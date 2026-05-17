ETV Bharat / bharat

JEE ADVANCED 2026 पेपर एनालिसिस: फिजिक्स करेगी रैंक तय, इस बार कम नंबर पर भी बेहतर मिल जाएगी AIR

एक्सपर्ट्स के अनुसार मैथ्स को कुछ विद्यार्थियों ने मैनेजेबल बताया. जबकि कई को यह सेक्शन सबसे टफ लगा.

Students emerging after taking the exam
परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 8:50 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: जेईई एडवांस्ड की परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई. एग्जाम पूरा होने के तुरंत बाद ही आयोजन एजेंसी आईआईटी रुड़की ने क्वेश्चन पेपर भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं. कोटा एजुकेशन संस्थान के एक्सपर्ट ने इस पेपर का एनालिसिस किया है. जिनके अनुसार पेपर का लेवल जिस तरह से कोटा में माॅक टेस्ट की तैयारी कराई गई थी, वैसे ही कई सारे प्रश्न विद्यार्थियों को पेपर में देखने को मिले. इस बार फिजिक्स के पेपर का लेवल देखकर उसे रैंक निर्धारण का आधार बताया जा रहा हैं. क्योंकि तीनों विषयों में सबसे अच्छा पेपर फिजिक्स का रहा है. फिजिक्स सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही, जबकि केमिस्ट्री अपेक्षाकृत स्कोरिंग और मैथ्स लंबी व टाइम लेने वाली रही.

कट-ऑफ और मार्क्स के अनुसार रैंक के अनुमान की बात करें, तो पेपर के स्तर को देखते हुए इस साल कम अंकों पर भी बेहतर रैंक मिलने की संभावना है. जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स लगभग 30 से 33 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 से 30 प्रतिशत और एससी-एसटी वर्ग के लिए 15 से 18 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है. वहीं प्रत्येक विषय में न्यूनतम 8 से 10 अंक लाना जरूरी हो सकता है. 60 से 65 प्रतिशत से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थी टॉप-500 में जगह बना सकते हैं. जबकि 48 से 52 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्रों के टॉप-5000 में आने की अच्छी संभावना है.

Nitin Vijay, Founder and CEO of private coaching, Vinod Kumawat, VP of private coaching
निजी कोचिंग संस्थान के फाउंडर व सीईओ नितिन विजय और निजी कोचिंग संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट विनोद कुमावत (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: JEE ADVANCED 2026: प्रश्नों की संख्या बदली पर पूर्णांक नहीं, फिजिक्स का पेपर रहा कठिन, यहां देखें मार्किंग स्किम

फिजिक्स: लेंदी और पिछले सालों की तुलना में रहा कठिन: निजी कोचिंग संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट विनोद कुमावत के अनुसार फिजिक्स के पेपर ओवरऑल लेंदी रहा और पिछले सालों की तुलना में कठिन रहा. कैलकुलेशन ने बच्चों को उलझाए रखा. इनोवेटिव यानी नए तरीके से प्रश्नों को पूछा गया था. सिलेबस में जोड़े नए टाॅपिक्स से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया. पेपर में 12वीं कक्षा के सिलेबस का वेटेज ज्यादा रहा.

पेपर 1 की तुलना में पेपर 2 ज्यादा कठिन और लेंदी रहा. सारे प्रश्न जेईई एडवांस्ड के टाॅपिक से पूछे गए थे. फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आधारित और लंबे सवालों ने विद्यार्थियों का काफी समय लिया. पेपर में सीधे फॉर्मूला आधारित प्रश्न कम थे. जबकि मल्टी-कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन आधारित सवाल ज्यादा पूछे गए. छात्रों के अनुसार दोनों पारियों में फिजिक्स का स्तर कठिन रहा. इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैकेनिक्स का दबदबा रहा. मॉडर्न फिजिक्स से भी अच्छे प्रश्न पूछे गए. लेकिन मैकेनिक्स के ट्विस्टेड सवालों ने छात्रों का काफी समय लिया.

