JDU ने जारी की दूसरी लिस्ट, 44 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा
जेडीयू ने बिहार 2025 चुनाव के लिए दूसरी सूची में 44 उम्मीदवारों की घोषणा की है. यहां देखें पूरी लिस्ट-
Published : October 16, 2025 at 11:14 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जेडीयू ने आज अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इस सूची में विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावशाली नेताओं और युवा चेहरों को शामिल किया गया है, जो पार्टी की रणनीति को मजबूत करने का संकेत देता है.
जेडीयू ने तेज की तैयारियां: पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सूची बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है. एनडीए के तहत जेडीयू को 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है, और इस सूची के साथ पार्टी ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है. जबकि चुनाव की तारीखें 6 और 11 नवंबर तय हैं, और 14 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की दूसरी सूची जारी।— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 16, 2025
सभी प्रत्याशियों को ढेरों बधाई व शुभकामनाएं।#Bihar #JDU #JanataDalUnited#BiharElections pic.twitter.com/c6XUriMFqV