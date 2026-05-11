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JEE ADVANCED 2026: IIT रुड़की ने जारी किए एडमिट कार्ड, परीक्षा के नियम भी जारी

कोटा: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) में प्रवेश के लिए आयोजित जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड (JEE AEVANCED 2026) का आयोजन 17 मई को किया जा रहा है. इस परीक्षा में भाग ले रहे 1.8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र आईआईटी रुड़की ने जारी कर दिए. प्रवेश पत्र के लिए पहले से ही समय निर्धारित किया गया था. उसके तहत सोमवार सुबह एडमिट कार्ड के पांच लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जहां से अभ्यर्थी इन डाउनलोड कर सकते हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आईआईटी-रुड़की ने कैंडिडेट्स को साफ बताया है कि एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार के अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जोनल कोऑर्डिनेटिंग आईआईटी के चेयरपर्सन से तत्काल संपर्क करें.

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देव शर्मा ने बताया कि 2 पेज के एडमिट कार्ड में पहले पेज पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिस पर विद्यार्थी व अभिभावक के हस्ताक्षर जरूरी है. दूसरे पेज पर परीक्षा पहले, दौरान व परीक्षा बाद में बरती जाने वाली सावधानियों का विस्तृत ब्योरा है. विद्यार्थियों को परीक्षा दिवस के दिन एडमिट कार्ड का एक प्रिंट व ओरिजिनल फोटो आईडी, आधार कार्ड, विद्यालय आईडी, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक जरूर ले जाना होगा.