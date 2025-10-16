ETV Bharat / bharat

JDU ने जारी की दूसरी लिस्ट, 44 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा

जेडीयू ने बिहार 2025 चुनाव के लिए दूसरी सूची में 44 उम्मीदवारों की घोषणा की है. यहां देखें पूरी लिस्ट-

JDU Candidate List
जेडीयू की दूसरी लिस्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 16, 2025 at 11:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जेडीयू ने आज अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इस सूची में विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावशाली नेताओं और युवा चेहरों को शामिल किया गया है, जो पार्टी की रणनीति को मजबूत करने का संकेत देता है.

जेडीयू ने तेज की तैयारियां: पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सूची बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है. एनडीए के तहत जेडीयू को 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है, और इस सूची के साथ पार्टी ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है. जबकि चुनाव की तारीखें 6 और 11 नवंबर तय हैं, और 14 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे.

TAGGED:

जेडीयू की दूसरी लिस्ट
JDU SECOND LIST
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
NITISH KUMAR
BIHAR ELECTION 2025
JDU CANDIDATE LIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.