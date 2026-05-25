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JEE ADVANCED का प्रोविजनल Answer Key जारी, बोनस अंक नहीं, फिजिक्स में एक प्रश्न के दो उत्तर माने सही.. 26 तक कर सकेंगे आपत्ति

जेईई एडवांस्ड की प्रोविजनल आंसर आज जारी कर दी गई है. फिजिक्स में रे-ऑप्टिक्स चैप्टर के प्रश्न के दो विकल्प माने सही.

JEE ADVANCED 2026
JEE ADVANCED 2026 (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 11:32 AM IST

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कोटा : विश्व की दूसरी सबसे कठिन परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2026 (JEE ADVANCED 2026) की परीक्षा 17 मई को आयोजित की गई थी. आयोजन एजेंसी आईआईटी रुड़की ने सोमवार को प्रोविजनल आंसर की जारी की कर दी है. इन प्रोविजनल उत्तर तालिकाओं पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए स्टूडेंट्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है.

दूसरी तरफ Answer key में किसी तरह का कोई बोनस अंक अभी घोषित नहीं किया गया है. जबकि फिजिक्स के प्रश्न के लिए दिए गए दो विकल्प को सही माना है. जबकि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया की जेईई एडवांस्ड 2026 की प्रोविजनल उत्तर तालिकाओं के अनुसार कोई प्रश्न बोनस नहीं है.

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फिजिक्स विषय के पेपर-1 में पूछा गया यह प्रश्न है जिसमें सेक्शन वन में चार नंबर पर है. इसमें विद्यार्थियों को सही प्रश्न पर तीन अंक मिलने हैं, जबकि गलत उत्तर पर माइनस मार्किंग में एक अंक कटना है. यह चैप्टर रे-ऑप्टिक्स से संबंधित है. प्रश्न डबल कन्वैक्स लेंस की शक्ति में परिवर्तन से संबंधित ग्राफ आधारित है. इसमें एक से अधिक विकल्प ठीक घोषित किए गए हैं. जबकि केमिस्ट्री व मैथमेटिक्स विषयों के प्रश्नपत्र में कोई गलती नहीं मानी हैं. जबकि पिछले साल जेईई एडवांस्ड 2025 में जारी की गई प्रोविजनल उत्तर तालिकाओं के अनुसार पेपर-2 में फिजिक्स का एक प्रश्न बोनस घोषित किया गया था. इस बोनस प्रश्न के अंक सभी विद्यार्थियों को आवंटित किए थे, जिसे कैंडिडेट ने अटेंप्ट किया था या नहीं. देव शर्मा ने बताया कि इस बार परीक्षा के लिए 1.88 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. ऐसे में करीब 1.80 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है.

अब यह होगी प्रक्रिया :-

  • इसके अनुसार प्रोविजनल उत्तर तालिकाओं पर आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा 26 मई शाम 5 बजे तक
  • फाइनल उत्तर तालिकाओं व परीक्षा परिणाम के साथ ऑल इंडिया रैंक्स 1 जून 2026 सुबह 10 बजे
  • जोसा काउंसलिंग 2 जून से शुरू होना प्रस्तावित

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