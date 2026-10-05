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JEE ADVANCED 2026 : 1,79,694 छात्रों में से सिर्फ 209 ही हल कर सके मैथ्स का यह सवाल, जानें कौन से 5 प्रश्न साबित हुए सबसे बड़े सिरदर्द ?

कोटा : देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली 'जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड' (JEE Advanced 2026) को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है. परीक्षा कितनी चुनौतीपूर्ण थी, इसकी वास्तविक तस्वीर अब जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कमिटी (JIC) द्वारा जारी आधिकारिक स्टैटिक्स रिपोर्ट से साफ हो गई है. रिपोर्ट में परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों के कुल 102 सवालों का पूरा डेटा विश्लेषण दिया गया है.

इस रिपोर्ट में परीक्षा में पूछे गए 102 प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स की स्टैटिक्स दी गई है. कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान का कहना है कि इस रिपोर्ट में सामने आया है कि परीक्षा में बैठने वाले 1,79,694 स्टूडेंट में से 1,79,485 यानी 99 फीसदी स्टूडेंट से ज्यादा मैथमेटिक्स के इस प्रश्न पर नंबर लेने में असफल रहे हैं. इनमें 61,487 ने इसे हल ही नहीं किया है. वहीं 1,17,998 विद्यार्थियों ने इसे गलत किया है. महज 209 स्टूडेंट इनमें पूरे अंक ला पाए हैं. यह क्वेश्चन रिलेशन और फंक्शन का है. इक्विवेलेंस रिलेशंस पूछे गए हैं. यह प्रश्न दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब बच्चों ने इसे अटेंप्ट किया तो वह इसकी कैलकुलेशन में उलझ गए.

एजुकेशन एक्सपर्ट ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota)

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परीक्षा में केवल चार प्रश्नों पर ही 50 फीसदी से ज्यादा को अंकः परीक्षा में केवल चार प्रश्नों पर ही 50 फीसदी से ज्यादा विद्यार्थियों को पूरे अंक मिले है. इनमें केमिस्ट्री व फिजिक्स का एक-एक व मैथमेटिक्स के दो प्रश्न हैं. सभी पेपर वन के हैं. जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड में 26 प्रश्न ऐसे हैं. जिनमें परीक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों में से केवल 5 फीसदी से कम को पूरे अंक मिले हैं, यानी करीब 1.75 लाख विद्यार्थी पूरा सॉल्व नहीं कर पाए हैं. इन प्रश्नों में केमिस्ट्री और फिजिक्स के 9-9 प्रश्न हैं, जबकि मैथमेटिक्स के आठ हैं. पेपर वन में फिजिक्स के चार, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के तीन-तीन है. पेपर 2 में केमिस्ट्री के छह, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के पांच-पांच हैं.

इन सवालों को सबसे ज्यादा लोगों ने छोड़ा. (ETV Bharat gfx)

एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया है कि जेआईसी रिपोर्ट में 102 प्रश्नों में से कितने विद्यार्थियों ने इन्हें अटेंप्ट किया है. कितने इसमें पूरे मार्क ला पाए हैं, कितनों को पार्शियली मार्क मिले हैं. कितने विद्यार्थियों का यह प्रश्न गलत आया था. इसमें प्रश्न के अनुसार ही पूरी डिटेल दी है. जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के प्रश्न हैं. परीक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं. इस बार पेपर वन में 48 प्रश्न थे, यानी प्रत्येक विषय में 16-16 थे. पेपर 2 में 54 प्रश्न पूछे गए थे, यानी प्रत्येक विषय में 18 -18 प्रश्न है.

इन पांच प्रश्न में 1 फीसदी से भी कम को मिले पूरे अंक : मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 1,17,998 स्टूडेंट पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 9 को सही सॉल्व नहीं कर पाए. केवल 0.12 फ़ीसदी स्टूडेंट इसमें पूरे नंबर ला पाए हैं. इनकी संख्या 209 है. जबकि 61,487 यानी 34. 22 फ्ट स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेंप्ट नहीं किया है. कुल मिलाकर 1,79,694 स्टूडेंट में 1,79,485 विद्यार्थी इस सवाल को हल करने में असफल रहे हैं. यह क्वेश्चन रिलेशन और फंक्शन का है, इक्विवेलेंस रिलेशंस पूछे गए हैं. यह साल 2026 परीक्षा का सबसे कठिन सवाल था.