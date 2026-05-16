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JEE Advanced में 98 फीसदी स्टूडेंट नहीं कर पाते आधा स्कोर, महज 30 फीसदी अंक में हो जाते हैं क्वालीफाई

​जेईई एडवांस्ड परीक्षा के कठिन पैटर्न के कारण पिछले तीन वर्षों में 98% छात्र आधे अंक (50%) भी नहीं ला सके.

परीक्षा देने के लिए क़तार में लगे स्टूडेंट
परीक्षा देने के लिए क़तार में लगे स्टूडेंट (file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 10:46 AM IST

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Updated : May 16, 2026 at 11:19 AM IST

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कोटा :​ देश की सबसे प्रतिष्ठित और दुनिया की दूसरी सबसे कठिन मानी जाने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड' (JEE Advanced 2026) का आयोजन 17 मई को होने जा रहा है. देश के सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में दाखिले का रास्ता इसी परीक्षा से होकर गुजरता है. शिक्षा विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) की तुलना में जेईई एडवांस्ड को क्रैक करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है.

​इस परीक्षा के बीते तीन सालों (2023 से 2025) के परिणामों का विश्लेषण करें, तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. इस परीक्षा के साल 2025 का रिजल्ट का एनालिसिस ईटीवी भारत ने एक्सपर्ट के साथ किया है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार, यह परीक्षा इतनी जटिल होती है कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 98 प्रतिशत स्टूडेंट्स परीक्षा के कुल अंकों में से आधे अंक (50%) भी हासिल नहीं कर पाए हैं.

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कटऑफ का पेचीदा नियम
कटऑफ का पेचीदा नियम (PHOTO ETV BHARAT GFX)

साल 2023 से 2025 तक पूर्णांक 360 अंक की परीक्षा रहा है, इसमें साल 2023 में परीक्षा देने वाले 1.80 लाख विद्यार्थियों में से 1.77 लाख आधे अंक यानी 180 भी नहीं ला पाए हैं. इसी तरह से साल 2024 में परीक्षा देने वाले 1.8 लाख में से 1.76 लाख ऐसा नहीं कर पाए. साल 2025 में 1.8 लाख में से 1.78 लाख विद्यार्थी 180 अंक नहीं ला पाए हैं. तीनों सालों का प्रतिशत 97 से 98 के आसपास रहा है. इसके साथ इस परीक्षा में अभी तक एक भी विद्यार्थी परफेक्ट स्कोर नहीं बना पाया है. इसके बावजूद, महज 30 फीसदी अंक लाने वाले छात्र भी आसानी से आईआईटी की रेस यानी जोसा (JoSAA) काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई कर जाते हैं.

एक के भी नहीं बना परफेक्ट स्कोर : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि साल 2025 की बात की जाए तो टॉपर स्टूडेंट 360 में से 332 अंक लेकर आए थे. 300 अंक तक 100 से कम विद्यार्थी हैं. जबकि करीब 300 विद्यार्थी ही 250 अंक ला पाए थे. जबकि 200 अंक तक महज 1300 स्टूडेंट है. इसी तरह से आधे यानी 180 अंक तक 2100 विद्यार्थी हैं. साल 2024 में टॉपर स्टूडेंट के 355 अंक थे. इसी तरह से 300 अंक तक में 100 के आसपास विद्यार्थी हैं. 250 अंक में स्टूडेंट है और 200 अंक तक में 2400 के आसपास विद्यार्थी हैं. जबकि 180 अंक तक में 4100 विद्यार्थी आ रहे हैं. इसी तरह साल 2023 की बात की जाए तो टॉपर विद्यार्थी के 341 अंक थे. वहीं 300 अंक तक 100 से कम विद्यार्थी थे. जबकि 250 अंक तक 400 से कम विद्यार्थी हैं. इस तरह 200 अंक तक 1600 के आसपास विद्यार्थी हैं. वही 180 अंक तक 2600 के आसपास विद्यार्थी है.

धुरंधर भी नहीं छू पाते आधा स्कोर
धुरंधर भी नहीं छू पाते आधा स्कोर (PHOTO ETV BHARAT GFX)

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10 फीसदी में सब्जेक्ट व 30 में एग्रीगेट कटऑफ : जेईई एडवांस्ड की परीक्षा में विद्यार्थियों को दो तरह से कटऑफ क्लियर करनी होती है. इसमें पहले सब्जेक्ट वाइज और दूसरी एग्रीगेट है. परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं. तीनों सब्जेक्ट का बराबर वेटेज प्रश्न और अंकों का होता है. बीते सालों का इतिहास देखें तो स्टूडेंट को 120 में से महज 7 से 10 अंक के बीच लाने पर ही सब्जेक्ट वाइज कटऑफ क्लियर हो रही है. यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में अकेले इतने फीसदी अंक लाने होते हैं.

ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ अंक 6 से लेकर 9 अंक तक रही है. एससी व एसटी कैटिगरी और सभी तरह के दिव्यांग के लिए सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ 3 से लेकर 5 अंक रही है. इसी तरह एग्रीगेट कटऑफ भी विद्यार्थियों को क्लियर करनी होती है. तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर यह प्रतिशत अंक लाने पर एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर होती है. इसके लिए बीते सालों में जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 30 फ़ीसदी में एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर हुई है. जिसमें 74 से 109 के बीच अंक पर यह क्लियर हो गई. ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एग्रीगेट कट ऑफ 66 से लेकर 98 अंक रही है. एससी व एसटी कैटिगरी के लिए एग्रीगेट कट ऑफ 37 से लेकर 54 अंक के बीच में रही है.

आधे अंकों के लिए तरस गए 98 फीसदी स्टूडेंट्स
आधे अंकों के लिए तरस गए 98 फीसदी स्टूडेंट्स (PHOTO ETV BHARAT GFX)

25 से 30 फीसदी हो जाते है क्वालीफाई : परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में क्वालीफाई होने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी 25 से 30 फीसदी के आसपास रहती है. सबसे कम क्वालीफाई प्रतिशत साल 2023 में रहा है, जहां 1.80 लाख विद्यार्थियों में से 43769 में परीक्षा क्वालीफाई की थी. यह केवल 24.26 फीसदी क्वालीफाई कर पाएं है. इसी तरह से साल 2025 में सर्वाधिक सफलता का प्रतिशत रहा है. जिसमें 1.80 लाख स्टूडेंट्स में से 54378 क्वालीफाई घोषित किए हैं. यह 31.4 फ़ीसदी स्टूडेंट थे.

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क्वालीफाई करने वाले छात्रों का प्रतिशत भी काफी सीमित
क्वालीफाई करने वाले छात्रों का प्रतिशत भी काफी सीमित (PHOTO ETV BHARAT GFX)

नहीं होते है पेपर रिपीट : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा काफी कठिन होती है. दूसरी तरफ इस परीक्षा का पैटर्न भी पता नहीं होता और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग होता है. यह परीक्षा भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में एडमिशन के लिए होती है. ऐसे में आईआईटी के फैकल्टी ही इस परीक्षा के पेपर को सेट करते हैं. हर बार परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी अलग-अलग आईआईटी की होती है. वह एक अच्छी प्रतिस्पर्धा देने के लिए पेपर को तैयार करते हैं. दूसरी तरफ इस परीक्षा में प्रश्न कभी भी रिपीट भी नहीं होते है.

यहां देखे कितने स्टूडेंट नहीं ला पाएं अंक:-

  • साल 2025 में परीक्षा में 180422 विद्यार्थी बैठे थे. इसके पूर्णांक 360 थे, इसमें 74 अंक क्वालीफाइंग कट ऑफ जनरल कैटेगरी की थी. जिसके अनुसार 33859 विद्यार्थी क्वालीफाई हुए थे. टॉपर स्टूडेंट रजित गुप्ता के 332 यानी 92.5 फीसदी अंक थे. जबकि 2101 रैंक वाले विद्यार्थी के 179 अंक थे. यानी करीब 1.78 लाख विद्यार्थी आधे अंक भी नहीं ला पाए हैं. यह 98.83 फ़ीसदी विद्यार्थी हैं.
  • साल 2024 में परीक्षा में 180200 विद्यार्थी बैठे थे. इसके पूर्णांक 360 थे, इसमें 109 अंक क्वालीफाइंग कट ऑफ जनरल कैटेगरी की थी. जिसके अनुसार 25946 विद्यार्थी क्वालीफाई हुए थे. टॉपर स्टूडेंट वेद लाहोटी के 355 यानी 98.61 फीसदी अंक थे. जबकि 4201 रैंक वाले विद्यार्थी के 179 अंक थे. यानी करीब 1.76 लाख विद्यार्थी आधे अंक भी नहीं ला पाए हैं. यह 97.66 फ़ीसदी विद्यार्थी हैं.
  • साल 2023 में परीक्षा में 180372 विद्यार्थी बैठे थे. इसके पूर्णांक 360 थे, इसमें 86 अंक क्वालीफाइंग कट ऑफ जनरल कैटेगरी की थी. जिसके अनुसार 26321 विद्यार्थी क्वालीफाई हुए थे. टॉपर स्टूडेंट वविवाला चिदविलास रेड्डी के 341 यानी 94.72 फीसदी अंक थे. जबकि 2701 रैंक वाले विद्यार्थी के 178 अंक थे. यानी करीब 1.77 लाख विद्यार्थी आधे अंक भी नहीं ला पाए हैं. यह 98.50 फ़ीसदी विद्यार्थी हैं.

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Last Updated : May 16, 2026 at 11:19 AM IST

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