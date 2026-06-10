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JEE Advanced 2026 : टाइल कारीगर का बेटा पढ़ेगा IIT में, पिता बोले- परिवार का होगा पहला इंजीनियर

जय कुमार की उपलब्धि एक मिसाल : जय का कहना है कि उसके परिवार ने उसे पढ़ाई के लिए हर चीज उपलब्ध करवाई है. कभी किसी संसाधनों की कमी नहीं आने दी. वह वीडियो लेक्चरर्स के जरिए भी पढ़ाई करते थे, इसलिए घर में इंटरनेट लगवाया गया. लैपटॉप भी दिलाया गया था. निजी कोचिंग संस्थान के सीईओ नितिन विजय का कहना है कि कोटा इसीलिए ही जाना जाता है. यहां सफलता अंकों और रैंक की कहानी तो बताती ही है, उसके पीछे किए गए संघर्ष, त्याग और सपने भी उसमें होते हैं. जय कुमार की उपलब्धि ऐसी ही एक मिसाल है, जिसने सीमित संसाधनों से सभी चुनौतियों को अपनी मेहनत से पीछे छोड़ा है.

जय कुमार को अपनी रैंक के आधार पर आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एडमिशन की संभावना है, लेकिन उन्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बीटेक करना है, इसीलिए उन्हें दूसरी आईआईटी हैदराबाद, गुवाहाटी या अन्य में सीट मिल सकती है. उनकी रैंक के आधार पर टॉप 10 आईआईटी में कहीं भी सीट मिल जाएगी. उन्होंने जोसा काउंसलिंग में अपनी चॉइस भी भर दी है.

पिता का कहना है कि बेटा बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, उसका व मेरा लक्ष्य इंजीनियरिंग था, इसीलिए मैंने शुरू से ही उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा. अब बेटे ने सफलता हासिल की है. ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है. जय कुमार का कहना है कि उनके 10वीं में 94.3 और 12वीं 94.8 फीसदी अंक थे. जेईई मेन में एआईआर 19481 और एससी कैटेगरी में 553 रैंक है. जेईई एडवांस्ड में सीआरएल 8313 और एससी कैटेगरी में 196 रैंक है.

कोटा: डीसीएम इंदिरा गांधी नगर के रहने वाले जय कुमार ने जेईई एडवांस्ड की परीक्षा को क्रैक किया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले और क्रैक करने वाले वह अपने परिवार के पहले हैं. उनके पिता ललित किशोर फ्लोर टाइल के कारीगर हैं. जय की सफलता में उनके पिता का भी काफी योगदान है. पिता ने बेटे की पढ़ाई के लिए ज्यादा मेहनत की और पैसे जुटाए.

काम के साथ जय की ड्यूटी भी : पिता ललित किशोर की दिनचर्या बीते 2 सालों से जय के अनुसार ही तय थी. वह सुबह जय को कोचिंग छोड़ने के लिए जाते थे, दोपहर में लंच देने के लिए और शाम को कोचिंग से लेने के लिए भी जाते थे. वे अपने काम के साथ-साथ जय की ड्यूटी भी कर रहे थे, क्योंकि उनका लक्ष्य था, कि जय को इंजीनियरिंग करवानी है. ललित किशोर का कहना है कि वह कोटा में रहते थे और कोचिंग संस्थानों में भी उन्होंने काम किए थे, इसीलिए आईआईटी एंट्रेस के बारे में समझते थे. वह खुद 10वीं पास हैं. पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते आगे नहीं पढ़ पाए. उनके पिता चौथमल भी निर्माण कारीगर ही थे.

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आईआईटी में पढ़ने वाले परिवार में पहले : पिता के साथ ही उन्होंने मजदूरी शुरू कर दी थी. पहले वह निर्माण मजदूर के रूप में ही काम करने लग गए थे, बाद में टाइल लगाने का काम सीखा और छोटे भाई भरत को भी इसी काम में लगा दिया. बीते कुछ सालों से दोनों भाई मिलकर टाइल लगाने के बड़े काम भी लेने के लगे हैं. जय की मां देवंती आठवीं पास है, जबकि बहन सलोनी बीकॉम की पढ़ाई कर रही है. देवंती का कहना है कि बेटा पढ़ाई में आगे रहता था, तब खुशी होती थी. अब इंजीनियरिंग भी करेगा. उनका संयुक्त परिवार है और यह परिवार का पहला बच्चा होगा जो कि आईआईटी में पढ़ने के लिए जाएगा.

जय कुमार ने क्रैक किया जेईई एडवांस्ड (ETV Bharat Kota)

सरकार की अनुप्रति योजना का भी मिला फायदा : ललित किशोर का कहना है कि कक्षा 9वीं के परिणाम के बाद जानकार अध्यापक गिरीश गुप्ता के घर में जय को लेकर गए थे. उन्होंने टेस्ट लिया और कहा था कि इसका एडमिशन आईआईटी में हो सकता है. इसके बाद जय की पढ़ाई के लिए जी जान लगा दिया. 10वीं के परिणाम के बाद ही कोचिंग में दाखिला करा दिया था. उसकी 11वीं की फीस भी जमा की.

इसके बाद कक्षा 12वीं में भी फीस जमा कर दी थी, लेकिन बाद में राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना के तहत उसका चयन हो गया. कोचिंग संस्थान ने साल के आखिर में फीस लौटा दी. इसके बाद अब जय ने परीक्षा में अपना दमखम दिखाया और अच्छी रैंक हासिल की है. पिता ललित किशोर ने बताया कि कोटा में कोचिंग का माहौल काफी है. ऐसे में शुरू से ही सोच लिया था कि बेटे को इंजीनियरिंग करानी है और इसके लिए उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाई करवाई.

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एक ही लक्ष्य IIT : जय का कहना है कि पूरा टाइम शेड्यूल बनाया और फॉलो किया. पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी. कोचिंग में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक क्लास होती थी, जिसके लिए 7:30 बजे ही घर से निकल जाते थे. पिता कोचिंग में टिफिन दे जाते थे. लंच कर कोचिंग में ही सेल्फ स्टडी करता था. वहां पर ही डाउट तैयार करतेा और जितने भी डाउट आते उनको पूरी तरह से क्लियर करने के बाद रात को 8 बजे घर आता था. खाना खाने के बाद वापस 9 बजे पढ़ने बैठ जाता था और 12 बजे तक पढ़ता था. पूरे दिन भर में सेल्फ स्टडी करीब 6 घंटे के आसपास होती थी. 4 से 5 घंटे कोचिंग में भी पढ़ाई करते थे. मोबाइल का उपयोग भी पढ़ाई के लिए ही करते थे, क्योंकि एक ही लक्ष्य था आईआईटी में एडमिशन.

मॉक टेस्ट व डाउट क्लियर पर किया फोकस : तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट उनकी सफलता में मददगार बने हैं. शुरुआती दिनों में उनके अंक कम आते थे, लेकिन गलतियों को पकड़ा और टीचर्स से बात कर उन्हें दूर किया. लगातार प्रैक्टिस के जरिए ही उन्होंने अपने मॉक टेस्ट के प्रदर्शन को सुधार लिया. लगातार सुधार के बाद उनके अंक काफी अच्छे आने लग गए और वह टॉप आ रहे स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करने लगे, जिससे उन्हें मदद मिली. थकान या तनाव महसूस होने पर दोस्तों से बात और वॉक पर निकल जाते थे. उनका मन हल्का हो जाता फिर पढ़ाई में जुट जाते थे.

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