ETV Bharat / bharat

JEE Advanced 2026: IIT रुड़की ने जारी किया शेड्यूल, 17 मई को परीक्षा व 1 जून को रिजल्ट

कोटा: विश्व के दूसरे नंबर की सबसे कठिन व देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE Advanced 2026) का टाइम शेड्यूल इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की ने जारी कर दिया है. इस बार परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की को मिली है. जिसके बाद सोमवार रात को आधिकारिक शेड्यूल जारी किया है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 को किया जाएगा. वहीं, परीक्षा का परिणाम 1 जून 2026 को जारी कर दिया जाएगा. जबकि इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से 2 मई के बीच में ऑनलाइन होंगे. इसमें रजिस्ट्रेशन में जेईई मेन परीक्षा से क्वालीफाई करने वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे. जबकि विदेशी विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगे.

पढ़ें : JEE ADVANCED 2026 : आईआईटी रुड़की ने जारी किया एग्जाम का सिलेबस