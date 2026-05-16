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JEE Advanced में 98 फीसदी स्टूडेंट नहीं कर पाते आधा स्कोर, महज 30 फीसदी अंक में हो जाते हैं क्वालीफाई

परीक्षा देने के लिए क़तार में लगे स्टूडेंट ( file photo )