Students exiting the examination center
परीक्षा केंद्र से बाहर आते विद्यार्थी (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: JEE Advanced में 98 फीसदी स्टूडेंट नहीं कर पाते आधा स्कोर, महज 30 फीसदी अंक में हो जाते हैं क्वालीफाई

कैमिस्ट्री: साॅलिड स्टेट और रीयल गैस से एक भी प्रश्न नहीं: निजी कोचिंग संस्थान के फाउंडर व सीईओ नितिन विजय ने बताया कि केमिस्ट्री ने छात्रों को राहत दी. कई विद्यार्थियों ने कहा कि केमिस्ट्री अपेक्षाकृत आसान रही और इसमें स्कोर करने के अवसर ज्यादा थे. पेपर में ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री के प्रश्नों का वेटेज ज्यादा रहा. ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री का पेपर 1 आसान रहा और पेपर 2 मोडरेट और लेंदी रहा. अधिकतर सवाल स्टैंडर्ड रिएक्शन और मल्टीपल कंसेप्ट्स पर आधारित थे. इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री का पेपर 1 आसान से मध्यम स्तरीय रहा.

Students exiting the exam center
एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते स्टूडेंट्स (ETV Bharat Kota)

पेपर 2 मध्यम से स्तरीय रहा. सारे प्रश्न सिलेबस से पूछे गए थे एवं सबसे ब्लाॅक कैमिस्ट्री का वेटेज अच्छा रहा. फिजीकल कैमिस्ट्री का पेपर 1 आसान रहा जबकि पेपर 2 आसान से मध्यम स्तरीय रहा. साॅलिड स्टेट और रीयल गैस से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया. सभी प्रश्न जेईई एडवांस्ड के सिलेबस से पूछे गए थे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा अधिक रहा, जिसमें मल्टी-स्टेप रिएक्शंस पूछी गईं. वहीं फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन आधारित न्यूमेरिकल सवाल अधिक थे और इनऑर्गेनिक के कई प्रश्न सीधे एनसीईआरटी आधारित दिखाई दिए.

पढ़ें: स्टूडेंट चॉइस में सबसे ऊपर IIT बॉम्बे, सबसे नीचे जम्मू, 2000 तक की रैंक पर विद्यार्थियों ने नहीं चुनी यह 9 आईआईटी

मैथ्स: मैथमेटिक्स सॉल्व करने लायक, लेकिन लेंदी: एक्सपर्ट्स के अनुसार मैथ्स को कुछ विद्यार्थियों ने मैनेजेबल बताया. जबकि कई को यह सेक्शन सबसे टफ लगा. हालांकि अधिकांश विद्यार्थियों का कहना था कि सवाल हल करने योग्य थे, लेकिन वे काफी लेंदी थे. दूसरी तरफ मैथ्स का पेपर हमेशा की तरह लेंदी एवं इनोवेटिव रहा, सिलेबस में जोड़े गए नए टाॅपिक्स से दो-दो प्रश्न पूछे गए. काॅनिक सेक्शन व परम्यूटेशन एंड काॅम्बिनेशन के प्रश्नों की संख्या सामान्य से ज्यादा रही. पेपर में 11वीं एवं 12वीं कक्षा से पूछे गए प्रश्नों का वेटेज लगभग एक समान रहा. प्रोबेबिलिटी और डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रश्नों की संख्या पिछले सालों की तुलना में कम रही. मैथ्स में कैलकुलस और अलजेब्रा का अनुपात लगभग बराबर रहा, जिसमें फंक्शन्स और इंटीग्रल के प्रश्न कठिन रहे.

TAGGED:

JEE ADVANCED QUESTIONS AND MARKS
JEE ADVANCED 2026
EXPERTS ON JEE ADVANCED PAPERS
MINIMUM QUALIFYING MARKS
JEE ADVANCED 2026 PAPER ANALYSIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.