JEE Advanced 2026: IIT रुड़की ने जारी किया शेड्यूल, 17 मई को परीक्षा व 1 जून को रिजल्ट
JEE Advanced 2026 का टाइम शेड्यूल इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की ने जारी कर दिया है.
Published : December 29, 2025 at 10:46 PM IST
कोटा: विश्व के दूसरे नंबर की सबसे कठिन व देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE Advanced 2026) का टाइम शेड्यूल इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की ने जारी कर दिया है. इस बार परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की को मिली है. जिसके बाद सोमवार रात को आधिकारिक शेड्यूल जारी किया है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 को किया जाएगा. वहीं, परीक्षा का परिणाम 1 जून 2026 को जारी कर दिया जाएगा. जबकि इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से 2 मई के बीच में ऑनलाइन होंगे. इसमें रजिस्ट्रेशन में जेईई मेन परीक्षा से क्वालीफाई करने वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे. जबकि विदेशी विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगे.
पढ़ें : JEE ADVANCED 2026 : आईआईटी रुड़की ने जारी किया एग्जाम का सिलेबस
पढे़ं : JEE Advanced 2026: पात्रता नियम सख्त, IIT रुड़की ने जारी की नई गाइडलाइंस, मिलेंगे सिर्फ दो अटेम्प्ट
इस परीक्षा में जेईई मेन से 2.5 लाख विद्यार्थी क्वालीफाई करते हैं. जिनमें से बीते सालों में 5 सालों में 1.60 से 1.90 के बीच विद्यार्थी आवेदन किया हैं. वहीं, परीक्षा में भी 1.50 से 1.80 के बीच विद्यार्थी बैठते हैं.
यह रहेगा पूरा शेड्यूल:
- विदेशी विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे और यह रजिस्ट्रेशन 2 मई तक रात 11:59 बजे तक चलेंगे.
- जेईई मेन से क्वालीफाई करने वाले कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे और यह रजिस्ट्रेशन 2 मई तक रात 11:59 बजे तक चलेंगे.
- 4 मई शाम 11:59 बजे तक विद्यार्थी अपनी फीस ऑनलाइन जमा कर सकेंगे.
- कैंडिडेट के एडमिट कार्ड 11 मई सुबह 10 बजे जारी कर दिए जाएंगे. जिन्हें 17 मई दोपहर 2:30 बजे तक डाउनलोड कर सकेंगे.
- एक्जाम 17 मई को दो पारियों में आयोजित किया जाएगा. जिसमें पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर की पारी 2:30 से 5:30 बजे तक होगी.
- 21 मई को विद्यार्थियों की रिकॉर्डर रिस्पांस शीट जारी कर दी जाएगी.
- 25 मई को प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी.
- प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति 26 मई शाम 5:00 बजे तक होगी.
- जेईई एडवांस्ड की फाइनल आंसर की व रिजल्ट 1 जून को सुबह 10:00 बजे जारी किया जाएगा.