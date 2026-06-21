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जेडीयू राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर, निशांत को बताया पार्टी का भविष्य

नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. बैठक में पार्टी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ट्रस्ट बनाने, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का प्रस्ताव पास हुआ-

राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार
राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 7:01 PM IST

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पटना : जेडीयू की राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को पटना के कर्पूरी ठाकुर सभागार में हुई. राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुहर लगाई गई. बैठक में संगठन, पार्टी की संपत्ति, संविधान संशोधन और राजनीतिक प्रस्तावों समेत कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए.

राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार : जेडीयू राज्य परिषद की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मौजूद रहे. राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन पर मुहर लगने से वो अब विधिवत अध्यक्ष बन गए हैं. बैठक के दौरान उन्होंने बिहार भ्रमण कर संगठन को और मजबूत करने की बात कही. पार्टी नेताओं ने संगठन विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की.

राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार (ETV Bharat)

पार्टी की चल अचल संपत्ति के लिए बनेगा ट्रस्ट : राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जेडीयू की चल और अचल संपत्ति के रखरखाव, सुरक्षा और देखरेख के लिए एक ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया. इस ट्रस्ट के गठन और उससे जुड़े निर्णय लेने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है. पार्टी का मानना है कि ट्रस्ट के माध्यम से जेडीयू की संपत्तियों का बेहतर ढंग से संरक्षण और प्रबंधन हो सकेगा.

संविधान संशोधन के लिए भी नीतीश अधिकृत : बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि भविष्य में यदि जेडीयू के संविधान में किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाएगा. पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठनात्मक जरूरतों के अनुरूप त्वरित निर्णय लेने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

निशांत कुमार बनाए गए जेडीयू के फ्यूचर
निशांत कुमार जेडीयू के फ्यूचर (ETV Bharat)

निशांत कुमार को लेकर संजय झा का बड़ा संकेत : जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बैठक में निशांत कुमार को पार्टी का भविष्य बताया. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार आने वाले वर्षों में जेडीयू को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. संजय झा ने कहा कि पार्टी को अगले 30 से 40 वर्षों तक मजबूती देने की क्षमता निशांत कुमार में है और उन्हें लेकर कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त समर्थन है.

'निशांत जेडीयू के फ्यूचर' : संजय झा ने यह भी कहा कि निशांत कुमार अभी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सरकार में काम कर रहे हैं और आगे पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें पार्टी का भविष्य बताया जा रहा है तो इस बात को डिकोड कीजिए.

निशांत कुमार के साथ उमेश कुशवाहा और संजय झा, विजय चौधरी
निशांत कुमार के साथ उमेश कुशवाहा और संजय झा, विजय चौधरी (ETV Bharat)

"पार्टी एकमत होकर नीतीश कुमार जी की सराहना करती है, जिन्होंने बिहार में सत्ता हस्तांतरण का एक सुगम उदाहरण पेश किया है. मुख्यमंत्री पद का त्याग करना उनकी राजनीतिक शुचिता और विश्वसनीयता का एक बड़ा उदाहरण है. इसके साथ ही, जनता दल यूनाइटेड अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार में अपना 'भविष्य' देखती है."- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जेडीयू

'पिताजी के कामों को आगे बढ़ाना है' : स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लगी है. उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विश्वास के लिए आभार जताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य अपने पिता के कामों और विचारों को आगे बढ़ाना है.

निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री
निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

''नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी को आगे ले जाना है. जेडीयू की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने के लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

101 में 85 सीट जीतने पर कार्यकर्ताओं का आभार : जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि राजनीतिक प्रस्ताव के तहत बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि जेडीयू ने 101 सीटों में से 85 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो करीब 84.2 प्रतिशत का प्रदर्शन है. इस उपलब्धि के लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया.

जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक
जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी प्रस्ताव : राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी प्रस्ताव पारित किए गए. पार्टी ने ईरान अमेरिका समझौते के प्रति अपना समर्थन जारी रखने की बात कही. इसके साथ ही भारत नेपाल द्विपक्षीय वार्ता को लेकर भी जेडीयू ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

"बैठक में चार प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए हैं. इनमें से एक राजनीतिक प्रस्ताव था जिसमें अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों, विशेष रूप से अमेरिका-ईरान समझौते और भारत-नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर भी सार्थक चर्चा की गई."- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जेडीयू

ये भी पढ़ें- जेडीयू की बड़ी बैठक में निशांत का 'फ्यूचर' सेट, उमेश कुशवाहा को फिर मिली प्रदेश अध्यक्ष की कमान

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