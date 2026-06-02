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JEE ADVANCED RESULT : 61 पर क्लोज हो सकती है IIT बॉम्बे की CS ब्रांच, 17,000 रैंक तक भी एडमिशन

कोटा : जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) एडवांस्ड 2026 का परिणाम घोषित होते ही देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में प्रवेश की दौड़ शुरू हो गई है. आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित इस परीक्षा में इस साल कुल 1,79,694 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 56,880 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए योग्य घोषित किया गया है. इन सफल उम्मीदवारों के लिए जोसा (JoSAA) काउंसलिंग की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो रही है.

​कोटा के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि यदि कैटिगरी (Category-wise) आंकड़ों को देखें, तो इस साल जनरल कैटेगरी से 15,883, ओबीसी से 12,385, ईडब्ल्यूएस से 6,377, एससी से 15,856 और एसटी कैटेगरी से 6,379 विद्यार्थी योग्य घोषित किए गए हैं. इस बार पिछले साल के मुकाबले 2,502 ज्यादा कैंडिडेट्स ने क्वालीफाई किया है, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है.

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​आईआईटी बॉम्बे सीएस की चमक बरकरार : अमित आहूजा ने बताया कि जेईई-एडवांस्ड के रिजल्ट के बाद अब विद्यार्थियों और अभिभावकों में सबसे बड़ी उत्सुकता कॉलेज और ब्रांच के चयन की है. टॉपर्स की पहली पसंद हमेशा की तरह इस बार भी आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस (CS) ब्रांच बनी हुई है. ट्रेंड्स को देखते हुए उम्मीद है कि यह ऑल इंडिया रैंक (AIR) 61 पर ही क्लोज हो जाएगी. वहीं, निचली रैंकिंग वाले विद्यार्थियों को 17,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी आईआईटी में सीटें मिलने की संभावना है. साल 2025 की काउंसलिंग में 18,160 सीट 23 आईआईटी में थी, इस बार यह सीट कुछ बढ़ सकती है. जोसा काउंसलिंग में जारी होने वाली सीट मैट्रिक्स में इसका खुलासा होगा.