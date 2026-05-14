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स्टूडेंट चॉइस में सबसे ऊपर IIT बॉम्बे, सबसे नीचे जम्मू, 2000 तक की रैंक पर विद्यार्थियों ने नहीं चुनी यह 9 आईआईटी

JEE Advanced 2026 की परीक्षा 17 मई को होगी. पिछले रुझानों के अनुसार, टॉपर्स की पहली पसंद कंप्यूटर साइंस बना हुआ है.

​JEE Advanced Exam
​JEE Advanced Exam (सांकेतिक फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 10:06 AM IST

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कोटा : देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम' (JEE Advanced 2026) का बिगुल बज चुका है. 17 मई को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के माध्यम से देश की 23 आईआईटी (IIT) की लगभग 18,000 से अधिक सीटों पर मेधावी छात्रों को प्रवेश मिलेगा. नियमों के मुताबिक, कुल सीटों के मुकाबले करीब ढाई से तीन गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई घोषित किया जाएगा. इसके बाद JoSAA (जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी) के माध्यम से छात्रों को उनकी रैंक और पसंद के आधार पर कॉलेज और ब्रांच का आवंटन होगा.

​साल 2025 के जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड के परिणाम के बाद जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) की आईआईटी में एडमिशन के लिए आयोजित हुई काउंसलिंग के छोटे राउंड के आधार पर ईटीवी भारत ने एनालिसिस एक्सपर्ट्स के साथ किया है. वर्ष 2025 के काउंसलिंग डेटा का बारीकी से विश्लेषण करने पर एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की चॉइस के आधार पर देखा जाए तो पहले रैंक वाले विद्यार्थी ने आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस ब्रांच को चुना है. पीछे सालों में भी लगभग ऐसा ही होता आया है. दूसरी आईआईटी की बात की जाए तो दिल्ली को 24 रैंक वाले विद्यार्थी ने चुना है. इसी तरह से मद्रास को 79 रैंक वाले विद्यार्थी ने चुना है. कानपुर को 147 खड़गपुर व 238 रैंक वाले विद्यार्थी ने प्राथमिकता में लिया है.

स्टूडेंट चॉइस में सबसे ऊपर IIT बॉम्बे
स्टूडेंट चॉइस में सबसे ऊपर IIT बॉम्बे (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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रैंक के आधार पर निचली आईआईटी की बात की जाए तो सबसे नीचे आईआईटी जम्मू का चुनाव विद्यार्थियों ने किया है, यह 9759 रैंक पर विद्यार्थी ने चुनी है. जबकि इसके पहले पलक्कड़ आईआईटी 6845 रैंक वाले विद्यार्थी ने चुनी है. इसके पहले धरवाड़ आईआईटी को 4742, भिलाई को 4662 और गोवा को 4256 रैंक वाले विद्यार्थियों ने सबसे पहले चुना है. यानी उनकी पहली सीट ही इस रैंक पर चुनी गई है.

ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का पूरा विश्लेषण
ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का पूरा विश्लेषण (फोटो ईटीवी भारत gfx)

91 फ़ीसदी आईआईटी में कंप्यूटर साइंस की सीट भरी : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा बताते हैं कि आज भी आईआईटी में प्रवेश लेने वाले 'क्रीम' स्टूडेंट्स की पहली और आखिरी पसंद 'कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग' (CSE) ही है. आंकड़ों के अनुसार, देश की 23 में से 21 आईआईटी (यानी करीब 91 फीसदी) में छात्रों ने सबसे पहले कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ही चुना है. हैरानी की बात यह है कि केवल दो ही ऐसी आईआईटी रहीं, जहां छात्रों ने पहली सीट के रूप में किसी दूसरी ब्रांच को प्राथमिकता दी. इसमें आईआईटी पलक्कड़ में छात्रों ने 'डाटा साइंस और इंजीनियरिंग' को चुना जिसकी रैंक 6845 थी. जबकि आईआईटी जम्मू में 'इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग' पहली प्राथमिकता बनी.

परीक्षा देने के लिए कतार में लगे हुए विद्यार्थी
परीक्षा देने के लिए कतार में लगे हुए विद्यार्थी (FILE PHOTO)

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91% छात्र चाहते हैं कंप्यूटर साइंस
91% छात्र चाहते हैं कंप्यूटर साइंस (फोटो ईटीवी भारत gfx)

टॉप 1000 वालों ने चुनी केवल 11 IIT : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि टॉप 1000 वाले विद्यार्थियों ने 11 आईआईटी को प्राथमिकता दी थी. इनमें सबसे पहले मुंबई, इसके बाद दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, हैदराबाद, गुवाहाटी, वाराणसी और गांधीनगर और इंदौर शामिल है. जबकि, रोपड़, तिरुपति और पटना आईआईटी की पहली सीट 1500 से 2000 रैंक के बीच वाले कैंडिडेट ने चुन ली थी. वहीं शेष नो आईआईटी का चयन काफी निचली रैंक तक किया गया है. इनमें 2500 रैंक तक मंडी, धनबाद, जोधपुर और भुवनेश्वर का चुनाव पहली सीट के रूप में हुआ है. जबकि गोवा, भिलाई व धारवाड़ की पहली सीट का चयन 4200 से 4800 रैंक के बीच में हुआ है. इसके बाद पलक्कड़ की पहली सीट चयन 6845 और जम्मू का 9759 पर हुआ है.

91% छात्र चाहते हैं कंप्यूटर साइंस
91% छात्र चाहते हैं कंप्यूटर साइंस (फोटो ईटीवी भारत gfx)

यह रही थी साल 2025 में क्लोजिंग रैंक :-

  • टॉपर्स रैंक की बात की जाए तो जेईई एडवांस्ड की 20,792 रैंक पर भी ​आईआईटी वाराणसी (BHU) में बैचलर ऑफ़ आर्किटेक्चर की पांच साल के कोर्स में एडमिशन मिला.
  • बीटेक सीट की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट रैंक आईआईटी जम्मू में मटेरियल इंजीनियरिंग के बीटेक कोर्स में 18,156 रैंक तक छात्रों को दाखिला मिला .
  • बीएचयू वाराणसी में फीमेल ओनली कोटे के तहत 28,481 रैंक पर भी आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन हुआ
  • आईआईटी जम्मू की सिविल इंजीनियरिंग सीट पर 26,767 रैंक तक वाली छात्राओं को आवंटित की गई.

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