राबड़ी देवी..छोटू छलिया और डायमंड कंगन विवाद में ED की एंट्री! JDU ने लिखा लेटर
छोटू छलिया को हीरे का कंगन देने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूरे मामले में जांच के लिए अपर पुलिस महानिदेशक को लेटर भेजा-
Published : June 13, 2026 at 3:06 PM IST
पटना : बिहार की सियासत में 'तोहफे' एक बार फिर जांच के दायरे में हैं. लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा भोजपुरी गायक छोटू छलिया को कंगन भेंट किए जाने पर जदयू ने कड़ा रुख अपनाया है. जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इस मामले में ED को पत्र भेजकर 6 बिंदुओं पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की है, जिससे यह पारिवारिक जश्न अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है.
छोटू छलिया के बयान से बढ़ा विवाद : कार्यक्रम के बाद छोटू छलिया ने दावा किया था कि उन्हें राबड़ी देवी की ओर से हीरे का बहुमूल्य कंगन उपहार में मिला है. उनके इस बयान के बाद विपक्षी दल जेडीयू ने मामले को गंभीर बताते हुए इसकी जांच की मांग कर दी है और ईडी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.
जेडीयू प्रवक्ता ने एडीजी को लिखा पत्र : जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर कंगन के स्रोत और उसकी वैधता की जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि यदि कंगन वास्तव में हीरे या किसी अन्य बहुमूल्य धातु का है, तो उसके खरीद स्रोत, मूल्य, भुगतान के तरीके, कर अनुपालन और आय के वैध स्रोत की जांच आवश्यक है.
छह बिंदुओं पर जांच की मांग : नीरज कुमार ने अपने पत्र में छह बिंदुओं पर जांच कराने की मांग की है. साथ ही पत्र की प्रतिलिपि बिहार-झारखंड के मुख्य आयकर आयुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के क्षेत्रीय कार्यालय पटना तथा लोकायुक्त बिहार को भी भेजी गई है. उनका कहना है कि मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की जानी चाहिए.
लालू परिवार पर लगाए गंभीर आरोप : जेडीयू प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति सृजन लालू परिवार की राजनीतिक कार्यशैली का हिस्सा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि यह कंगन हीरे का है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसे किसने खरीदा, इसकी कीमत क्या है और इसके लिए भुगतान किस माध्यम से किया गया.
"माननीय लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के अवसर पर भोजपुरी गायक छोटू छलिया को राबड़ी देवी जी ने कंगन दिया. छोटू छलिया का कथन है कि यह हीरे का कंगन है. यह हीरे का कंगन आया कहां से, इसका स्रोत क्या है, इसकी रसीद कहां है और इसकी बाजार कीमत क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए."- नीरज कुमार, प्रवक्ता, जेडीयू
राजद की प्रतिक्रिया पर नजर : कंगन को लेकर उठे इस विवाद के बीच अब सभी की नजर राजद की प्रतिक्रिया पर है. जेडीयू की ओर से जांच की मांग के बाद यह मुद्दा बिहार की राजनीति में नया विवाद बनता दिख रहा है.
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