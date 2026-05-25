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JEE ADVANCED का प्रोविजनल Answer Key जारी, बोनस अंक नहीं, फिजिक्स में एक प्रश्न के दो उत्तर माने सही.. 26 तक कर सकेंगे आपत्ति

JEE ADVANCED 2026 ( FILE PHOTO )

कोटा : विश्व की दूसरी सबसे कठिन परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2026 (JEE ADVANCED 2026) की परीक्षा 17 मई को आयोजित की गई थी. आयोजन एजेंसी आईआईटी रुड़की ने सोमवार को प्रोविजनल आंसर की जारी की कर दी है. इन प्रोविजनल उत्तर तालिकाओं पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए स्टूडेंट्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है. दूसरी तरफ Answer key में किसी तरह का कोई बोनस अंक अभी घोषित नहीं किया गया है. जबकि फिजिक्स के प्रश्न के लिए दिए गए दो विकल्प को सही माना है. जबकि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया की जेईई एडवांस्ड 2026 की प्रोविजनल उत्तर तालिकाओं के अनुसार कोई प्रश्न बोनस नहीं है. इसे भी पढ़ें: JEE ADVANCED 2026 से IIT में नहीं मिले एडमिशन तो जानें प्लान 'बी', IIST तिरुवनंतपुरम में भी मिल सकता है मौका