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राबड़ी देवी..छोटू छलिया और डायमंड कंगन विवाद में ED की एंट्री! JDU ने लिखा लेटर

जेडीयू प्रवक्ता ने एडीजी को लिखा पत्र ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की सियासत में 'तोहफे' एक बार फिर जांच के दायरे में हैं. लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा भोजपुरी गायक छोटू छलिया को कंगन भेंट किए जाने पर जदयू ने कड़ा रुख अपनाया है. जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इस मामले में ED को पत्र भेजकर 6 बिंदुओं पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की है, जिससे यह पारिवारिक जश्न अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है. छोटू छलिया के बयान से बढ़ा विवाद : कार्यक्रम के बाद छोटू छलिया ने दावा किया था कि उन्हें राबड़ी देवी की ओर से हीरे का बहुमूल्य कंगन उपहार में मिला है. उनके इस बयान के बाद विपक्षी दल जेडीयू ने मामले को गंभीर बताते हुए इसकी जांच की मांग कर दी है और ईडी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है. नीरज कुमार, प्रवक्ता, जेडीयू (ETV Bharat) जेडीयू प्रवक्ता ने एडीजी को लिखा पत्र : जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर कंगन के स्रोत और उसकी वैधता की जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि यदि कंगन वास्तव में हीरे या किसी अन्य बहुमूल्य धातु का है, तो उसके खरीद स्रोत, मूल्य, भुगतान के तरीके, कर अनुपालन और आय के वैध स्रोत की जांच आवश्यक है.