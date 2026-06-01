JEE Advanced 2026: सीकर के जतिन चाहर 3rd टॉपर, परीक्षा से पहले हुआ जॉन्डिस, 319 अंक हासिल कर रचा इतिहास
जतिन ने कक्षा 10वीं में 97 प्रतिशत और 12वीं में 95.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे.
Published : June 1, 2026 at 1:21 PM IST
सीकर : आईआईटी रुड़की की ओर से घोषित जेईई एडवांस्ड 2026 के परिणाम में सीकर के छात्र जतिन कुमार चाहर ने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है. जतिन को परीक्षा में 360 में से 319 अंक प्राप्त हुए हैं. इससे पहले वह जेईई मेन में भी ऑल इंडिया 133वीं रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं. उन्होंने कक्षा 10वीं में 97 प्रतिशत और 12वीं में 95.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे.
जतिन की सफलता का सफर चुनौतियों से भरा रहा. उन्होंने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्हें लगभग दो महीने तक पीलिया हो गया था. बीमारी के कारण एक समय उनका आत्मविश्वास जरूर डगमगाया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी. स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उन्होंने नियमित रूप से तैयारी जारी रखी और लगातार टेस्ट सीरीज में टॉप रैंकर्स में शामिल रहे. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्होंने अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखा.
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सीकर में किराए के कमरे में रहते थे जतिन : मूल रूप से झुंझुनू जिले के गोठ गांव निवासी जतिन के पिता दिनेश चाहर बीएसएफ में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां मोनिका गृहिणी हैं. बेटे की बेहतर तैयारी के लिए मां और बेटा सीकर में किराए का कमरा लेकर रहे. परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत के दम पर जतिन ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की.
कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने का सपना : जतिन ने बताया कि उन्होंने पाठ्यक्रम का दस से अधिक बार रिवीजन किया था, जिससे उन्हें शीर्ष रैंक मिलने का भरोसा था. उनका सपना कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने का है. सफलता का मंत्र साझा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यार्थी को खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए. उनका मानना है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता की चमक और संतोष भी उतना ही अधिक होगा.