'तेजस्वी के साथ हिस्ट्रीशीटर की विदेश यात्रा कैसे संभव है..' पुलिस के कंधे पर बंदूक रखकर खेल गया JDU?

नीरज कुमार ने तेजस्वी के साथ कथित 'हिस्ट्रीशीटर' के विदेश दौरे पर सवाल उठाया और DGP को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की-

तेजस्वी यादव, रमीज खान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 24, 2025 at 1:51 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 1:57 PM IST

पटना : जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ हिस्ट्रीशीटर के विदेश जाने को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि एक यूपी का कथित तौर पर हिस्ट्रीशीटर रमीज नेमत खान तेजस्वी के साथ विदेश घूम रहा है. उन्होंने आशंका जताई कि मोतिहारी का फरार आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता भी इन्ही लोगों के साथ विदेश गया होगा.

'हिस्ट्रीशटर के साथ विदेश यात्रा कैसे संभव है?' : नीरज कुमार ने बिहार पुलिस पर एक तरह से सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि आखिर इस तरह के अपराधी बिहार से विदेश कैसे जा सकते हैं. उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को टैग करके गंभीर सवाल उठाए. इस संबंध में उन्होंने बिहार डीजीपी के नाम एक शिकायती पत्र भी लिखा और कार्रवाई की मांग की है.

"मीडिया के अनुसार तेजस्वी यादव हिस्ट्रीशीटर रमीज नेमत खान के साथ विदेश भ्रमण पर गए हैं. आशंका है कि मोतिहारी विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता भी यात्रा में शामिल हो सकता है. देवा गुप्ता पर 28 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है. पुलिस इसे गंभीरता से लेति हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखे"- नीरज कुमार, पूर्व मंत्री और प्रवक्ता, जेडीयू

कौन है रमीश नेमत खान? : रमीज नेमत खान का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य ने हार का ठीकरा रमीज नेमत खान और राज्य सभा सांसद संजय यादव पर फोड़ा. रमीज यूपी के श्रावस्ती का रहने वाला है. आरोप है कि वह हिस्ट्रीशीटर है और हत्या के मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी.

ETV Bharat
नीरज कुमार का बिहार डीजीपी को पत्र (ETV Bharat)

क्या है मामला? : दरअसल, रमीज नेमत खान तेजस्वी यादव के साथ विदेश यात्रा पर जाने की खबर है इससे नीरज कुमार ने बिहार पुलिस पर सवाल उठाया और कहा कि जब एक हिस्ट्रीशटर का विदेश जाना संभव है तो फरार चल रहा मोतिहारी विधानसभा का आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता भी विदेश यात्रा पर जा सकता है. देवा गुप्ता पर 28 छोटे बड़े और संगीन मामले चल रहे हैं. उसके फरार रहने पर उसपर बिहार पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है.

क्यों उठे सवाल? : अभी तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था, लेकिन अब बिहार में बीजेपी कोटे के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है. इसलिए जेडीयू इसको लेकर फ्रंट फुट पर है. वह सवाल उठा रही है. इसके लिए बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और डीजीपी बिहार को सोशल मीडिया में टैग करके बिहार डीजीपी को कार्रवाई करने का पत्र लिखा.

बिहार पुलिस बहाना तेजस्वी निशाना? : नीरज कुमार ने एक ही तीर से दो निशाना एक साथ साध लिया. बहरहाल, अब देखना है कि इस मामले में आरजेडी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है. वहीं इस पत्र का जवाब बिहार पुलिस किस तरह की कार्रवाई करके देता है.

Last Updated : December 24, 2025 at 1:57 PM IST

TEJASHWI YADAV FOREIGN TRIP
TEJASHWI YADAV
RAMEEZ NEMAT KHAN
तेजस्वी यादव के साथ हिस्ट्रीशीटर
NEERAJ KUMAR

संपादक की पसंद

