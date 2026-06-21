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जेडीयू राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर, निशांत को बताया पार्टी का भविष्य

राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

पटना : जेडीयू की राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को पटना के कर्पूरी ठाकुर सभागार में हुई. राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुहर लगाई गई. बैठक में संगठन, पार्टी की संपत्ति, संविधान संशोधन और राजनीतिक प्रस्तावों समेत कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए. राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार : जेडीयू राज्य परिषद की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मौजूद रहे. राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन पर मुहर लगने से वो अब विधिवत अध्यक्ष बन गए हैं. बैठक के दौरान उन्होंने बिहार भ्रमण कर संगठन को और मजबूत करने की बात कही. पार्टी नेताओं ने संगठन विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की. राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार (ETV Bharat) पार्टी की चल अचल संपत्ति के लिए बनेगा ट्रस्ट : राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जेडीयू की चल और अचल संपत्ति के रखरखाव, सुरक्षा और देखरेख के लिए एक ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया. इस ट्रस्ट के गठन और उससे जुड़े निर्णय लेने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है. पार्टी का मानना है कि ट्रस्ट के माध्यम से जेडीयू की संपत्तियों का बेहतर ढंग से संरक्षण और प्रबंधन हो सकेगा. संविधान संशोधन के लिए भी नीतीश अधिकृत : बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि भविष्य में यदि जेडीयू के संविधान में किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाएगा. पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठनात्मक जरूरतों के अनुरूप त्वरित निर्णय लेने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. निशांत कुमार जेडीयू के फ्यूचर (ETV Bharat) निशांत कुमार को लेकर संजय झा का बड़ा संकेत : जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बैठक में निशांत कुमार को पार्टी का भविष्य बताया. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार आने वाले वर्षों में जेडीयू को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. संजय झा ने कहा कि पार्टी को अगले 30 से 40 वर्षों तक मजबूती देने की क्षमता निशांत कुमार में है और उन्हें लेकर कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त समर्थन है.