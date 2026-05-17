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JEE ADVANCED 2026: शुरू हुई परीक्षा, स्टूडेंट बोले कॉन्सेप्ट क्लीयर होने जरूरी, पेरेंट्स ने किया मोटिवेट

कोटा शहर में चार परीक्षा केंद्र थे, जहां पर एक दो विद्यार्थी समय से नहीं पहुंचे. ऐसे में उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि केंद्र के दरवाजे बंद कर दिए गए थे. परीक्षा देने गए विद्यार्थियों उनके पैरेंट्स से ईटीवी भारत से बातचीत की है. परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थी पार्थ का कहना है कि काफी टफ परीक्षा होती है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लीयर करने काफी जरूरी हैं. वह 2 साल से तैयारी कर रहे हैं. ज्यादातर उन्होंने सेल्फ स्टडी की है. उनका कहना है कि परीक्षा में प्रश्न रिपीट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट एक जैसा ही लगभग रहता है.

कोटा : जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) रविवार को आयोजित की जा रही है. परीक्षा के लिए सुबह 8:30 बजे तक विद्यार्थियों को एंट्री दी गई है, जबकि 9 बजे से परीक्षा शुरू हो गई है. परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों को पूरी गाइडलाइन के साथ एंट्री दी गई है. परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड और ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल के साथ प्रवेश किया गया है. इसके साथ ही उन्हें परीक्षा के लिए जरूरी पेन, रबड़, पेंसिल और शार्पनर के साथ एंट्री दी गई है. वहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर ले जाने नहीं दिया गया है. परीक्षा केंद्र के बाहर लंबी लाइन लगी थी. हालांकि, अधिकांश कैंडिडेट परीक्षा की समय से अंदर पहुंच गए हैं.

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परीक्षा देने पहुंची छात्रा वंशिका का कहना है कि अच्छे मोटिवेशन के साथ में परीक्षा देने पहुंची हैं. उनका टारगेट अच्छी रैंक लेकर आना है. एक बैरियर जेईई मेन को क्रॉस करके यहां पर आई हैं. अच्छी रैंक के साथ आईआईटी में एडमिशन लेने की इच्छा है. फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की तैयारी की है, लेकिन केमिस्ट्री में उनकी स्ट्रैंथ थोड़ी अच्छी है. बिहार से अपने बच्चों को पेपर दिलवाने आए पेरेंट्स वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वह स्वयं मैथ्स के टीचर हैं. परीक्षा से 24 घंटे पहले बेटे को पढ़ाई से रोक दिया था. बिल्कुल फ्रेश मूड से बच्चे को परीक्षा देने के लिए छोड़ने आए हैं. परीक्षा के एक दिन पहले उसे अच्छी मूवी दिखाई और खुश रखा था. किसी तरह का कुछ दबाव उसके ऊपर नहीं डाला था. अभी भी कहा है कि जितना आता है उसे अच्छे से करके आना है.

कतार में खड़े छात्र (ETV Bharat Kota)

अभिभावक प्रद्युमन गोयल का कहना है कि बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, उनके हाथ में मेहनत करना ही होता है. तेज धूप पर उन्होंने कहा कि इन बच्चों को समय के अनुसार सीखना चाहिए, धूप भी होगी तो उसे भी मैनेज करना होगा. मौसम पर किसी का जोर नहीं चलता. बच्चों को आत्मविश्वास भर दिया है. व्यवस्था भी अच्छी थी. सभी लोग शांति से अंदर प्रवेश कर गए थे. परीक्षा की पद्धति काफी अच्छी है. जेईई मेन के जरिए बच्चों को फिल्टर कर लिया जाता है. एडवांस्ड की परीक्षा में एबिलिटी का भरपूर टेस्ट होता है. वहीं, अभिभावक प्रीति गोयल का कहना है कि लास्ट टाइम पर आत्मविश्वास के साथ ही पेपर देने की बात कही है. आत्मविश्वास पूरा रखेंगे और घबराएंगे नहीं तो अच्छा पेपर जाएगा.