JEE ADVANCED 2026: आईआईटी रुड़की को मिली आयोजन की जिम्मेदारी, 17 मई को होगी परीक्षा

कोटा : देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे कठिन परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) की तारीख की घोषणा कर दी गई है. शुक्रवार देर रात जेईई एडवांस की वेबसाइट को अपडेट कर दिया है, जिस पर ही नोटिफिकेशन जारी कर तारीख की घोषणा की गई है. इसमें बताया है कि 17 मई 2026 रविवार के दिन परीक्षा की जानी है. इसके साथ ही आयोजन की जिम्मेदारी भी आईआईटी रुड़की को मिली है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस वर्ष आईआईटी रुड़की जेईई एडवांस्ड परीक्षा की आयोजन संस्था होगी. जेईई एडवांस्ड 2026 की वेबसाइट को शुक्रवार रात को अपडेट कर दिया गया है. इस माध्यम से परीक्षा के आयोजन की तिथि और आयोजक आईआईटी का नाम घोषित किया गया है. बीते 20 वर्षों के रिकॉर्ड को देखने पर हर छह साल में आईआईटी को रोटेशन के आधार पर परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी जाती है. इसके छह साल पहले भी आईआईटी रूड़की ने यह परीक्षा करवाई थी. बीते साल 2025 में जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर के पास थी.