,694 स्टूडेंट में से 1,79,485 यानी 99 फीसदी स्टूडेंट से ज्यादा मैथमेटिक्स के इस प्रश्न पर नंबर लेने में असफल रहे हैं. इनमें 61,487 ने इसे हल ही नहीं किया है. वहीं 1,17,998 विद्यार्थियों ने इसे गलत किया है. महज 209 स्टूडेंट इनमें पूरे अंक ला पाए हैं. यह क्वेश्चन रिलेशन और फंक्शन का है. इक्विवेलेंस रिलेशंस पूछे गए हैं. यह प्रश्न दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब बच्चों ने इसे अटेंप्ट किया तो वह इसकी कैलकुलेशन में उलझ गए.
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परीक्षा में केवल चार प्रश्नों पर ही 50 फीसदी से ज्यादा को अंकः परीक्षा में केवल चार प्रश्नों पर ही 50 फीसदी से ज्यादा विद्यार्थियों को पूरे अंक मिले है. इनमें केमिस्ट्री व फिजिक्स का एक-एक व मैथमेटिक्स के दो प्रश्न हैं. सभी पेपर वन के हैं. जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड में 26 प्रश्न ऐसे हैं. जिनमें परीक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों में से केवल 5 फीसदी से कम को पूरे अंक मिले हैं, यानी करीब 1.75 लाख विद्यार्थी पूरा सॉल्व नहीं कर पाए हैं. इन प्रश्नों में केमिस्ट्री और फिजिक्स के 9-9 प्रश्न हैं, जबकि मैथमेटिक्स के आठ हैं. पेपर वन में फिजिक्स के चार, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के तीन-तीन है. पेपर 2 में केमिस्ट्री के छह, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के पांच-पांच हैं.
एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया है कि जेआईसी रिपोर्ट में 102 प्रश्नों में से कितने विद्यार्थियों ने इन्हें अटेंप्ट किया है. कितने इसमें पूरे मार्क ला पाए हैं, कितनों को पार्शियली मार्क मिले हैं. कितने विद्यार्थियों का यह प्रश्न गलत आया था. इसमें प्रश्न के अनुसार ही पूरी डिटेल दी है. जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के प्रश्न हैं. परीक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं. इस बार पेपर वन में 48 प्रश्न थे, यानी प्रत्येक विषय में 16-16 थे. पेपर 2 में 54 प्रश्न पूछे गए थे, यानी प्रत्येक विषय में 18 -18 प्रश्न है.
इन पांच प्रश्न में 1 फीसदी से भी कम को मिले पूरे अंक : मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 1,17,998 स्टूडेंट पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 9 को सही सॉल्व नहीं कर पाए. केवल 0.12 फ़ीसदी स्टूडेंट इसमें पूरे नंबर ला पाए हैं. इनकी संख्या 209 है. जबकि 61,487 यानी 34. 22 फ्ट स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेंप्ट नहीं किया है. कुल मिलाकर 1,79,694 स्टूडेंट में 1,79,485 विद्यार्थी इस सवाल को हल करने में असफल रहे हैं. यह क्वेश्चन रिलेशन और फंक्शन का है, इक्विवेलेंस रिलेशंस पूछे गए हैं. यह साल 2026 परीक्षा का सबसे कठिन सवाल था.
दूसरे नंबर पर कठिन प्रश्न की बात की जाए तो यह केमिस्ट्री के पेपर दो का क्वेश्चन नंबर 15 है. इसको 1,15,958 विद्यार्थियों ने गलत किया है, जबकि 62,748 ने इस प्रश्न को हल ही नहीं किया. केवल 988 विद्यार्थी इसमें पूरे अंक ले पाए हैं, इनका प्रतिशत 0.55 है. यह प्रश्न लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस से जुड़ा हुआ है. मोले फ्रेक्शन स्टूडेंट को निकाल कर देना था.
तीसरा परीक्षा में सबसे कठिन प्रश्न मैथमेटिक्स के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है. इस प्रश्न को 1,18,901 स्टूडेंट्स ने गलत किया है. यह 66.17 फीसदी स्टूडेंट है, जबकि 59,618 यानी 33.18 फ़ीसदी स्टूडेंट ने इसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की. केवल 1175 यानी 0.65 फ़ीसदी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को सॉल्व कर पूरे अंक लिए हैं.
मैथमेटिक्स के पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 11 को 1298 स्टूडेंट्स ने ही सही सॉल्व किया है, इनका प्रतिशत 0.72 है. 1,09,749 यानी 6 1.08 फीसदी विद्यार्थियों ने इसे गलत सॉल्व किया है. परीक्षा में बैठने वाले 38.2 फीसदी यानी 68,647 विद्यार्थियों ने सॉल्व ही नहीं किया है. मैथमेटिक्स के पेपर दो के क्वेश्चन नंबर 14 को 1 फीसदी 1,804 स्टूडेंट्स ने ही सही सॉल्व किया है. 66.49 प्रतिशत 1,19,486 ने गलत सॉल्व किया है. परीक्षा में बैठने वाले 32.5 फ़ीसदी यानी 58,404 विद्यार्थियों ने सॉल्व ही नहीं किया है.
