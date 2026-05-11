ETV Bharat / bharat

JEE ADVANCED 2026: IIT रुड़की ने जारी किए एडमिट कार्ड, परीक्षा के नियम भी जारी

JEE AEVANCED 2026 का आयोजन 17 मई को. 1.8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र आईआईटी रुड़की ने जारी कर दिए.

JEE ADVANCED 2026
परीक्षा के लिए कतार में लगे स्टूडेंट (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) में प्रवेश के लिए आयोजित जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड (JEE AEVANCED 2026) का आयोजन 17 मई को किया जा रहा है. इस परीक्षा में भाग ले रहे 1.8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र आईआईटी रुड़की ने जारी कर दिए. प्रवेश पत्र के लिए पहले से ही समय निर्धारित किया गया था. उसके तहत सोमवार सुबह एडमिट कार्ड के पांच लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जहां से अभ्यर्थी इन डाउनलोड कर सकते हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आईआईटी-रुड़की ने कैंडिडेट्स को साफ बताया है कि एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार के अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जोनल कोऑर्डिनेटिंग आईआईटी के चेयरपर्सन से तत्काल संपर्क करें.

पढ़ें : JEE Advanced परीक्षा 17 मई को, लास्ट वीक स्ट्रैटेजी , मॉक टेस्ट और गलती विश्लेषण से पाएं बेहतर स्कोर

देव शर्मा ने बताया कि 2 पेज के एडमिट कार्ड में पहले पेज पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिस पर विद्यार्थी व अभिभावक के हस्ताक्षर जरूरी है. दूसरे पेज पर परीक्षा पहले, दौरान व परीक्षा बाद में बरती जाने वाली सावधानियों का विस्तृत ब्योरा है. विद्यार्थियों को परीक्षा दिवस के दिन एडमिट कार्ड का एक प्रिंट व ओरिजिनल फोटो आईडी, आधार कार्ड, विद्यालय आईडी, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक जरूर ले जाना होगा.

विद्यार्थियों को परीक्षा प्रश्न पत्र हल करने के लिए एक स्क्रिबल पेड या रफ पेपर वर्कशीट्स का समूह उपलब्ध कराया जाएगा. कैंडिडेट सावधानीपूर्वक उपयोग में क्योंकि किसी भी अवस्था में अतिरिक्त रफ-पेपर वर्कशीट्स विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परीक्षा समाप्त होने पर यह स्क्रिबल पेड या रफ पेपर वर्कशीट्स संबंधित इनविजीलेटर अधिकारी को सौंप दें. प्रथम पारी में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 बजे से होगी.

पढ़ें : JEE ADVANCED 2026: जेईई मेन से क्वालीफाई 60 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं किया आवेदन

विद्यार्थियों को 8:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा. परीक्षा के लिए कैंडिडेट को पेन, पेंसिल और रबड़ स्वयं का ले जाना होगा. धार्मिक चिन्ह धारण करने में विशेष सावधानी बरतें. विद्यार्थी धार्मिक चिन्ह धारण कर सकते हैं, लेकिन इन धार्मिक चिन्हों के साथ कोई आपत्तिजनक वस्तु पाई जाती है तो इसे त्यागना होगा. विद्यार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ताबीज इत्यादि नहीं पहनें. हल्के रंग के खुले वस्त्र व चप्पल पहनें तो बेहतर होगा.

TAGGED:

JEE ADVANCED 2026
IIT ROORKEE EXAM DATE
ADMIT CARD
परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम
JEE ADVANCED ADMIT CARD 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.