JDU ने जारी की दूसरी लिस्ट, 44 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा

जेडीयू की दूसरी लिस्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जेडीयू ने आज अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इस सूची में विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावशाली नेताओं और युवा चेहरों को शामिल किया गया है, जो पार्टी की रणनीति को मजबूत करने का संकेत देता है.