इन पांच क्वेश्चनों को सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने किया सही :
- केमिस्ट्री के पेपर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 14 में 60.69 फीसदी यानी 1,09,048 विद्यार्थियों को पूरे अंक मिले हैं.
- फिजिक्स के पेपर एक के क्वेश्चन नंबर 14 को 56.7 प्रतिशत यानी 1,01,886 विद्यार्थियों ने सही कर पूरे अंक लाए हैं.
- मैथमेटिक्स के पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 16 में 92,545 विद्यार्थियों ने सही सॉल्व किया है, परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का 51.5 फीसदी है.
- मैथमेटिक्स के पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 14 को 50.11 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सही कर पूरे अंक लिए हैं, यह संख्या 90,037 है.
- फिजिक्स के पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 15 को भी 49.31 विद्यार्थियों ने सही आंसर देते हुए पूरे अंक लिए हैं, यह 88,607 विद्यार्थी हैं.
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इन 5 प्रश्न को सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया, फिजिक्स के पेपर वन के 1 से 3 नंबर भी लगे कठिन :-
- फिजिक्स के पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 को परीक्षा में बैठे हुए 71.49 प्रतिशत यानी 1,28,472 विद्यार्थियों ने सॉल्व भी नहीं किया है.
- फिजिक्स के ही पेपर वन का क्वेश्चन नंबर वन भी 68 फीसदी स्टूडेंट्स ने सॉल्व नहीं किया है, यानी इनकी संख्या 1,22,194 है.
- केमिस्ट्री के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 को 67.42 प्रतिशत स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, यानी इनकी संख्या 1,21,141 है.
- इसी तरह से फिजिक्स के पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 3 को भी 66. 61 फीसदी यानी 1,19,696 स्टूडेंट्स ने नहीं किया है.
- केमिस्ट्री के पेपर वन में क्वेश्चन नंबर एक को 66.59 फीसदी यानी 1,19,653 विद्यार्थियों ने छोड़ दिया.
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इन पांच प्रश्नों को सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने किया सॉल्व :
- केमिस्ट्री के पेपर दो के क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे ज्यादा 95.3 फ़ीसदी विद्यार्थी किया है यानी अटेंप्ट करने वाले स्टूडेंट 1,70,951 हैं. इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री का यह क्वेश्चन है. इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को खोजना था. यह प्रश्न 75684 बच्चों ने पूरी तरह सही किया है, जबकि 25417 ने इसमें कुछ अंक लिए है, यानी करीब 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का ही है सही है.
- फिजिक्स के पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 14 को 94.3 प्रतिशत विद्यार्थियों ने अटेंप्ट किया, यानी इनकी संख्या 1,69,457 है.
- केमिस्ट्री के पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 3 को 91.8 फ़ीसदी यानी 1,63,853 विद्यार्थियों ने सॉल्व किया.
- फिजिक्स के पेपर दो के क्वेश्चन नंबर 14 को 89.41 प्रतिशत विद्यार्थियों ने अटेंप्ट किया यानी यह संख्या 1,60,662 है.
- केमिस्ट्री के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 10 को 89.30 फीसदी यानी 160 58 विद्यार्थियों ने सॉल्व किया है.
यह पांच प्रश्न सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के हुए गलत
- फिजिक्स के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 14 को 74.84 फीसदी यानी 1,34,481 विद्यार्थियों ने गलत किया. यह यूनिट एंड डाइमेंशन से जुड़ा प्रश्न है, इसमें प्रिंसिपल आफ यूनिट्स का कन्वर्जन अप्लाई करना था.
- फिजिक्स के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 9 को 69.01 फीसदी यानी 1,24,008 विद्यार्थियों ने गलत किया है.
- फिजिक्स के पेपर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 13 को 1,21,816 यानी 67.79 विद्यार्थियों ने गलत किया.
- मैथमेटिक्स के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 11 को 67.24 फीसदी यानी 1,20,830 विद्यार्थियों ने गलत किया.
- केमिस्ट्री के पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 10 को 1,20,495 यानी 67.06 प्रतिशत विद्यार्थियों में गलत किया है.
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यह पांच प्रश्न सबसे कम हुए गलत :
- मैथमेटिक्स के पेपर नंबर एक में क्वेश्चन नंबर 8 महज 8.14 फ़ीसदी विद्यार्थियों का गलत रहा है यानी इनकी संख्या 15, 116 है.
- फिजिक्स के पेपर दो में क्वेश्चन नंबर 7 को 9.99 फीसदी यानी 17,959 विद्यार्थियों ने गलत किया है.
- मैथमेटिक्स के पेपर दो में क्वेश्चन नंबर 5 को 18,647 यानी 10.38 प्रतिशत विद्यार्थियों ने गलत किया.
- फिजिक्स के पेपर वन में क्वेश्चन नंबर 7 को 18,728 यानी 10.42 विश्वविद्यालय विद्यार्थियों ने गलत किया.
- केमिस्ट्री के पेपर नंबर वन के क्वेश्चन नंबर 8 को 11.81 फीसदी यानी 2,122 विद्यार्थियों ने ही गलत किया.