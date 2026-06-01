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JEE ADVANCED 2026 RESULT : बेटी को पढ़ाने के लिए कोटा शिफ्ट हो गया परिवार, 4 साल की सफलता के बाद बनी जेईई एडवांस्ड की गर्ल्स टॉपर

आरोही की सफलता के पीछे कोटा का पूरा हाथ है. दूसरी तरफ उनके परिवार का पूरा समर्पण भी है.

First Girl to top JEE Advanced Exam
परिवार के साथ आरोही (Source : Aarohi Parents)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 8:58 PM IST

4 Min Read
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कोटा: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड के रिजल्ट में ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर आरोही देशपांडे बनी है. आरोही के ऑल इंडिया रैंक 77 है, लेकिन गर्ल्स कैटेगरी में पहली छात्रा है, जिन्होंने 280 अंक का स्कोर किया है. आरोही अब आईआईटी बॉम्बे से बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेगी. उनकी सफलता के पीछे कोटा का पूरा हाथ है. दूसरी तरफ उनके परिवार का पूरा समर्पण भी है. आरोही को पढ़ाने के लिए उनके पिता पूरे परिवार के साथ ही कोटा आ गए थे.

आरोही को पढ़ने के लिए 4 साल परिवार यहां पर रहा है. इसके बाद 17 मई को जेईई एडवांस्ड की परीक्षा को उसने पास किया और मई के अंतिम सप्ताह में ही परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब आरोही का चयन जेईई एडवांस्ड के जरिए आईआईटी बॉम्बे में हो जाएगा. वह वहां पर पढ़ने लग जाएगी. आरोही ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाला हैं, लेकिन पिता प्रसाद देशपांडे और मां अमित पुणे में जॉब करते थे.

आरोही ने आठवीं तक की पढ़ाई पुणे से की थी, तब परिवार पुणे रहता था. इसके बाद उनकी आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी थी, जिसको लेकर पूरे परिवार ने कोटा को चुना. परिवार के पांचों सदस्य कोटा शिफ्ट हो गए. जिनमें पिता, मां अमिता, भाई श्रेयस और दादी पदमजा शामिल हैं. प्रसाद देशपांडे आईटी प्रोफेशनल हैं और वर्क फ्रॉम होम करते हुए बेटी की मदद की है. जबकि मां अमिता एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं. उन्होंने ने भी कोटा से ही काम किया.

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अनुशासित थी दिनचर्या, कॉन्सेप्ट क्लीयर करने का लक्ष्य : आरोही ने बताया कि पढ़ाई के दौरान पूरी तरह से डिसिप्लिन टाइम टेबल रखा है. टॉपर बनने या रैंक से ज्यादा कांसेप्ट क्लियर करने पर जोर दिया है. डेली प्रैक्टिस पर पूरा फोकस रहता था. पेरेन्ट्स ने कभी प्रेशर नहीं बनाया, केवल मोटिवेट किया. रेगुलर टेस्ट देती थीं और हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का एनालिसिस करती थी.

जेईई एडवांस्ड जैसी कठिन परीक्षा में मेहनत के साथ-साथ स्मार्ट स्टडी, टाइम मैनेजमेंट और रेगुलर सेल्फ एनालिसिस भी जरूरी है. आरोही ने बताया कि 10वीं कक्षा में 96.7 प्रतिशत व 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97.8 प्रतिशत अंक लेकर आई थी. इससे पहले जेईई मेन में भी उन्होंने 99 ऑल इंडिया रैंक और 99.996 परसेंटाइल हासिल की थी.

कोटा में ही सेट हुआ आईआईटी बॉम्बे का टारगेट : प्रसाद देशपांडे का कहना है कि पुणे अच्छा विकसित शहर है, लेकिन आरोही को लगा कि पढ़ाई में उसे इंटरेस्ट आ रहा है और वह अच्छा कर सकती है. इसलिए कक्षा आठवीं की परीक्षा पास करने के बाद में साल 2021 में कोटा शिफ्ट हो गए थे. यहां पर राजीव गांधी नगर में रहकर एक कोचिंग करने लग गई.

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आरोही ने नवी और दसवीं तक तय नहीं किया था कि उसे कहां (मेडिकल या इंजीनियरिंग) की तरफ जाना है. आरोही ने कक्षा 9वीं व 10वीं में सभी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिनमें साइंस के जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स व केमिस्ट्री शामिल है. कोटा में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ-साथ कांसेप्ट क्लियर करवाया जाते हैं, काफी डीप लेवल पर पढ़ाई करवाई जाती है. ऐसे में कक्षा दसवीं में पढ़ते समय उसको लगा कि मैथमेटिक्स में रूचि ज्यादा है. इसीलिए उसने इंजीनियरिंग की तरफ अपना रुख किया था. इसके बाद ही यह उसका गोल सेट हो गया था कि आईआईटी बॉम्बे से बीटेक करनी है.

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